Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 aprile

MALAGÒ-GRAVINA, BOTTA E RISPOSTA. MILAN, RANGNICK SMENTISCE L'ACCORDO. JUVENTUS, PER RUGANI C'È LO ZENIT. ROMA, SMALLING SI ALLONTANA. NAPOLI, ZIELINSKI E MAKSIMOVIC RINNOVERANNO

Importanti dichiarazioni di Giovanni Malagò, presidente del CONI, ai microfoni di 'Radio Radio'. Il numero uno dello sport italiano durante l'intervista ha anticipato che il divieto degli allenamenti verrà prorogato nel prossimo dDpcm: "Sono costantemente in contatto con il ministro Spadafora. Suppongo, e credo di non sbagliarmi, che il Dpcm in preparazione da parte del Governo proprio in queste ore confermi il blocco degli allenamenti. Fino a quando? Almeno fino al 27 aprile, oppure fino al week-end del primo maggio".

"Tutti si fermano e il calcio no? Non entro nel merito delle scelte che hanno adottato le altre discipline - dice all'Ansa il presidente Gravina, al quale è stato chiesto cosa pensasse di quanto dichiarato dal presidente del CONI Malagò che ha sottolineato come il mondo dello sport, ad eccezione di quello pallone, si sta orientando verso lo stop definitivo ai campionati interrotti per l'emergenza Covid-19 - il calcio ha una sua specificità, lo è per dimensione, per partecipazione e per impatto economico". del lockdown".

Intervistato da Sky, l'ex CT azzurro Marcello Lippi, ha parlato anche del suo futuro: "Allenare nuovamente l'Italia? Sarebbe meraviglioso, ma ho già dato. La terza volta sarebbe troppo. Non ho più intenzione di allenare una squadra di club. Magari fra qualche mese, se capita una Nazionale non tanto lontana, tutto può essere. Ci sono stati dei contatti recenti, ma purtroppo ora è scoppiata questa pandemia. Pensiamo prima a sconfiggere questo maledetto virus".

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha rilasciato nuove dichiarazioni all’emittente argentina 947 Fm Radio: “Ero con Lautaro, in Italia, pochi giorni prima che esplodessero i rumors sul suo possibile passaggio al Barcellona. Come ho conosciuto il giocatore? Ho conosciuto Lautaro quando era un bambino, giocava in un campetto a Bahia Blanca. Ho impiegato pochissimo tempo a rendermi conto che era un grande giocatore. Aveva un controllo del pallone e dei movimenti impressionanti. Col senno di poi è facile parlare della grandezza di Lautaro, ma era già impressionante all’epoca. Il futuro? Ci basiamo su ciò che leggiamo sulla stampa. Mi hanno chiamato tantissime persone dalla Spagna, dall’Italia e dall’Inghilterra. Leggiamo i commenti e i rumors, ma non sappiamo niente per quel che riguarda il suo futuro. Lui sta bene dov’è. Se dicessi di sapere qualcosa su questo tema direi una bugia. Lui vuole solo giocare a calcio e segnare gol. Non abbiamo parlato di un trasferimento ad un altro club e neanche del suo contratto con l’Inter. Parliamo con varie persone di alcuni club, ci siamo incontrati per rispetto e per conoscersi, ma niente di formale. Giocare con Messi in futuro? A chi non piacerebbe giocare con Messi? Ovviamente parliamo di lui con Lautaro, ma niente di più. Lui è molto riservato e mantiene un profilo basso. Lo conosciamo oramai, sappiamo com’è. Detto questo non mi sorprenderebbe se i grandi club lo volessero. Questo è il calcio, il mercato esiste. Come vedo la situazione del calcio? Le squadre continuano a tenersi in forma. Ci sarà un a crisi economica mondiale ma la macchina continua ad andare. Vedremo quando riprenderà il calcio”.

Diego Godin potrebbe tornare all'Atletico Madrid. Secondo quanto riportato dal portale iberico todofichajes.com, l'ex centrale dei colchoneros all'Inter non è diventato un titolare inamovibile ed al termine della stagione potrebbe lasciare i nerazzurri, con Simeone pronto a riaccoglierlo a braccia aperte.

