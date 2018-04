Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MORATA E MARTIAL PER L'ATTACCO DELLA JUVE. MILAN SU CALLEJON E POLITANO. OBIETTIVO INSIGNE IN CASA LIVERPOOL. CARLI NUOVO DS DEL CAGLIARI. FOLLIE DEL CITY PER DYBALA

La Juventus per rinforzare l'attacco guarda al passato e torna su Alvaro Morata, 27 gol in 93 presenze in due stagioni coi bianconeri, ora in forza al Chelsea. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, i bianconeri stanno trattando con il club inglese per il ritorno a Torino dell'attaccante iberico. In attacco piace anche Anthony Martial, calciatore seguito da anni da Marotta e Paratici, anche prima del suo approdo al Manchester United. Una carta a favore della Juve è quella di Didier Deschamps, ct della Francia che ha consigliato anche Matuidi, come spiega Tuttosport. In uscita, Paulo Dybala potrebbe invece diventare il pezzo pregiato del prossimo mercato, ammesso che la Juventus decida di privarsi dell'argentino. La Joya ha richieste dalle big di tutta Europa ma ce n'è una disposta a fare follie: come riporta Gazzamercato, il Manchester City sarebbe pronto ad accontentare qualsiasi richiesta del club bianconero e a mettere sul piatto un quinquennale per il giocatore, a 18 milioni di euro annui.

Il Milan punta José Maria Callejon, attaccante spagnolo del Napoli. I rossoneri sono alla ricerca di un possibile sostituto di Suso e paiono avere già chiesto informazioni su Callejon: 20 milioni di euro di clausola - valevole anche in Italia - è un prezzo accettabile, soprattutto se considerato che il procuratore è lo stesso di Reina, già tesserato per la prossima stagione. Sull'esterno c'è pure Politano, attaccante di proprietà del Sassuolo, che piace e molto ai dirigenti meneghini. L'idea è quella di offrire delle contropartite tecniche interessanti e in questo contesto rientrerebbero Gabbia, Bellanova e Locatelli. A riportarlo è Tuttosport.

L'Inter sta pensando di rinforzare la propria mediana in vista della prossima stagione: in prima fila ci sono Strootman e Barella (Pinamonti idea come contropartita), come spiega Tuttosport, poi Vidal, Torreira e Cristante. Possibile, però, un sacrificio importante: potrebbe essere Marcelo Brozovic, tornato titolare dopo un periodo di appannamento. In attesa di capire il futuro di Joao Cancelo, l'Inter sonda il mercato dei laterali per il proprio futuro: secondo quanto riferito da fcinternews.it, il club nerazzurro sta pensando ad Adam Marusic, esterno montenegrino della Lazio, seguito anche in Premier League dal Tottenham. Come riporta SportMediaset, il probabile passaggio alla scuderia di Raiola potrebbe agevolare una cessione che sarebbe davvero clamorosa. Soltanto 403 minuti in stagione per Yann Karamoh, ma quanto basta per mettersi in mostra. Secondo quanto riferito da fcinternews.it, il giovane attaccante francese dell'Inter è infatti finito nel mirino di Chievo e Fiorentina. Per quanto riguarda il club gigliato, in particolare, l'esterno ex Caen potrebbe essere una valida pedina di scambio per arrivare a Federico Chiesa, da tempo nel mirino dei nerazzurri, oltre che di Napoli e Juventus, ma anche di Chelsea e Liverpool.

Il Liverpool si prepara a sferrare un nuovo assalto alla Serie A. Obiettivo del club inglese, stavolta, è l'esterno del Napoli Lorenzo Insigne, il cui piccolo mal di pancia, causato da alcune critiche ingenerose ricevute nelle ultime settimane, potrebbe spingerlo lontano dalla Campania e dall'Italia.

Potrebbe tornare a tingersi di rossoblu il futuro di Ivan Juric. Non si tratta, però, del rossoblu del Genoa, club nel quale ha lavorato in due occasioni, ma quello del Crotone. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, infatti, il tecnico croato starebbe valutando l'ipotesi di un ritorno in Calabria. Juric, non a caso, lo scorso 4 aprile ha assistito al match fra Crotone e Torino.

Il Cagliari Calcio comunica di aver affidato a Marcello Carli il ruolo di Direttore Sportivo.

L’A.C. Chievo Verona comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Michael Fabbro. Nato a San Daniele del Friuli il 10/05/1996, Fabbro è un giovane attaccante in scadenza di contratto con la società Bassano Virtus.

Sembra essere destinato a continuare il rapporto fra Roberto De Zerbi e il Benevento. Secondo quanto riportato da Il Mattino, le parti sarebbero infatti molto vicine al rinnovo di contratto in vista della prossima stagione. Obiettivo: una immediata risalita nella massima serie.

