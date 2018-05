Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del'11 maggio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

ITALIA, MANCINI AD UN PASSO DALLO SVINCOLO DALLO ZENIT. JUVENTUS, HIGUAIN POSSIBILE ADDIO A GIUGNO. SI AVVICINA MORATA. NAPOLI, IL CITY DI GUARDIOLA PUNTA JORGINHO. FIORENTINA, SI LAVORA AI RINNOVI DI BADELJ E VERETOUT. INTER, LAUTARO MARTINEZ IL 23 MAGGIO IN ITALIA

ITALIA

Roberto Mancini-Nazionale, ci siamo. Ci sarebbe infatti un principio di accordo per la rescissione del contratto dell'allenatore italiano con lo Zenit. Lunedì, intanto, "Mancio" tornerà a Roma.

JUVENTUS

Quella della Juventus sarà un'estate di grandi cambiamenti. Possibile, infatti, una cessione illustre in attacco, con uno fra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain nel mirino. Per la Joya però non saranno ascoltate offerte inferiori ai 120-140 milioni, cifra che al momento nessuno ha intenzione di spendere. Per questo il sacrificato, a sorpresa, potrebbe essere il Pipita. Attualmente la sua valutazione si aggira sui 50 milioni di euro e in Inghilterra l'argentino ha un buon mercato.

"Morata un po' più vicino", titola stamani Tuttosport al suo interno. Il quotidiano spiega come le possibili restrizioni al mercato del PSG (a causa della violazione dei limiti imposti dal FFP) di fatto spalanchino le porte bianconere ad Alvaro Morata. Il gradimento del giocatore c'è già e questo è un punto importante nei confronti del Bayern Monaco, altro club interessato allo spagnolo. Resta comunque da convincere il Chelsea, che solo pochi mesi fa ha speso 80 milioni per il suo cartellino. A 60 si potrebbe chiudere, ma la Juve potrebbe anche proporre un'operazione alla Cuadrado, con un prestito biennale con obbligo di riscatto già fissato.

Discorso non ancora maturo tra Santiago Arias, esterno destro del PSV Eindhoven, e la Juventus: oggi è andato in scena un incontro "conoscitivo" a Torino, ma le parti sono ancora lontane dalla definizione dell'affare, seppur la Juventus si sia dichiarata interessata al suo profilo vista l'imminente partenza di Lichtsteiner. In questo momento comunque il PSV ha bloccato ogni discorso, volendo cedere il giocatore (che è in scadenza a giugno 2019, ndr) solo dopo la disputa del Mondiale, che Arias vivrà con la selezione colombiana.

NAPOLI

Dopo le indiscrezioni uscite in Italia negli ultimi giorni, anche in Inghilterra si inizia a parlare di un possibile futuro al Manchester City per il centrocampista del Napoli Jorginho. Secondo quanto riferisce il Times questa mattina, la squadra allenata da Pep Guardiola sarebbe nettamente in vantaggio per l'acquisto del regista azzurro.

ROMA

La Roma prova a resistere agli assalti europei per Cengiz Under. Nelle scorse settimane sul turco hanno chiesto informazioni Atletico Madrid, Borussia Dortmund e Monaco. La società giallorossa, per bocca del suo ds Monchi, non intende neanche sedersi al tavolo delle trattative, almeno per altri 12 mesi. Poi si vedrà. Intenzione, quella della Roma, già comunicata al nuovo agente del ragazzo Fali Ramadani.

LAZIO

Stefan de Vrij è diventato un caso per la Lazio. Il difensore è stato annunciato dall'Inter per la prossima stagione, ma Igli Tare, dirigente biancoceleste, ha spiegato la posizione del club. "De Vrij gioca fino all'ultima partita, ci fidiamo di lui", ha detto a Il Tempo.

INTER

In vista della prossima stagione l'Inter ha già piazzato il colpo Stefan de Vrij ma l'olandese non sarà l'unico ad arrivare alla Pinetina in tempi brevi. Manca infatti soltanto l'annuncio per Kwadwo Asamoah e il 23 maggio arriverà anche Lautaro Martinez, che svolgerà le visite mediche con i nerazzurri.

Joao Cancelo, terzino destro classe 1994 della nazionale portoghese, potrebbe non essere riscattato dall'Inter, club che detiene il cartellino in prestito dal Valencia: i nerazzurri avrebbero tempo fino al 31 maggio per esercitare il diritto di riscatto del cartellino del portoghese a 35 milioni di euro, ma starebbero valutando delle alternative, come Semedo del Barcellona e Partey dell'Atletico Madrid. Cancelo è seguito con un certo interesse anche dalla Juventus, che cerca un sostituto del partente Lichtsteiner sulla corsia destra di difesa.

L'Inter cerca lo scatto per superare la Juventus nella corsa all'acquisto del cartellino di Dennis Praet, centrocampista classe 1994 della Sampdoria e della nazionale belga: i nerazzurri sarebbero pronti a sfruttare i buoni rapporti con la dirigenza blucerchiata per arrivare prima di tutti sul belga, facendo tornare a Genova l'attaccante italo-brasiliano Eder.

MILAN

La mancata qualificazione in Europa metterebbe in discussione il futuro del progetto tecnico del Milan con alla guida Rino Gattuso. Considerando che da settimane si parla del possibile addio di Mirabelli, sul quale si sono concentrate le critiche più aspre per la stagione non all'altezza delle ambizioni di tifosi e club, il nome di Giuntoli, attuale ds del Napoli, è quello che circola con maggiore insistenza per l'eventuale sostituzione. Insieme al dirigente, per altro, potrebbe liberarsi anche Sarri, che ha una clausola da 8 milioni che scade entro la fine di maggio e che potrebbe arrivare in accoppiata proprio con il ds.