Secondo quanto riporta il portale ghanese FootballGhana.com, Kwadwo Asamoah è vicino a lasciare l'Inter non rientrando più nei piani del club nonostante abbia un altro anno di contratto con i nerazzurri. L'esterno ha già detto di no all'Hoffenheim mentre sarebbe vicino all'approdare in Turchia, pronto a rispondere positivamente al corteggiamento da parte del Fenerbahce.

Lo Zenit di San Pietroburgo sta già lavorando alla prossima stagione, anche grazie al lavoro del suo direttore sportivo Javier Ribalta. L'ex Juventus potrebbe portare in Russia proprio un bianconero, cioè Daniele Rugani, difensore centrale che ha gli spazi decisamente ridotti dopo l'arrivo di De Ligt e la crescita esponenziale di Demiral. Il turco è dichiarato incedibile e non ha prezzo, così è l'ex Empoli che potrebbe, nella batteria, essere sacrificato. I contatti sono già ben avviati fra il procuratore e la dirigenza russa. La trattativa è intavolata per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione, piiù molti bonus da mettere sul piatto. Da valutare la quadratura con i bianconeri che, però, sono disposti a cedere Rugani, considerando che l'ammortamento del suo cartellino porta al valore di bilancio a pressoché zero. Una plusvalenza secca che andrebbe a impattare positivamente sul bilancio.

Ralf Rangnick ha seccamente smentito l'accordo già raggiunto col Milan in vista della prossima stagione. L'attuale Head of sport and development soccer del gruppo Red Bull, nel corso di una intervista rilasciata all'emittente tedesca MDR, ha così risposto alla domanda relativa a un accordo già in essere coi rossoneri: "Non c'è nulla di vero in questa affermazione - ha dichiarato -. Ci sono stati alcuni contatti in passato, ma in questo momento non c'è nulla".

Secondo quanto riportato da Tuttosport sia Douglas Costa che Federico Bernardeschi non sono certi di restare alla Juventus nella prossima stagione. La loro permanenza è tutt'altro che scontata e potrebbero anche essere inseriti all'interno di alcune trattative di scambio.

Continua a tenere banco il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma con il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina il portiere in scadenza nel 2021 dovrà presto ragionare con la società del suo futuro ma al momento tutto è rimandato a causa dell'emergenza Coronavirus. Qualcosa verrà comunque fatto perché i rossoneri non possono certo permettersi di perdere il giocatore a zero tra quattordici mesi. L'intenzione della società è di trattare per il prolungamento e di sicuro, senza un accordo sul rinnovo la cessione a fine stagione sarebbe l’unica soluzione per dipanare la matassa e non scontentare nessuno: il Milan ricaverebbe una plusvalenza netta (ma a un anno dalla scadenza e con un mercato svalutato dalla crisi post Covid-19, i 50 milioni richiesti agli ultimi corteggiatori che si sono fatti avanti potrebbero scendere intorno ai 35-30) e Gigio avrebbe la possibilità di mettersi alla prova in un ambiente con obiettivi più ambiziosi, se non altro nel breve periodo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in estate il Milan dovrà cercare il modo di evitare la cessione di Alessio Romagnoli, capitano rossonero finito nel mirino di diverse società in Italia e all'estero. In Serie A è la Juventus che da tempo segue il rendimento del difensore, mentre all'estero, il pressing del Barcellona sta diventando "significativo".

Rinnovo in vista per Lorenzo Pellegrini con la Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i giallorossi vogliono trasformare le difficoltà di questa emergenza Coronavirus in opportunità e presto potrebbe arrivare la firma di quello che sarà prossimamente il nuovo capitano. Il suo ingaggio salirà a 3 milioni di euro a stagione fino al 2025 e verrà tolta la clausola rescissoria da 30 milioni che spavento molto sia la società che i tifosi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Roma ha pronta un'offerta da 3 milioni a stagione per 3 anni per convincere Pedro a diventare giallorosso. Lo spagnolo non rinnoverà con il Chelsea e dunque potrà firmare liberamente con un nuovo club in vista della prossima stagione. Petrachi dovrà comunque vedersela con la concorrenza dell'Al Sadd, allenata da Xavi, amico dell'attaccante dai tempi del Barcellona.

