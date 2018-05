Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 maggio

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

NAPOLI, SORPASSO A SAMP E SASSUOLO PER VODISEK. TRATTATIVE PER I RINNOVI DI ZIELINSKI E MILIK. JUVENTUS, MORATA LA CHIAVE PER ALLEGRI. INTER, SPALLETTI VUOLE FLORENZI: E' IN SCADENZA NEL 2019. ITALIA, MANCINI DEVE DECIDERE LO STAFF: CI SARA' SICURAMENTE PIRLO. JUVENTUS, IL PSG NON MOLLA PJANIC. BOLOGNA, FERRARI RIENTRA DAL PRESTITO E PUO' RESTARE. ROMA, PRONTO IL RINNOVO DI ALISSON FINO AL 2023. FIORENTINA, DRAGOWSKI ANDRA' VIA: MARCHETTI O CRAGNO IN ENTRATA. TORINO, ZAZA O GABBIADINI PER AFFIANCARE BELOTTI.

C'è anche il nome di Rok Vodisek per la porta del Napoli. Lo sloveno classe ’98 in scadenza con l’Olimpija Ljubljana piace da tempo a Sassuolo e Sampdoria, ma nelle ultime ore la società di De Laurentiis sembra aver sorpassato le concorrenti. Gli azzurri hanno fiutato l'affare e l'idea sarebbe quella di fare un investimento immediato per il futuro e decidere poi se tenere Vodisek in rosa oppure mandarlo a giocare in prestito. Lo riporta Il Mattino.

Nonostante l'intera rosa praticamente blindata, il Napoli pensa di ritoccare la scadenza di alcuni contratti. I contratti di Piotr Zielinski e Arek Milik scadranno nel 2021, ma - riferisce il Corriere del Mezzogiorno - per entrambi si sta lavorando al prolungamento di contratto fino al 2023.

Alvaro Morata spinge per tornare alla Juventus. L'attaccante spagnolo potrebbe essere il colpo perfetto per convincere Allegri a restare ancora alla guida dei bianconeri. Come riporta Tuttosport il Chelsea, titolare del cartellino dell'ex Real, avrebbe aperto alla cessione: si parla di un prestito corposo, circa 15 milioni, con un riscatto obbligatorio fra un paio d'anni fissato a 45 milioni di euro.

Il contratto di Alessandro Florenzi scadrà tra un anno e ancora non si è arrivati a un punto d'incontro per un eventuale rinnovo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il numero 24 giallorosso ha ricevuto una telefonata dal suo ex tecnico Luciano Spalletti, che lo accoglierebbe all'Inter qualora dovesse lasciare la Capitale. Florenzi si è detto lusingato della proposta, ma al momento una sua partenza resta difficile per il sentimento d'amore che nutre per la Roma e anche per il fatto che i giallorossi non vorrebbero cederlo. Nel mercato però può succedere di tutto e se i nerazzurri non dovessero riuscire a riscattare Joao Cancelo potrebbero cercare l'affondo, con la stessa Roma che, pensando al bilancio, potrebbero pensare alla plusvalenza che arriverebbe dal giocatore cresciuto nelle giovanili.

Nell'incontro dei prossimi giorni tra Roberto Mancini e il commissario della FIGC Fabbricini verrà deciso anche lo staff del prossimo ct azzurro. Andrea Pirlo ne farà parte, resta da capire con quale ruolo. Il preparatore Carminati spinge per restare allo Zenit ma potrebbe lavorare in azzurro nel corso delle soste. Resta anche da verificare la posizione dello storico vice del tecnico, ovvero Angelo Gregucci. A riportarlo è Il Corriere della Sera.

Pericolo Paris Saint Germain per la Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina il club francese ha fatto un sondaggio per Miralem Pjanic e nel corso delle prossime settimane potrebbe tornare alla carica per portare il bosniaco a Parigi.

Come si legge sulle colonne de Il Resto del Carlino in casa Bologna si inizia a ragionare su una certezza: in rossoblù faranno rientro diversi giocatori reduci dal prestito e non è detto che alcuni di loro non possano essere presi in considerazione. Dal Brescia tornerò Orji Okwonkwo, mentre dal Verona Bruno Petkovic. Sempre dall'Hellas di ritorno Alex Ferrari, che il club scaligero avrebbe dovuto riscattare in caso di salvezza. Discorso simile per Marios Oikonomou, di rientro dal Bari dopo aver passato la prima parte di stagione con la maglia della SPAL. Infine Luca Rizzo, con l'Atalanta che ha già fatto sapere che non riscatterà il centrocampista classe '92. Il ritorno di Ferrari, si legge, sarà valutato con attenzione: se Donadoni dovesse optare per la difesa a tre, il difensore potrebbe restare perché ritenuto adatto per il ruolo di centrale di destra.

La Roma prova a blindare Alisson Becker. Secondo quanto riportato da Tuttosport i giallorossi sono infatti pronti a offrire il rinnovo al portiere brasiliano fino al 2023 con ingaggio raddoppiato (attualmente percepisce 1,5 milioni di euro a stagione). Attenzione però al Real Madrid che punta l'estremo difensore per sostituire Keylor Navas.

