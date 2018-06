Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 giugno

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

NAPOLI, IL GIORNO DI VERDI. E PER LA PORTA AVANZA SIRIGU. GIOIELLI SAMP, OSTI: “PRAET E TORREIRA, CI SONO LE CLAUSOLE”. PARMA, VIVIANO E SILVESTRE SEMPRE PIÙ VICINI. SASSUOLO, LEMOS VERSO IL RISCATTO - Simone Verdi e il Napoli, affare in dirittura d’arrivo. Oggi sarà il giorno giusto per il trasferimento. Visite mediche e firma con gli azzurri per l’attaccante del Bologna, poi sarà ufficiale una trattativa iniziata mesi fa. Intanto per la porta del Napoli avanza Salvatore Sirigu del Torino. Sullo sfondo sempre Leno del Bayer Leverkusen, con il giocatore c’è l’accordo. Con la società tedesca non ancora. Lavori in corso.

La Sampdoria intanto si muove in uscita. Viviano e Silvestre verso la cessione. Entrambi dovrebbero andare al Parma. E questa settimana potrebbe risultare determinante per la fumata bianca.

Al lavoro anche il Sassuolo. Si avvicina il riscatto di Lemos. Mentre alla Sampdoria il ds Osti a proposito dei due gioielli Torreira e Praet fa sapere che “ci sono le clausole”. L’Arsenal, al pari del Borussia Dortmund, si muove per il centrocampista uruguaiano. E su Praet resta vigile la Juventus...

REAL MADRID, BALE DICE NO AL BAYERN MONACO: VUOLE LA PREMIER LEAGUE. MANCHESTER CITY, PRESO MAHREZ. CRAIOVA, A MANGIA PIACE PIGLIACELLI. E IL VALENCIA RISCATTA GUEDES DAL PSG - Gareth Bale e il futuro, lontano dal Real Madrid. Il giocatore ex Tottenham è un’idea del Bayern Monaco. Ma non ci sarebbe il gradimento del diretto interessato, che preferirebbe ritornare in Premier League. Intanto il Manchester City ha praticamente preso Mahrez dal Leicester. Il Craiova pensa a Mirko Pigliacelli della Pro Vercelli. E il Valencia ha riscattato Guedes dal PSG...