Dopo la prestazione negativa nella finale di Coppa Italia contro la Juventus, il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato così ai microfoni di acmilan.com: "Sicuramente siamo tutti molto delusi. Ci tenevamo tanto a vincere questa gara e ci dispiace per non esserci riusciti. Guardiamo avanti, dobbiamo fare due partite importanti. Il ruolo del portiere è così, capita di sbagliare, ma volto subito pagina. È normale la delusione, ma bisogna andare avanti perché ci giochiamo due partite molto importanti. Con tanta voglia di fare e di dimostrare le mie qualità. Ci arriveremo carichi. Ho visto molta carica oggi nello spogliatoio e arriveremo a Bergamo alla grande".

FIORENTINA

Continua il corteggiamento della Fiorentina per Milan Badelj. Il croato, come noto, è in scadenza di contratto ma il club viola non si è ancora rassegnato all'idea di vederlo partire tanto che negli ultimi giorni ha presentato una nuova offerta al centrocampista: triennale da 1,3 milioni di euro più bonus. Il diretto interessato continua a riflettere ma Stefano Pioli ha aperto a una sua permanenza: "Per quel che dice e che fa, secondo me vuole restare".

Jordan Veretout è una delle sorprese più positive della stagione della Fiorentina e il club viola non ha alcuna intenzione di cederlo durante la prossima estate. Il centrocampista, arrivato quasi un anno fa per 7 milioni di euro, ha triplicato la sua valutazione dopo le ottime prestazioni in Serie A e la società gigliata è pronta a offrirgli il rinnovo, con prolungamento e adeguamento dell'ingaggio.

La Fiorentina, infine, continua ad avere perplessità su Sportiello, giocatore da riscattare dall'Atalanta. Per questo in viola si sta facendo strada la pista Andrea Consigli del Sassuolo.

SAMPDORIA

La Sampdoria sta già pensando a un eventuale dopo Giampaolo, nel caso la giostra degli allenatori - azionata da un possibile addio di Sarri al Napoli - dovesse mettersi in moto. Il presidente blucerchiato potrebbe puntare dritto su Sinisa Mihajlovic.

GENOA

Domenico Criscito e il Genoa, una trattativa che vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi e che stato ufficializzato da qualche giorno. A tal proposito TuttoMercatoWeb ha intercettato un retroscena legato al contratto del difensore che dalla prossima stagione sarà di nuovo rossoblù. L’accordo tra Criscito e il Genoa avrà la durata di otto anni. Fino al 30 giugno 2023 da calciatore, poi altri tre anni da dirigente già depositati in Lega.

BOLOGNA

Roberto Donadoni resterà alla guida del Bologna anche l’anno prossimo. Saputo crede molto nell’allenatore e con lui vuole rilanciare i rossoblù la prossima stagione. Viceversa la gente ha qualche riserva, dopo un anno faticoso. Ricostruire un rapporto negli anni sempre più fragile, diventa a questo punto l’obiettivo di una società che ha deciso di puntellare la panchina del tecnico con dichiarazioni di fiducia, ma che allo stesso tempo non vuole affatto disperdere tutto quell'entusiasmo che si era alimentato all’arrivo di Joey Saputo.

BAYERN MONACO, RINNOVO PER ROBBEN E RAFINHA. BARCELLONA, UMTITI SUL PIEDE DI PARTENZA. PSG, NEYMAR VUOLE IL REAL MADRID

BUNDESLIGA

Dopo il rinnovo di Ribery - ufficializzato negli ultimi giorni - il Bayern Monaco quest'oggi ha annunciato altri due prolungamenti di contratto, relativi a due dei giocatori più esperti della squadra bavarese: Arjen Robben e Rafinha. A darne notizia è il sito ufficiale dei campioni di Germania: entrambi erano in scadenza e rinnovano fino a giugno 2019.

LA LIGA

L'Equipe di questa mattina riporta una notizia a proposito del futuro del difensore del Barcellona Samuel Umtiti. Secondo il quotidiano francese, un alto dirigente del Barça avrebbe fatto sapere che: "Se vuole andarsene, lo farà e lo dovremo accettare". Il giocatore ha infatti una clausola rescissoria fissata a 60 milioni di euro e il Manchester United sembra essere pronto a pagarla per portarlo in Premier League.

Con l'addio quasi scontato di Griezmann e quello certo di Torres, l'Atletico Madrid è a caccia di un colpo a sensazione per rinforzare il reparto avanzato. Secondo il Daily Mail - che conferma le indiscrezioni arrivate ieri dai media spagnoli - il nome buono è un cavallo di ritorno: si tratta di Sergio Aguero, 30 anni, non in ottimi rapporti con Guardiola che spesso, in questa stagione, lo ha lasciato in panchina. Il Kun aveva lasciato l'Atletico nel 2011.

LIGUE1

Secondo quanto riferito questa mattina da Le Parisien, Neymar mercoledì sera è stato a cena con alcuni compagni di squadra del PSG, tra cui Thiago Silva, Verratti, Pastore e Thiago Motta, e nel corso della serata non è riuscito a nascondere la propria voglia di trasferirsi al Real Madrid nel corso della prossima estate. La cena era stata organizzata dal capitano Thiago Silva, per festeggiare insieme la vittoria in finale di Coppa di Francia.

PREMIER LEAGUE

Secondo quanto afferma questa mattina il Daily Mail, il Liverpool è pronto a muoversi per l'ala del Bordeaux Malcom. I Reds devono però mettere in preventivo di spendere almeno 40 milioni di sterline, cifra fissata dal club francese per lasciar partire il giocatore.