Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 aprile

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Alessio Romagnoli, venticinquenne capitano del Milan. Il club sta cercando di blindarlo a ogni costo, considerandolo un perno per il futuro. In scadenza nel 2022, quello del rinnovo è un discorso prioritario. Attualmente guadagna 3,5 milioni di euro, potrebbe arrivare per lui un extra-budget rispetto al tetto stipendi fissato da Elliott: Romagnoli potrebbe arrivare a guadagnare circa 5 milioni di euro.

Nessun dubbio, spiega La Gazzetta dello Sport. L'Inter riscatterà Stefano Sensi dal Sassuolo. Antonio Conte è stato conquistato dal ragazzo e ha già dato il via libera a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. 20 milioni di euro che andranno nelle casse del club neroverde ma non è da escludere che le società provino a ridiscutere la cifra, magari dilazionandola o inserendo delle contropartite. Tutti dubbi ma una certezza. Sensi sarà ancora dell'Inter, a lungo.

Napoli si allontana per Dries Mertens? Interrogativi che arrivano sulle colonne de La Gazzetta dello Sport. Il rinnovo per il belga pareva cosa fatta dopo il sì ancora al Napoli. Sono passati quaranta giorni e non è ancora arrivato un accordo, anche ora che tenersi costantemente in contatto pur a distanza sarebbe possibile. Il belga chiedeva una mediazione sulle multe, rifiutata, e da quel giorno è calato il gelo. Così gli agenti stanno vagliando altre ipotesi per il trentatreenne, dal Chelesea all'Arsenal fino alle altre big di Premier League.

L'edizione oggi in edicola de La Gazzetta dello Sport parla di Ante Rebic, croato entrato nelle grazie del tifo milanista. Ora a Spalato, in patria, si sta allenando individualmente ma il suo futuro è tema di dialogo costante in dirigenza. Il Milan vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo dall'Eintracht Francoforte da dove è arrivato in cambio del prestito di André Silva. Coi tedeschi ha un contratto in scadenza nel 2022, fattore che potrebbe favorire altrettanto una trattativa a cifre non folli.

E' stato uno dei colpi del presidente Giulini. Nahitan Nandez, arrivato in Sardegna nella sessione estiva di calciomercato, ha portato grande entusiasmo fra i tifosi. Adesso però la sua posizione è incerta, visto anche un rendimento che ha avuto alti e bassi nel corso della stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport il suo futuro sarebbe incerto. La questione sarebbe farlo diventare un punto di forza del Cagliari che verrà oppure sacrificarlo sul mercato per monetizzare o farlo diventare pedina di scambio.

Juventus contro Inter è una sfida che si ripropone anche in chiave mercato, con gli occhi fissi su Firenze. L'obiettivo è duplice, spiega Tuttosport. Gaetano Castrovilli è il primo nome, sebbene la Fiorentina non voglia cederlo. La Juventus, oltre a cash, potrebbe mettere sul piatto Rolando Mandragora. L'Inter, al momento, avrebbe tre ipotesi come contropartite, da Roberto Gagliardini a Dalbert fino a Radja Nainggolan se il Cagliari non dovesse confermarlo. Tutti nomi che potrebbero rientrare eventualmente anche nell'affare relativo a Federico Chiesa coi gigliati.

Prima Pedro, adesso Willian. La Roma sta monitorando con molta attenzione i giocatori in scadenza di contratto col Chelsea. Il trequartista brasiliano negli ultimi giorni ha dichiarato che difficilmente rinnoverà il contratto coi blues e la società giallorossa, riporta il 'Corriere dello Sport', ha subito avviato i contatti col suo entourage: Willian chiede un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto su Gary Medel e su quello che sembra un addio annunciato. Ieri, in patria, ha spiegato che "il ritorno in Cile è vicino. Spero di tornare presto". Frasi chiare che sembrano lasciar intendere che d'estate il Pitbull non resterà alla corte di SInisa Mihajlovic. Il desiderio di rientrare in Cile è forte e l'avventura in Emilia sembra finita dopo una sola stagione.

