Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 febbraio

SAMPDORIA AMERICANA: UN FONDO INTERESSATO E IPOTESI VIALLI PRESIDENTE MA NON SI PERDE DI VISTA IL MERCATO E PIACE NDOJ. BOLOGNA, OKWONKWO AL MONTREAL IMPACT. ATALANTA, ILICIC SVELA: “MI VOLEVA LA ROMA”. MILAN, OCCHI SULLA B: OSSERVATI OKEREKE E BASIT -Come riportato da Repubblica, c’è Gianluca Vialli nel futuro della Sampdoria. Mercoledì a Londra, infatti, ci sarà un incontro tra gli uomini di Massimo Ferrero, attuale presidente blucerchiato, e un fondo americano interessato all’acquisto del club. E come uomo immagine verrebbe scelta proprio Vialli, che alla Sampdoria ha dato tantissimo in otto anni. Da capire ora quanto Ferrero valuterà la società: secondo il quotidiano potrebbe valutarla ben più di 100 milioni di euro. Intanto il club blucerchiato lavora anche sul mercato e nel mirino c’è Ndoj del Brescia, un’idea che può diventare qualcosa di più. Ma tanto passerà dal futuro societario. E mercoledì sarà un giorno importante. Mentre Marek Hamsik si congeda mestamente da Napoli facendo sapere agli amici di essere dispiaciuto di non poter salutare prima di approdare in Cina.

A lavoro anche il Bologna, che è vicino a salutare Okwonkwo: destinazione Montreal Impact. Un rinforzo per l’altra squadra di Saputo, come era già accaduto con la cessione di Matteo Mancosu, oggi alla Virtus Entella. Lavori in corso. E c’è spazio anche per i retroscena di mercato. Josip Ilicic a gennaio ha sfiorato la Roma. L’ammissione arriva dal diretto interessato, fresco di rinnovo di contratto fino al 2022. Un prolungamento che di fatto blinda il giocatore e allontana le sirene di mercato. Anche se in estate potrebbe arrivare qualche altra richiesta, così come per il Papu Gomez per il quale la società tratta il rinnovo fino al 2023.

Si muove pure il Milan, che intanto si gode Paquetà e Piatek. Occhi sul futuro. Monitorata la Serie B. Nel mirino Okereke e Basit.

CHELSEA, HIGUAIN: “IL MIO CICLO IN SERIE A ERA FINITO”. NEWCASTLE, FUTURO DI BENITEZ LEGATO ALLA SALVEZZA. MANCHESTER UNITED, SOLSKJAER VERSO LA CONFERMA E SI LAVORA AL RINNOVO DI DE GEA. FULHAM, RANIERI TRABALLA - “Il mio ciclo in Serie A era finito, al Chelsea sto bene e voglio fare il massimo”. Parole al miele per la Premier League e per il Chelsea targate Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato il rinforzo di gennaio voluto da Sarri e al di là della roboante sconfitta di ieri contro il Manchester City punta a “fare il massimo” agli ordini del suo allenatore. Intanto al Newcastle traballa Rafa Benitez. Futuro in bilico e legato alla salvezza. Mentre il Manchester United è vicino a confermare Solskjaer. E si lavora al rinnovo di De Gea. Altra panchina a rischio invece quella del Fulham: il pubblico insorge nei confronti di Claudio Ranieri.