CINA O MLS PER TORRES. CONTE, ADDIO AL CHELSEA SOLO A FINE STAGIONE. PSG: HENRIQUE SPINGE PER CONCEICAO IN PANCHINA. IL CITY FA SUL SERIO PER ISCO

Rony Lopes, attaccante del Monaco, è pronto a rinnovare il suo contratto con il club del Principato. Secondo le informazioni di RMC Sport, sono già avviate le trattative per estendere l'accordo in scadenza nel 2020. Il giocatore, cercato da diverse società inglesi, è incedibile per i monegaschi.

Come riporta il Sun, il Watford avrebbe anticipato la concorrenza di Arsenal e Tottenham e si sarebbe assicurato il talento classe 1999 Ben Wilmot, difensore dello Stevenage, club che milita in League Two. Il club londinese pagherà circa 2 milioni di euro per l'acquisto del giocatore.

Negli ultimi giorni è circolata la voce di un clamoroso esonero di Antonio Conte dalla panchina del Chelsea. Il Daily Telegraph riporta che il club londinese non ha alcuna intenzione di rescindere il contratto del tecnico italiano prima della fine della stagione, nonostante ai Blues sia rimasta solo l'FA Cup come obiettivo stagionale.

Il suo addio al Paris Saint-Germain sembra ormai scontato, così Unai Emery si guarda intorno pensando al futuro. Come riporta Mundo Deportivo, il tecnico spagnolo era presente in tribuna per Villarreal-Athletic Bilbao, ma è la Real Sociedad a essere seriamente interessata a lui per la prossima stagione.

Il probabile approdo di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain potrebbe lasciare qualche strascico all'interno della dirigenza parigina. Secondo L'Equipe, infatti, l'ex tecnico del Borussia Dortmund non sarebbe il preferito di Antero Henrique, che invece starebbe spingendo per Sergio Conceiçao, allenatore del Porto. E il direttore sportivo, a meno di un anno dal suo arrivo, si starebbe già interrogando sul suo ruolo e sul suo futuro.

L'Atletico Madrid è alla ricerca di un terzino sinistro per rinforzare la rosa a disposizione di Simeone. L'ultima idea dei colchoneros è il il laterale del Bayern Monaco Juan Bernat, acquistato dai tedeschi nel 2014 per 11 milioni e con il contratto in scadenza a giugno 2019.

Shinji Kagawa potrebbe tornare in Premier League. Dopo l'esperienza tutt'altro che esaltante con la maglia del Manchester United, il centrocampista giapponese del Borussia Dortmund potrebbe proseguire la sua carriera con la maglia del West Ham. Lo riporta FussballEck, che parla di un'offerta di circa 15 milioni di euro del club londinese.

Il futuro del trequartista del Real Madrid Isco è sempre più lontano dalla capitale spagnola: secondo Don Balon, il Manchester City sarebbe in vantaggio sulla concorrenza, perché il giocatore non considera le altre pretendenti (Juventus, Arsenal, Chelsea) allo stesso livello del club di Guardiola. Florentino Perez chiede 80 milioni, i Citizens ne offrono 45 più bonus.

Marouane Fellaini sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo. Il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il Manchester United, si libererà a parametro zero: un affare fiutato da diversi club, soprattutto Liverpool, Paris Saint-Germain e Monaco. Lo riporta L'Equipe.

Dopo le parole di Fernando Torres arrivate nella giornata di ieri, con le quali l'attaccante spagnolo ha ufficializzato il suo addio all'Atletico Madrid al termine di questa stagione (quando scadrà il contratto, ndr), Marca prova ad ipotizzare il futuro della punta ex Milan. L'ipotesi più probabile - ad oggi - resta la MLS, nonostante la Cina resti sempre interessata. Il Dalian Yifang, infatti, già negli scorsi mesi ha tesserato due ex colchoneros come Carrasco e Gaitan.

Il Girona rende noto con un comunicato ufficiale il rinnovo di Portu. L'attaccante ha prolungato di un'ulteriore stagione, firmando fino al 2022. 25 anni, Portu ha segnato in questa Liga 11 reti in 31 partite.

La Real Sociedad ha comunicato sul proprio sito l'ufficialità del ritiro del capitano Xabi Prieto al termine della stagione. Il centrocampista vanta fin qui 530 partite col club basco.

L'Olympiacos comunica di aver trovato l'accordo col tecnico Pedro Martins. Il portoghese guiderà gli ellenici dalla prossima stagione. 47 anni, Martins ha guidato nelle ultime due stagioni il Vitoria Guimaraes.