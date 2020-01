Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 gennaio

© foto di Imago/Image Sport

INTER, ACCORDO CON GIROUD: SERVE INTESA CON IL CHELSEA. UDINESE, DE PAUL E IL MERCATO: “CI PENSANO CLUB E AGENTE”. MILAN, PIATEK VIA SOLO A TITOLO DEFINITIVO - L'Inter è pronta a mettere a segno un colpo importante per l'attacco. Secondo indiscrezioni raccolte da Fcinternews.it, Olivier Giroud avrebbe raggiunto l'accordo con il club nerazzurro sulla base di 4 milioni netti fino a giugno più un biennale da 4 milioni più i premi.

Distanza minima col Chelsea - Adesso resta da trovare l'intesa con il Chelsea che vorrebbe incassare dai sette agli otto milioni di euro mentre l’Inter non vorrebbe andare sopra i cinque milioni. La distanza resta minima e in settimana sarebbe previsto un nuovo incontro.

Uno degli obiettivi di mercato dell’Inter ma non solo è Rodrigo De Paul. A proposito del mercato l’argentino dell’Udinese ha detto: “Si parla sempre del mercato, ma io sono contento perché sto dimostrando che mi sto concentrando in campo. Quello che succede fuori non lo posso controllare. Per queste questioni ci sono il procuratore e la società, io non posso fare niente. È inutile pensarci perché faccio solo il mio male. Quando sono iniziate certe voci due anni fa sicuramente ci prestavo più attenzione, ora non le ascolto più”.

La posizione del Milan su Piatek, come per tutti i giocatori monetizzabili, è quella di una cessione a titolo definitivo. Servono sempre 28-30 milioni di euro. Il club rossonero, dunque, non accetterà richieste di prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Milannews.it.

Sirene di mercato per Roberto Gagliardini. Il centrocampista nerazzurro piace al West Ham dopo che gli Hammers hanno visto svanire la prima scelta Gedson Fernandes che ha preferito accasarsi al Tottenham. I londinesi cercano un rinforzo in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto. L'Inter però non sembra intenzionata a privarsene a gennaio. Come riportato da Fcinternews.it nei giorni scorsi - nell'ambito degli incontri per la cessione di Mattia Caldara all'Atalanta - anche il Milan ha chiesto informazioni al suo agente Giuseppe Riso. Insomma, Gagliardini piace e ha estimatori sia in Serie A sia in Premier League, però il suo futuro dovrebbe restare a tinte nerazzurre. Lui è felice all'Inter e Antonio Conte lo ritiene prezioso come jolly per la mediana. Difficile quindi ipotizzare una separazione a gennaio, nonostante le richieste non manchino.

Secondo quanto riportato da PianetaEmpoli, l'ultima idea per l'attacco del Parma potrebbe essere rappresentata da Antonino La Gumina, attaccante dell'Empoli. Al momento si parla di ipotesi, visto che di offerte ufficiali non ce ne sono, ma La Gumina potrebbe essere un profilo interessante per il Parma, e l'offerta potrebbe arrivare a breve. Difficile che parta a titolo definitivo, più semplice un prestito con diritto di riscatto.

Novità importanti per il futuro di Raoul Bellanova. Il terzino del Bordeaux è in uscita dal club francese e su di lui ci sono diverse squadre di Serie A, ma, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, in vantaggio per aggiudicarsi il classe 2000 c’è l'Hellas Verona. I gialloblù lo prenderebbero in prestito per 18 mesi e si sono offerti di pagare interamente lo stipendio dell'ex Milan. L'accordo però prevede, a favore della società del presidente Maurizio Setti, un diritto di acquisto per una cifra tra i 5 e i 10 milioni.

Nome nuovo per la difesa della Fiorentina, rilanciato sulle pagine de La Nazione. Si tratta di Marash Kumbulla, promettente classe 2000 dell'Hellas Verona che piace anche a Inter e Milan. La sua valutazione gravita intorno ai 10 milioni, e con un'offerta da 12 - si legge nell'articolo - l'affare potrebbe prendere realmente piede.

BARÇA, POCHETTINO IN POLE PER LA PANCHINA. PERSIB BANDUNG, OCCHI SULL’EX GENOA SANDRO - Secondo le ultime indiscrezioni di RAC1, Mauricio Pochettino sarebbe in pole per diventare il nuovo allenatore del Barcellona. Dopo i no di Koeman e Xavi infatti, pare che i blaugrana abbiano contatto l'ex tecnico del Tottenham per prendere il posto di Ernesto Valverde e sarebbe sponsorizzato dal presidente Bartomeu.

Sirene dall’Indonesia per l’ex Genoa Sandro. Il centrocampista è un’idea concreta del Persib Bandung. Contatti in corso. Il presidente del club indonesiano, l’ex Inter Erick Thohir, ci pensa. La nuova idea per il centrocampo del Persib Bandung è Sandro...

Colpo in entrata per il Norwich che ha annunciato l'arrivo di Ondrej Duda dall'Hertha Berlino. Il centrocampista giocherà in Premier League con la formula del prestito fino alla fine della stagione. Duda ha scelto il numero 25.