Bartolomej Dragowski lascerà la Fiorentina nel corso della prossima estate a prescindere dal probabile riscatto di Marco Sportiello. Per questo, Corvino è al lavoro per trovare un secondo affidabile e che possa anche mettere pressione sul titolare viola. La Nazione riporta due nomi che il dg gigliato starebbe valutando in vista del futuro: il primo è quello di Federico Marchetti, terzo portiere della Lazio che lascerà la capitale in estate; il secodo è quello del fiorentino Alessio Cragno, che potrebbe essere attratto dalla possibilità di giocare per la squadra della sua città, con il Cagliari che aspetta di capire le potenziali mosse della Fiorentina.

Due ipotesi per la spalla di Andrea Belotti nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il Torino acquisterà uno tra Simone Zaza e Manolo Gabbiadini, con il presidente Urbano Cairo che ha ribadito ancora una volta la sua volontà di trattenere il Gallo per almeno un altro anno.

WOLVERHAMPTON, MUSA E' L'OBIETTIVO PER L'ATTACCO. ARSENAL, BELLERIN: "IL PROSSIMO ANNO GIOCHERO' ANCORA QUI". TOTTENHAM, POCHETTINO: "IL NOSTRO MERCATO ESTIVO SARA' MOLTO COMPLICATO". NEWCASTLE, LASCELLES SU BENITEZ: "IL CLUB FACCIA DI TUTTO PER TRATTENERLO". BARCELLONA, A BREVE INCONTRO PER IL RINNOVO DI UMTITI: C'E' OTTIMISMO. PSG, DI MARIA CHIAMA SIMEONE PER OFFRIRSI ALL'ATLETICO MADRID. UFFICIALE: MAN UNITED, RUI FARIA LASCIA MOURINHO DOPO 17 ANNI. PSG, NEYMAR ROMPE IL SILENZIO: "ORGOGLIOSO DI VESTIRE QUESTA MAGLIA". AJAX, BAYERN MONACO IN POLE PER DE LIGT. FEYENOORD, MEZZA PREMIER SUL 16ENNE BOGARDE: CI SONO GIA' TRE OFFERTE.

Wolverhampton a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione. Come si legge sulle pagine del Birmingham Mail il primo obiettivo dei Wolves per l'attacco è Ahmed Musa, attaccante di proprietà del Leicester attualmente in prestito al CSKA Mosca.

Hector Bellerin, esterno dell'Arsenal, ha parlato a Sky Sports anche del proprio futuro: "Ho un contratto lungo e sto a Londra da molto tempo, per questo in questo momento la chiamo 'casa'. Non penso altro che a questo in vista dell'estate. Abbiamo da disputare la Coppa del Mondo. Non so se verrò convocato, vedremo. In ogni caso sono sicuro che tornerò qui il prossimo anno".

Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul prossimo mercato estivo: "Il numero di giochi che acquisteremo sarà limitato, come ogni stagione, i costi del mercato stanno salendo ancora. Le ultime stagioni sono state pazze, non trovate? Certo che stiamo lavorando per fare il meglio per la costruzione della squadra, non sarà facile ma ci proveremo".

Il capitano del Newcastle Jamaal Lascelles ha parlato del proprio allenatore Rafa Benitez: "I giocatori lo adorano. E' un manager di grande livello, che ha allenato tanti top club. Il club deve fare di tutto per trattenerlo. Abbiamo disputato un buon campionato perché lui è stato la nostra guida. La società deve accontentarlo e farlo restare alla guida della squadra".

Continua la querelle sul rinnovo di Samuel Umtiti in casa Barcellona. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il club continua a essere molto ottimista sulla firma del difensore e la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro con gli agenti del calciatore per fissare i principi dell'accordo per il prolungamento.

Secondo quanto riferito da Sport, l'attaccante del PSG Angel Di Maria vuole tornare a giocare nella Liga a partire dalla prossima estate. L'argentino, che l'anno scorso è stato vicino alla firma col Barcellona, sta facendo di tutto per esaudire il proprio desiderio. Di Maria continua a sognare un futuro in blaugrana per giocare al fianco del suo amico Messi, ma ha anche telefonato a Diego Simeone per sondare il terreno per un eventuale futuro in maglia Colchoneros.

Rui Faria a fine stagione lascerà il Manchester United. Il portoghese è stato assistente di José Mourinho per 17 anni e vice allenatore dei Red Devils nelle ultime due stagioni ma attraverso un comunicato ufficiale, lo United ha annunciato il suo addio.

Neymar rompe il silenzio. La stella brasiliana, al centro di un vero e proprio caso di mercato tra Parigi e Madrid, sponda Real, ha rimarcato sui social la sua piena dedizione alla causa del PSG. "Orgoglioso di indossare la nuova maglia e continuare a dare allegria a tutti", ha scritto infatti su Twitter. Una strategia per prendere tempo e calmare gli animi o per manifestare invece la reale volontà di giocare ancora coi transalpini? Tra qualche settimana ne sapremo di più, ma il futuro di Neymar in Ligue 1 al momento sembra tutt'altro che certo.

Secondo quanto afferma il quotidiano tedesco Kicker, il Bayern Monaco sarebbe in pole per l'acquisto del difensore centrale di proprietà dell'Ajax Matthijs De Ligt.

Secondo quanto riporta il The Guardian, diversi club di Premier League sono interessati a Melayro Bogarde, difensore del Feyenoord. Per il giovane 16enne infatti sarebbero già arrivate le offerte di Manchester United, Arsenal e City ma anche Chelsea e Liverpool hanno messo gli occhi su di lui. Melayro è il nipote di Winston Bogarde, ex giocatore dei Blues.