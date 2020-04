Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 aprile

JUVENTUS, CHIESA OBIETTIVO FORTE. MILAN, RESTA IN PIEDI RANGNICK. MERCATO: TUTTO SU TONALI E PER IL FUTURO DI IBRA SI ATTENDE CONFRONTO CON GAZIDIS - La Juventus aumenta il pressing per Federico Chiesa al fine di bruciare la concorrenza che arriva da altri club italiani (Inter su tutti) e stranieri. I contatti tra le parti sono continui, la valutazione dell'attaccante viola adesso è di circa 50 milioni di euro. Il club bianconero, comunque, punta ad abbassare ancora il prezzo mettendo sul piatto il cartellino di Rolando Mandragora, attualmente all'Udinese. Il presidente Rocco Comisso, invece, vorrebbe rinnovare il contratto del suo gioiello classe '97. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

Sportmediaset ha fatto il punto sulla situazione della panchina del Milan di quest'oggi: Ralf Rangnick resta il candidato forte, ma vuole pieni poteri anche sul mercato, di conseguenza, finché non ci sarà chiarezza sulla posizione di Maldini, il tedesco terrà il club rossonero sulle spine. Per questa ragione stanno aumentando le quotazioni di Emery, esonerato dall'Arsenal lo scorso novembre. Gazidis lo ha incrociato per qualche mese a Londra e potrebbe puntare su di lui per iniziare l'ennesima ripartenza rossonera. Mentre il futuro di Zlatan Ibrahimovic dipenderà dal faccia a faccia con Gazidis rimasto in sospeso a causa della pandemia: un bivio fondamentale, perché la decisione finale di Ibrahimovic sarà strettamente connessa ai progetti che saranno illustrati dall'amministratore delegato sudafricano. Dipendesse dallo svedese la soluzione sarebbe più giusta per la panchina rossonera sarebbe la conferma di Stefano Pioli, ma in questo momento le voci sembrano andare in tutt'altra direzione.

Non è di oggi la passione sviluppata dal Milan per le qualità di Sandro Tonali, gioiellino del Brescia che in estate dovrebbe lasciare le Rondinelle. Secondo Tuttosport, il club rossonero avrebbe pronta l'offerta davvero generosa per sferrare l'assalto al talentuoso centrocampista: 30 milioni più il prestito di Matteo Gabbia o Alessandro Plizzari. Cellino però al momento chiede almeno 50 milioni.

In Spagna si parla di un Lautaro Martinez desideroso di giocare al fianco di Leo Messi, ma in Inghilterra dicono che anche il Manchester City sarebbe pronto a inserirsi nella caccia all'argentino. Secondo il Sun di oggi il club di Pep Guardiola sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di 111 milioni di euro già nel prossimo mese di luglio, in modo da anticipare le altre pretendenti del Toro.

Andrea Belotti ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e al termine di questa emergenza si siederà a tavolino con il Torino per trattare il rinnovo. Non si parlerà soltanto di soldi, sebbene sulle sue tracce ci siano club più ambiziosi come Napoli, Milan e per ultimo anche Everton (che ha già visto ribattere da Cairo una sua prima proposta). Si discuterà del progetto granata, perché se si resterà in zona retrocessione il Gallo potrebbe anche decidere di cambiare aria.

Il Bayern Monaco riscatterà Ivan Perisic dall'Inter? Incalzato ai microfoni di Gazzetta.it, il CEO bavarese Karl-Heinz Rummenigge non si è voluto sbilanciare sull'argomento: "Non ne abbiamo ancora parlato, abbiamo una clausola da considerare credo entro la fine di maggio", ha detto Kalle rinviando così la decisione alle prossime settimane.

