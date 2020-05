Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 maggio

INTER, ACCELERATA PER TONALI. LAZIO SU KUMBULLA. MILAN, NO AL PSG PER BENNACER - L'Inter accelera per Sandro Tonali. Come scrive Il Corriere dello Sport, l'Inter punta con forza sul gioiellino del Brescia, che piace a tutte le big di serie A e non solo. L'Inter intanto ha incassato il forte gradimento fa parte del giocatore: a parità di offerte, Cellino lascerà al giocatore la scelta.

Operazione in stile Barella - Per arrivare a Tonali l'Inter lavora su un'operazione come quella che ha portato Barella in nerazzurro: prestito con obbligo di riscatto e l'inserimento di bonus legati alle presenze. Tutto ciò per ammorbidire una valutazione che, altrimenti, sarebbe di cinquanta milioni cash.

Sguardo al futuro per la Lazio. In attesa di conoscere le date della ripresa del campionato, il presidente Claudio Lotito pensa già alla prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione de Il Messaggero, i biancocelesti si sarebbero iscritto alla corsa per Marash Kumbulla. Sul difensore del Verona la concorrenza è tanta ma i buoni rapporti con la società scaligera potrebbero far balzare in testa la squadra della Capitale.

Secondo informazioni riportate da Le 10 Sport, il Milan avrebbe chiuso nuovamente la porta in faccia al Paris Saint-Germain per l'acquisto di Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino è considerato incedibile dalla società rossonera, che ha rispedito immediatamente al mittente un'offerta da 30 milioni di euro arrivata da Oltralpe. Il numero 4 però, si apprende, sarebbe estremamente tentato dalla destinazione parigina e sa che Leonardo nutre profonda stima tecnica nei suoi confronti.

In attesa di conoscere le eventuali date della ripresa, la Juventus guarda alla prossima stagione. Il club bianconero vuole rinforzare il proprio pacchetto offensivo che potrebbe perdere un giocatore del calibro di Gonzalo Higuain. Il sostituto potrebbe arrivare sempre da Napoli, proprio come fu il Pipita, con Arkadiusz Milik che sarebbe sempre in pole. Secondo quanto riporta Tuttosport, la formula per arrivare all'attaccante polacco, che De Laurentiis valuta 40 milioni e che andrà in scadenza nel 2021, potrebbe essere rivista: si parlerebbe di un prestito o di uno scambio inserendo Romero come contropartita.

Il Torino vuole rinnovare le fasce. In attesa di essere ufficializzato, il nuovo direttore sportivo Davide Vagnati è al lavoro per rinnovare e rinforzare la rosa. Secondo quanto riporta Tuttosport, i granata avrebbero messo nel mirino Mergim Vojvoda, difensore 25enne di proprietà dello Standard Liegi.

Victor Osimhen avrebbe per il momento rifiutato la corte delle squadre italiane che da diverso tempo lo stanno seguendo e che vista la sua esplosione anche in Francia sono sempre più attratte dal suo possibile acquisto. La notizia arriva dalla Nigeria, riportata dal noto quotidiano locale The Nation: l'attaccante 21enne del Lille non sarebbe infatti per nulla interessato a un trasferimento in Serie A nonostante le offerte già in ballo provenienti da alcune big del nostro campionato. Sulle sue tracce ci sarebbero l'Inter (che sta seguendo Osimhen da anni), il Milan e l'Atalanta, mentre all'estero viene accostato a Chelsea, Liverpool, Manchester United, Tottenham, Barcellona e Real Madrid.

Arrivato in Ligue 1 la scorsa estate con un trasferimento che ha fruttato 12 milioni di euro alle casse dello Sporting Charleroi, Osimhen ha messo a segno ben 18 gol e 6 assist nelle sue 38 presenze complessive fra tutte le competizioni alla sua prima stagione con il Lille, prima dello stop forzato dovuto all'emergenza Covid-19. Il suo contratto scadrà fra quattro anni, motivo che alzerebbe ancor di più il suo valore in vista del ritorno al calcio giocato e di una battaglia fra grandi club alla riapertura del mercato.

Andrea Cardinaletti lascia il Brescia. Per l’ormai ex direttore generale delle Rondinelle è pronto un ruolo in FIGC, si occuperà dei progetti degli stadi su indicazione del Presidente Gravina. Dopo Palermo, Ascoli e Brescia una nuova avventura per Cardinaletti. La FIGC, una volta terminato questo delicato momento, lo aspetta...

PSG, TOTTENHAM IN POLE PER MEUNIER. BARÇA SU ESTUPINAN. MANCHESTER UNITED, GIGGS CONSIGLIA RONDON - Thomas Meunier ha il contratto in scadenza con il PSG e potrebbe trasferirsi in Premier League nella prossima stagione. Il giocatore francese infatti piace a diversi club inglese ma stando alle ultime indiscrezioni de Le Parisien il Tottenham è in vantaggio sul Manchester United per assicurarsi il terzino.

Secondo quanto riferisce Diario de Navarra, il Barcellona avrebbe messo nel mirino un nome nuovo per la difesa, il 22enne ecuadoriano Pervis Estupinan, di proprietà del Watford ed attualmente in prestito all'Osasuna, con la cui maglia si è messo in evidenza nel corso della Liga attuale. Secondo quanto si legge, il prezzo dell'operazione sarebbe attorno ai 10 milioni di euro, con i blaugrana che poi girerebbero il calciatore in prestito al Real Valladolid nella prossima stagione, così da permettergli di giocare con più regolarità prima della definitiva inclusione in squadra.

Il Manchester United ha messo gli occhi su Joe Rondon, giocatore dello Swansea. Secondo le ultime indiscrezioni del Sunday Mirror, il gallese sarebbe stato consigliato ai Red Devils dal suo connazionale Ryan Giggs, ex leggenda del club inglese e attuale commissario tecnico del Galles. Lo United sarebbe pronto ad investire fino 22 milioni di euro sul difensore.

Il Sunday Express ha rilevato che il Liverpool sta lavorando al rinnovo di Sadio Mané. L'attuale accordo del senegalese scadrà nel 2023 e i Reds vorrebbero offrirgli un prolungamento con miglioramento dell'ingaggio. Mané infatti è finito nel mirino del Real Madrid e il Liverpool vuole blindarlo.

Secondo quanto riportato dal Mirror, il Real Madrid avrebbe dato un ultimatum all'Arsenal per decidere su Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese, 31 anni a giugno, è in scadenza di contratto con i Gunners ne 2021 e i blancos sono interessati all'acquisto. È stato chiesto di dare una risposta entro il 15 giugno. L'Arsenal dovrà valutare se cedere il giocatore o portarlo a scadenza di contratto. Il Real Madrid, nell'affare, potrebbe includere il cartellino di Ceballos, già a Londra in questa stagione in prestito.

Kevin Strootman non giocherà nel PSV nella prossima stagione. Si era parlato molto infatti del possibile ritorno in Olanda per il giocatore dell'Olympique Marsiglia ma stando alle indiscrezioni della stampa olandese, l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione dell'ex Roma è ritenuto troppo alto dal PSV e quindi poco accessibile.