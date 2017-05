Mercato Milan, le grandi manovre

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Sono stati e saranno sempre giorni molto intensi per i dirigenti del Milan. La nuova società sta lavorando a ritmi frenetici in vista del prossimo mercato e quotidianamente ci sono incontri importanti in sede per preparare il terreno in vista dell’estate. Nella giornata di ieri è toccato al direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi, ufficialmente per un incontro conoscitivo, ma nei quasi 90 minuti di colloquio si è accennato anche a qualche nome. Nessuna trattativa in ballo, ma disponibilità a dialogare nelle prossime settimane con ulteriori contatti. E’ risaputo che il Milan è alla ricerca di una punta e il nome di Belotti farebbe andare in estasi un’intera tifoseria, la stessa che nei giorni scorsi ha spopolato sul web con l’hashtag #BelottiMilan. Un sogno di mercato, difficilmente realizzabile perché Cairo chiede una cifra vicina ai 100 milioni, e al momento non ci sono trattative vere e proprie. Ma un sondaggio è stato fatto, d’altronde chiedere non comporta nessun impegno. Altri nomi accostati al Milan, quelli di Zappacosta e Baselli, mentre al Toro piacciono Gabriel e Kucka.

Fassone e Mirabelli comunque stanno lavorando molto su difesa e centrocampo per questo le trattative più calde di queste ore, ma anche quelle più concrete, riguardano Musacchio, Kessie e Rodriguez. Con il primo siamo praticamente ai dettagli contrattuali, con il centrocampista dell’Atalanta ci sarà un ulteriore incontro dopo il match di campionato, con il Milan in vantaggio sulla Roma. Mentre con Ricardo Rodriguez c’è un accordo di massima con il giocatore però è da trovare ancora l’intesa con il Wolfsburg, la cui clausola di rescissione è fissata sui 22,5 milioni.