Dalle colonne del tabloid inglese The Sun arriva il punto della situazione circa la trattativa per il riscatto di Chris Smalling da parte della Roma. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, nonostante il giocatore abbia palesato la propria volontà di rimanere nella Capitale vi sarebbe un problema di disponibilità economica che renderebbe difficile il completamento dell’operazione. Smalling potrebbe dunque rientrare al Manchester United al termine della stagione in corso per fine prestito.

Il ds della Roma Petrachi negli scorsi giorni ha provato a parlare con lo Shanghai Shenhua per proporre uno scambio di giocatori. L'idea era quella di riportare in giallorosso El Shaarawy, che ha già espresso la volontà di tornare nella Capitale, proponendo ai cinesi Pastore e Perotti, in esubero anche per una questione di ingaggio. La risposta del club che milita in Super League è stata però glaciale: anche no. Per riportare il Faraone in Italia servirà percorrere un'altra strada. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Alessandro Moggi, agente di Ciro Immobile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss in merito alle voci che vogliono l’attaccante della Lazio nel mirino del Napoli: “No, già ne ho parlato l'ultima volta e vale ancora lo stesso discorso (ha un contratto fino al 2023. Se ci fosse qualcuno concretamente interessato dovrà bussare alla porta della Lazio, oltre a quella del calciatore ndr). È prematuro parlarne ora. Bisogna capire gli scenari di tutti. In questi giorni dobbiamo pensare al calcio come a un fenomeno sociale, oltre ad essere un'azienda con dei lavoratori. Dobbiamo pensare anche alla rilevanza sociale. E non parliamo solo di Serie A, che se riparte avrà modo di trovare risorse, pur affrontando una crisi notevole. Ma pensiamo alle serie minori, al calcio dilettantistico. C'è un problema enorme da risolvere".

In casa Napoli si continua a lavorare per i rinnovi di contratto. Come si legge sulle pagine de Il Mattino, è ben avviata la trattativa per il prolungamento di Piotr Zielinski: mancano solo le ultime rifiniture per mettere tutto nero su bianco. Stesso discorso per Maksimovic: prima dell'emergenza Coronavirus le parti avevano raggiunto l'intesa, una volta che sarà tornato tutto alla normalità ci sarà la firma sul contratto del centrale serbo.

Mezza Europa corteggia Fabian Ruiz, che però è al centro del progetto tecnico di Gattuso, che lo ha inserito tra gli incedibili insieme a Zielinski. Il problema è che ora, oltre a Barcellona e Real Madrid, da tempo sulle sue tracce, si sono aggiunte alle pretendenti anche Manchester City e Bayern Monaco. Una caccia europea che De Laurentiis dovrà essere bravo a dribblare. Il presidente vorrebbe trattare il rinnovo di contratto dopo che le basi erano già state gettate prima dell'emergenza ma che ora dovranno ripartire da capo. In ogni caso, solo un'offerta monstre potrebbe far vacillare il presidente azzurro, del tutto convinto a rispondere positivamente alla richiesta del proprio tecnico. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Come si legge sulle pagine de Il Messaggero in edicola questa mattina, il difensore della Lazio Luiz Felipe, è finito nel mirino di tutti i top club europei. Il giocatore - si legge - è finito sul taccuino di Barcellona, Manchester City e Bayern Monaco. Non solo, secondo le ultime indiscrezioni raccolte dal quotidiano, anche l'Inter di Antonio Conte avrebbe effettuato un sondaggio.

Il Bologna ha deciso di rimandare il discorso legato al taglio degli stipendi a quando sarà possibile tornare ad allenarsi e dunque a quando le parti potranno incontrarsi dal vivo. Probabile che i primi a parlare saranno il capitano Poli insieme a una delegazione di senatori nell'ufficio dell'amministratore delegato Fenucci. A seconda del taglio più o meno importante, facendo riferimento alle linee guida della Lega calcio, due o quattro mensilità, il club emiliano potrebbe risparmiare tra i 7 e i 15 milioni di euro complessivi. A riportarlo è l'edizione di Bologna de La Repubblica.