Napoli a caccia di un esterno destro. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, il club partenopeo starebbe pensando a Timothy Castagne dell'Atalanta. Sul giocatore però ci sarebbero già le attenzioni della Prermier League con il Leicester interessato al belga protagonista a Bergamo di una grandissima stagione.

MONACO, KEITA: "NON PENSO AL FUTURO O A TORNARE IN ITALIA. QUI STO BENE". REAL MADRID, NUOVO ASSALTO PER PAUL POGBA. I BLANCOS VOGLIONO PROVARCI ANCORA. REAL MADRID, BALE IN SALDO: IL CLUB VUOLE CEDERLO MA IL GALLESE HA UN'ALTRA IDEA. CHELSEA, AG. WILLIAN: "MOLTE SPECULAZIONI, MA CON QUEST'EMERGENZA NON PENSIAMO AL FUTURO". BARCELLONA, NUOVA PRIORITA' PER LA DIFESA: SI TRATTA COL SIVIGLIA PER DIEGO CARLOS.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha intervistato Keita Balde Diao, esterno d'attacco del Monaco. "Qui l'impatto del Coronavirus è relativo ma mio padre e i miei fratelli sono a Barcellona, mia madre a Dakar. E' preoccupante". Poi sul calcio, tra presente e futuro. "Riduzione degli stipendi? Siamo a disposizione, non è una preoccupazione o un pensiero, le cose importanti sono altre. Il futur? Difficile da prevedere. Nostalgia dell'Italia? No, qui sto bene, ho altri due anni di contratto e al futuro non penso".

Il Real Madrid continua a corteggiare Paul Pogba. L'edizione odierna di AS cerca di fare il punto sulla situazione in casa merengues e il terzo tentativo per acquistare il francese potrebbe essere quello giusto. Già nel 2016 c'era stato un approccio, ma il centrocampista scelse il Manchester United. Nella scorsa estate Raiola non ha trovato l'accordo con la dirigenza iberica, ma nella prossima sessione di mercato ci potrebbero essere nuovi contatti. La Juventus resta a guardare, ma Pogba potrebbe scegliere Madrid.

Per Gareth Bale il futuro è ancora una incognita. Si è tanto parlato di una sua cessione, ma la verità - riferisce As - è che il gallese vorrebbe restare al Real Madrid. In città si trova bene, sia lui che la sua famiglia, e i 14,5 milioni di euro netti che percepisce a stagione rappresentano un'ottima ragione per restare. Ma rappresentano anche un peso, visti in chiave Real Madrid, del quale i Blancos si sgraverebbero con gran piacere. Al punto che per lasciarlo andare via non chiederebbero nessuna cifra folle, anzi. Bale in saldo, ma prima c'è da convincere il diretto interessato.

Barcellona, PSG, Juventus e anche Roma. Ma non solo. C'è mezza Europa sulle tracce di Willian, dal momento che a fine stagione potrebbe lasciare il Chelsea a zero. Di questa situazione ha parlato Kia Joorabchian, agente del brasiliano, intervistato da Sky Sports: "Ci sono molte speculazioni ma posso assicurare che noi non abbiamo parlato con nessuno di un trasferimento di Willian. Né noi né l'altra parte in questo momento pensa a questa situazione quando c'è una pandemia in corso che è molto più importante".

Sarebbe Diego Carlos (27) il primo nome sulla lista dei desideri del Barcellona per quel che concerne i rinforzi che dovranno arrivare per la difesa. A riportarlo è Sport, che racconta come il centrale del Siviglia, scoperto da Monchi, sia una priorità in un reparto che va per forza di cose rinforzato, già da un anno a questa parte. La sua clausola da 75 milioni è considerata alta dal Barça, che comunque proverà a trattare per abbassare il prezzo.