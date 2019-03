Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 10 marzo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

INTER-ICARDI, PACE FINO A MAGGIO E POI L’ADDIO. FIORENTINA, PIOLI SUL FUTURO: “LA MIA DECISIONE L’HO GIÀ PRESA” E IL TOTTENHAM PENSA A CHIESA. RANIERI E IL CONTRATTO DI DODICI PARTITE: “SI SOLO PERCHÉ È LA ROMA”- Mauro Icardi e l’Inter, prove di buonsenso. Nei prossimi giorni previsto colloquio tra il Presidente Zhan e l’attaccante argentino, si cercherà un’intesa per trovare la pace, almeno fino a maggio. Poi sarà tempo di valutare il futuro e probabilmente anche l’addio tra le parti. E potrebbe essere addio anche tra Stefano Pioli e la Fiorentina. Tecnico in scadenza che fa sapere di aver già preso la sua decisione. Per conoscerla pubblicamente bisognerà aspettare ancora qualche settimana. E intanto il Tottenham studia Federico Chiesa, che piace anche a Roma e Inter.

La Roma da qualche giorno ha cambiato allenatore. Esonerato Eusebio Di Francesco, al suo posto è arrivato Claudio Ranieri. Contratto di dodici partite senza certezze per la prossima stagione. Una scelta di cuore. “Ho detto si solo perché è la Roma”, le motivazioni del nuovo tecnico giallorosso. Intanto la Roma cerca un direttore sportivo per la prossima stagione, i profili valutati sono Campos, Mirabelli e Piero Ausilio che però al momento non sarebbe in cima alle preferenze.

Mentre presto a Napoli potrebbero suonare sirene di mercato importanti per Lorenzo Insigne:ci pensano Manchester City, PSG e Liverpool. Al momento però gli azzurri non sembrano intenzionati a valutare eventuali offerte.

PSG, MBAPPÉ: “CREDO NEL PROGETTO”. AJAX, TAGLIAFICO NEL MIRINO DELLE BIG D’EUROPA. CHELSEA, IDEA NUNO ESPIRITO SANTO SE VA VIA SARRI. BARÇA-MESSI, SI LAVORA AD UN NUOVO RINNOVO - Delusione per l’epilogo in Champions League, ma tanta voglia di reagire e continuare il progetto Paris Saint Germain. Mbappé nel futuro si vede ancora al PSG e a proposito delle tante richieste di mercato ha dichiarato di credere nel progetto parigino. Al momento quindi non sembra lui il principale candidato a lasciare Parigi a fine anno. Potrebbe invece andar via Edinson Cavani.

Squadra giovane e di talento, l’Ajax che ha battuto il Real Madrid deve fare i conti con le richieste per Tagliafico. Tanti apprezzamenti, soprattutto da Arsenal e Atletico Madrid. Il mercato chiama, l’Ajax riflette. Così come riflette il Chelsea sulla guida tecnica del futuro: se non dovesse essere confermato Maurizio Sarri, un’idea potrebbe essere Nuno Espírito Santo. E infine il Barcellona: si lavora all’ennesimo rinnovo di Messi...