“Il mio futuro è a Lecce”. Esordisce così, nel corso della trasmissione Sportitaliamercato, in onda su Sportitalia, il talentuoso jolly offensivo del Lecce Filippo Falco, che senza mezzi termini parla poi dei rumors del mercato di gennaio che lo hanno riguardato: “Delle richieste che possono essere arrivate a gennaio non ne sapevo nulla, non ho neppure mai pensato di lasciare Lecce a gennaio”.

NORWICH, PRESO UN ATTACCANTE LUSSEMBURGHESE. WEST HAM, ACCORDO PER LA RIDUZIONE DEGLI STIPENDI. BAYERN, NEUER CHIEDE LA LUNA. REAL MADRID SU UPAMECANO

C'è ancora calciomercato, anche nel mezzo della pandemia. Il Norwich City rende noto con un comunicato ufficiale di aver acquistato dal Dudelange l'attaccante lussemburghese Daniel Sinani. 23 anni, il giocatore ha siglato un contratto fino al 2023 a partire dalla stagione 2020-21. Sinani ha dichiarato: "Il Norwich è un grande club con molti buoni giocatori. Cercherò di fare del mio meglio sperando di segnare e aiutare la squadra a stare in alto".

Secondo quanto riportato da 90min, N'Golo Kanté potrebbe lasciare il Chelsea. Il centrocampista francese, 29 anni, piace a Real Madrid e Paris Saint-Germain. La valutazione del giocatore è di 80 milioni di euro. Kanté si è trasferito al Chelsea nel 2016 per 35,8 milioni di euro e ha un contratto con i blues fino al 2023. In questa stagione ha raccolto 22 presenze, segnando 3 reti.

Comunicato ufficiale del West Ham che rende noto che il club ha preso una serie di misure a seguito dei problemi economici derivati dalla pandemia da coronavirus: la prima squadra ha deciso di decurtarsi lo stipendio durante questo periodo di inattività. I presidenti David Sullivan e David Gold, oltre agli azionisti, hanno concordato di ricapitalizzare il club con 30 milioni di sterline, per garantire la stabilità economica del club. Il manager David Moyes, il vicepresidente Karren Brady e il direttore finanziario Andy Mollett si riducono lo stipendio del 30%. Le misure adottate permetteranno alla società di continuare a pagare il 100% degli stipendi al personale.

Colpo in prospettiva per il Bayern Monaco, che annuncia sui propri canali ufficiali l'acquisto di Lenn Jastremski. Tedesco classe 2001, l'attaccante si trasferirà effettivamente a parametro zero il prossimo 1° luglio per aggregarsi in un primo momento alla seconda squadra, ma ha già firmato un contratto fino al 2023 coi bavaresi.

Manuel Neuer e il Bayern Monaco sembrano sempre più lontani, soprattutto alla luce delle nuove indiscrezioni riportate dalla Bild. Il quotidiano tedesco conferma che il portiere della Nazionale vorrebbe prolungare il contratto per cinque anni (mentre il club gliene offre due in meno), ma aggiunge un nuovo particolare: l'agente, Thomas Kroth, avrebbe chiesto un ingaggio di ben venti milioni all'anno. Cifre, queste, che dovrebbero sancire la rottura definitiva e l'addio del giocatore alla squadra che lo ha reso grande.

La Bundesliga potrebbe ripartire il prossimo 9 maggio. A scriverlo questa mattina è la Bild, secondo la quale sarebbe proprio questa la data più probabile - al momento - per riprendere e portare a termine il massimo campionato tedesco. Tutte le partite sarebbero ovviamente a porte chiuse, così da assicurare un massimo di 126 persone allo stadio tra giocatori, staff tecnico e sanitario, quattro raccattapalle, addetti alla sicurezza, dirigenti e 30 giornalisti.

Secondo quanto riportato da As il Real Madrid è sulle tracce di Dayot Upamecano. Il difensore del Lipsia, in scadenza di contratto nel 2021, è il primo nome della lista per i rinforzi in difesa dei blancos. La valutazione dei tedeschi è di 45 milioni di euro. 21 anni, il francese ha raccolto in questa stagione 29 presenze in tutte le competizioni.