Il futuro di Kalidou Koulibaly? E' indecifrabile, ad oggi. L'emergenza Coronavirus modificherà il calcio e anche la prossima sessione di calciomercato, tant'è che a detta di tanti addetti ai lavori non c'è da aspettarsi colpacci e l'acquisto del difensore del Napoli lo sarebbe per qualsiasi club. Ma difficilmente il club azzurro riuscirà ad incassare i 100 milioni di euro progettati prima della pandemia.

Come si legge su La Gazzetta dello Sport, non c'è nessuna intesa già raggiunta con qualche club. Il Napoli, però, ha già acquistato Rrahmani dall'Hellas Verona ed è vicino al rinnovo di Maksimovic: due aspetti che fanno presagire un imminente addio del difensore senegalese. Il suo contratto in scadenza nel 2023, comunque, non mette alcun tipo di fretta: non ci sono rischi di svincoli, il Napoli potrà pensare di cedere il suo pezzo pregiato al miglior offerente.

Dalbert, sebbene arrivato solo in prestito alla Fiorentina, potrebbe restare un ulteriore anno in maglia viola stando a quanto riferisce FirenzeViola.it. Il discorso relativo al futuro del laterale, almeno da parte dell'Inter, verrà affrontato solo dopo Icardi, Perisic e Sanchez. Resta comunque la possibilità di un prolungamento dei prestiti con Cristiano Biraghi, visto anche che il mancino italiano è utile anche in chiave liste UEFA per la formazione di mister Antonio Conte. La seconda opzione, invece, è quella di uno scambio alla pari, con valutazioni poste tra i 10 e i 12 milioni, che permetterebbe ai due club di realizzare plusvalenze sui bilanci.

Il futuro di Ianis Hagi potrebbe essere nuovamente in Italia: la Lazio continua a monitorarlo, i media albanesi assicurano che il giovane romeno sia un pupillo del ds Tare. Il giocatore è attualmente in prestito ai Rangers, che potrebbero riscattarlo al termine della stagione per 5 milioni di euro. In caso contrario (ipotesi più che concreta), il figlio d'arte tornerebbe al Genk, che lo ha già escluso dai piani futuri.

BAYERN MONACO-NEUER, RINNOVO LONTANO. BARCELLONA, SI ALLONTANA CANCELO. EVERTON, ANCELOTTI VUOLE JAMES RODRIGUEZ - Come riportato dalla Bild, resta lontano l’accordo tra il Bayern Monaco e Manuel Neuer per il rinnovo del contratto del portiere. Il giocatore tedesco chiede infatti 20 milioni di euro a stagione, cifra ritenuta esagerata dal club. Neuer, 34 anni, tra l’altro non si trova nel miglior momento della sua carriera.

Il Barcellona non avrebbe fatto nessun tentativo concreto con il Manchester City per Joao Cancelo. A riportarlo è il Mundo Deportivo che smentisce quanto riferito dal Daily Telegraph che parlava di un possibile scambio con Nelson Semedo. Al momento non ci sarebbe stato nessun contatto tra il club inglese e catalano. Al Barcellona ritengono che l’ex Inter e Juventus sia più valido in attacco e in difesa e al momento preferirebbero la possibilità di prolungare proprio il contratto di Semedo che scade nel 2022.

Un amore che non è mai terminato quello tra Carlo Ancelotti e il suo pupillo James Rodriguez. Il tecnico emiliano, come noto, lo voleva con insistenza già ai tempi del Napoli, ora sembra finalmente poterlo riabbracciare: come riferiscono i colleghi de Il Giornale, L'Everton è in trattativa avanzata col Real Madrid per la firma di James Rodriguez per la prossima estate. Lo stesso colombiano sarebbe entusiasta di ritornare sotto gli ordini di Ancelotti a Goodison Park.

Ci sarebbe anche il Tottenham sulle tracce di Thomas Meunier, difensore belga del Paris Saint-Germain. Il giocatore classe 1991 piace a Manchester United e Borussia Dortmund, ma anche gli Spurs si sarebbero interessati a lui e José Mourinho starebbe spingendo per il suo arrivo.