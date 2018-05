Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 maggio

INTER: E' FATTA PER DE VRIJ, NIENTE SCONTI DAL VALENCIA PER CANCELO. NAPOLI: TRE NOMI PER LA FASCIA DESTRA, ADL INCONTRERA' SARRI DURANTE LA PROSSIMA SETTIMANA. MILAN: BONAVENTURA NEL MIRINO DELLA ROMA. I GIALLOROSSI ANCHE SU CHIESA E VERDI. TORINO: PIACCIONO GABBIADINI, DEPAOLI E LA GUMINA. PER ZAZA E' SFIDA A NAPOLI E MILAN. BENEVENTO: DE ZERBI PRONTO A SALUTARE. GENOA: PANDEV FINO AL 2019 -

L'Inter ha concluso l'acquisto di de Vrij, difensore olandese della Lazio in scadenza 30 giugno 2018. I nerazzurri hanno depositato il contratto in Lega, per un quinquennale da 4,2 milioni di euro a stagione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il Valencia non ha la minima intenzione di concedere sconti o deroghe all'Inter per il riscatto di Cancelo. 35 milioni entro il 30 di maggio altrimenti il portoghese tornerà sulle sponde del Turia, il senso del pensiero del club spagnolo riportato da La Gazzetta dello Sport. E a certe cifre, l'Inter, difficilmente può dire di sì. Per questo si stanno già iniziando a sondare le piste alternative: un nome buono puà essere quello di Nelson Semedo del Barcellona, magari con un'operazione in stile Rafinha. Ma ad Ausilio piace anche Thomas Partey, duttile centrocampista ed esterno dell'Atletico Madrid.

Priorità a destra per il Napoli, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport: Maggio è destinato a lasciare l'azzurro a fine giugno. A 36 anni il discorso rinnovo è da escludere, per cui Giuntoli si è lanciato sulla certezza polacca della Sampdoria, Bereszynski. In alternativa il ds sta tenendo d’occhio anche Laurini, 29 anni a giugno, attualmente in forza alla Fiorentina. In terza fila c'è invece Letizia, 28 anni, in forza al Benevento ma che Giuntoli conosce benissimo avendolo avuto al Carpi. Il presidente De Laurentiis, in conferenza a Castel Volturno, ha parlato dell'allenatore e del mercato: ”Sarri resta? Auguriamoci che resti, nutro meno dubbi di te. Non posso costringere le persone con la forza. Noi abbiamo un appuntamento settimana prossima, lui ora deve preparare la partita fuori casa. Io sono sereno, tranquillo, non preoccupato. Sarri l'ho scelto io, contro il parere di tutti, tra l'altro. O tra i dubbi. Credo che abbia fatto tre anni importanti, ma c'è sempre uno scambio e una reciprocità. Non credo che lui possa lamentarsi. Ha un tipo di allenamento molto stressante, un gioco particolare, tutti quanti gliene siamo grati. Mercato? Se vanno via tutti vuol dire che incassiamo un miliardo e ognuno per conto suo. Il progetto Napoli continuerà. Alla grande". A Radio Crc è intervenuto Joao Santos, procuratore di Jorginho: ”E' legato al club da un contratto di altri 2 anni. Il suo futuro non è legato a quello di Sarri per cui se l’allenatore azzurro dovesse andare via, Jorginho continuerà nella sua strada. Barcellona? E’ molto difficile perché il club spagnolo ha preso Arthur del Gremio che gioca nello stesso ruolo. Piste inglesi calde? Tutti chiedono informazioni, ma nessuno fa richieste ufficiali quindi non saprei dire quale pista sia più calda. Sono già stato in tutti i club inglesi perché questo è il mio mestiere, prendo informazioni, ma non sono stato a Barcellona. Se andasse via da Napoli, posso dire che Jorginho pur non avendo nessuna clausola non giocherà in un’altra squadra italiana".

Legato al Milan da altri due anni di contratto, Bonaventura è calciatore ambito e seguito da diversi club italiani e non solo. Nelle ultime settimane ha chiesto informazioni per il centrocampista classe '89 anche la Roma, club che in estate rischia di perdere uno dei centrocampisti titolari. Al momento, però, non c'è alcuna trattativa in corso, anche perché Bonaventura ha sempre detto di trovarsi bene a Milano e di voler rinnovare il contratto.

Chiesa è il nome nuovo per il mercato estivo della Roma. I giallorossi hanno recentemente contattato la Fiorentina per un sondaggio e per chiedere di essere informati in caso di eventuale cessione del gioiellino gigliato. Il suo sarebbe un investimento di quelli importanti, oltre i 50 milioni di euro, ma per il momento la società dei fratelli Della Valle non vuol neanche sentirne parlare. La trattativa per Chiesa avrebbe come conditio sine qua non la cessione di uno degli esterno destri in rosa, ovvero Perotti o El Shaarawy. La Roma, però, continua a seguire anche Verdi, valutato 25 milioni di euro dal Bologna. Il centrocampista classe '97 Coric vestirà la maglia giallorossa dalla prossima stagione. Anche il Corriere dello Sport conferma che l'affare è in dirittura d'arrivo: alla Dinamo Zagabria andranno sette milioni di euro.

Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com il Torino starebbe guardando in casa ChievoVerona per rinforzare il proprio centrocampista. Nel mirino c'è il centrocampista classe '97 Depaoli autore di 18 presenze in questa stagione. I granata avrebbero già avviato i primi contatti con il club veneto chiedendo informazioni sul calciatore. Nelle strategie del Torino rientra Gabbiadini, attaccante del Southampton che ha deciso la salvezza nell'ultima giornata di campionato. La cifra richiesta è di circa 20 milioni, con un ingaggio intorno ai 2,5 milioni di euro.

Il Torino potrebbe puntare su La Gumina, centravanti di proprietà del Palermo, una delle rivelazioni dell'attuale Serie B. In scadenza il 30 giugno 2021, viene seguito anche da Atalanta e Fiorentina. Possibile ritorno in Italia per Zaza durante il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il Valencia dovrà infatti cedere prima di iniziare le sue trattative in entrata e l'italiano potrebbe essere sacrificato. Secondo il media spagnolo Torino, Napoli e Milan potrebbero farsi avanti per l'ex centravanti della Juve e il club iberico, che lo ha acquistato per 17 milioni di euro, spera di ricavarne almeno 30 dalla sua cessione.

De Zerbi verso l'addio al Benevento a fine stagione, come riportato da Il Mattino. Manca solo l'ufficialità per la separazione, ma intanto il presidente Vigorito e il direttore sportivo Foggia si stanno attivando per la ricerca del sostituto. Primi contatti con Juric, esonerato dal Genoa nell'ultima stagione.

La Sampdoria guarda al futuro per il ruolo di esterno destro. Bereszynski è stato accostato in queste ore al Napoli a caccia di un laterale. Nel caso in cui quest'ipotesi dovesse decollare i blucerchiati sembrano avere già in mente la soluzione alternativa. La Samp infatti pare intenzionata a muoversi per Dickmann e sarebbero state chieste informazioni al Novara sul suo prezzo.

Pandev e il Genoa, avanti insieme. Intesa totale per il prolungamento del contratto. Accordo raggiunto. Firma e annuncio entro la prossima settimana. Pandev veste ancora rossoblù, fino al 2019. C'è un buon movimento di mercato intorno a Biraschi, difensore classe '94 del grifone. In particolare ci starebbe pensando la Lazio, rimasta impressionata positivamente fin dal match giocato a febbraio contro i liguri, quando Biraschi riuscì a fermare immobile risultando uno dei migliori in campo.

PSG: IL PADRE-AGENTE DI NEYMAR LAVORA PER CHIUDERE L'AFFARE COL REAL MADRID. ATHLETIC: ZIGANDA NON SARA' PIU' L'ALLENATORE. ATL. MADRID: IDEA AGUERO PER IL DOPO GRIEZMANN - Secondo quanto riportato da Liberation il padre e agente di Neymar si è già attivato per trasferire il figlio di nuovo in Spagna, destinazione Real Madrid. Pini Zahavi è l'intermediario dell'operazione dell'anno, ancora una volta, dopo quella che ha portato proprio Neymar al Barcellona. Anche dalla Spagna arrivano notizie che spingono il brasiliano a indossare la camiseta blanca. Anche perché il Real Madrid è l'unica squadra in grado di permettersi il giocatore, che non vuole prendere in considerazione l'ipotesi Inghilterra, mentre il Bayern non si è mai interessato a lui.

L'Athletic rende noto che Ziganda non sarà l'allenatore la prossima stagione. Dura solo un anno la sua avventura alla guida della prima squadra, attualmente 14esima classifica in Liga a due giornate dalla fine.

Importanti novità in arrivo dall'Inghilterra su Rooney e riportate da parecchi media, fra cui il Mirror. In particolare Wazza avrebbe raggiunto un principio di accordo col DC United per il prossimi due anni e mezzo. L'attaccante inglese, che arriverà in MLS come designated player, guadagnerà la cifra record di 17 milioni di euro e al pagamento dell'ingaggio contribuiranno, oltre ovviamente al DC United, anche Everton e Manchester United.

L'Atletico Madrid ha puntato il mirino su Aguero in vista dell'eventuale ricerca del sostituto di Griezmann. A riportarlo è Radio Marca che spiega come il Kun vedrebbe di buon occhio un ritorno fra le fila dei colchoneros dopo l'addio del 2011.

Oltre a un lauto premio di 2 milioni di sterline, Hughes potrebbe festeggiare la salvezza del suo Southampton anche con un rinnovo triennale che la società avrebbe già preparato proprio per il raggiungimento dell'agognato obiettivo. L'idea del club è quella di aprire un nuovo ciclo, proprio con la conferma dell'attuale allenatore.

L'Arsenal si avvicina alle richieste di Wilshere, proponendo al centrocampista un contratto di tre anni, con opzione sul quarto. Dopo mesi di trattative, questa proposta può essere veramente un punto di svolta nella trattativa per il prolungamento del giocatore.