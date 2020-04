Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 aprile

vedi letture

JUVENTUS, CUADRADO GIURA AMORE. INTER, JOAO MARIO PEDINA DI SCAMBIO PER ACUNA. MILAN, OCCHI SU MUSSO PER SOSTITUIRE DONNARUMMA. NAPOLI, SU RASHICA SI MUOVE ANCHE IL DORTMUND. ROMA, GONALONS E FLORENZI VERSO LA PERMANENZA IN SPAGNA. FIORENTINA, KUMBULLA PRIMO NOME PER LA DIFESA

JUVENTUS

Daniele Rugani, difensore della Juventus, è stato il primo calciatore di Serie A a risultare positivo al Coronavirus. Davide Torchia, agente del giocatore, ha rilasciato un’intervista a TuttoJuve.com per fare il punto della situazione. "Daniele lo sento tutti i giorni, la sua salute è buona e non ci sono per il momento altri sintomi. In merito alle notizie diffuse nelle ultime ore, la durata delle quarantene dei contagiati sono state allungate perché sembra ci sia sempre il pericolo di un falso positivo o negativo. Per avere maggior sicurezza, bisognerà trascorrere più tempo a riposo. Da domani in poi, avrà la possibilità di fare nuovi esami per capire se potrà essere libero ed arruolabile".

Per la Vecchia Signora però arrivano anche dichiarazioni in chiave mercato. A rilasciarle è Juan Cuadrado, laterale colombiano ex Fiorentina che ha parlato all’emittente RCN: “E’ un grandissimo club e sono contento di stare qui, è una famiglia e mi ha aiutato molto dopo Londra. Ti rendono tutto più semplice, il calcio ma anche la vita di tutti i giorni. Spero di restarci a lungo".

INTER

In attesa di sapere se e quando la Serie A potrà ripartire per il club nerazzurro c’è da registrare il rientro in Italia di tutti i giocatori stranieri che nelle scorse settimane erano volati nei rispettivi paesi. Ad attenderli ci sono altri 14 giorni di isolamento domiciliare come da protocolli sanitari.

Dall’attualità italiana al mercato con Thomas Meunier, terzino in scadenza con PSG che potrebbe accendere un duello fra i nerazzurri e il Borussia Dortmund che a fine stagione perderà Hakimi che rientrerà al Real Madrid per fine prestito.

Sempre per le corsie esterne l’Inter guarda al Portogallo e in particolare a Marcos Acuna, argentino dello Sporting Lisbona, per il quale si starebbe ipotizzando uno scambio con protagonista, un altro calciatore lusitano: Joao Mario di rientro dal prestito alla Lokomotiv Mosca.

MILAN

L’Inter cerca sul mercato l’erede di Handanovic a causa di una carta d’identità non più freschissima. Il Milan, invece, sta cercando un erede di Donnarumma per la possibilità che il talentino rossonero debba essere sacrificato sull’altare del mercato. Per entrambe però il nome al centro delle attenzioni è uno: Juan Musso dell’Udinese per il quale potrebbe scatenarsi un derby di mercato.

Per il centrocampo, invece, il nome caldo è e rimane quello di Sandro Tonali del Brescia per il quale sarebbe allo studio un’offerta da 30 milioni di euro più il cartellino di Alessandro Plizzari, promettente giovane portiere oggi in prestito al Livorno.

NAPOLI

Concorrente di alto livello per Milot Rashica del Werder Brema. E’ il Borussia Dortmund che, stando a quanto riportato dalla stampa tedesca sta pensando al laterale come erede di Jadon Sancho destinato a tornare in Premier League.

Parole al miele per Napoli arrivano da Mario Balotelli. L’attaccante oggi al Brescia durante una diretta Instagram con Fabio Cannavaro ha dichiarato: "Giocare a Napoli? Ci ho provato. Starei benissimo a Napoli, sono sincero".

ROMA

Con il riscatto di Smalling che è tutt’altro che definito, la Roma inizia a guardarsi intorno qualora si dovesse trovare sul mercato un nuovo centrale per la formazione di Paulo Fonseca. L’attenzione si è posata su Jan Vertonghen, belga in scadenza col Tottenham nel mirino anche del Napoli.

Sul fronte delle uscite, invece, Gonalons sembra destinato a non tornare nella Capitale. Il francese dovrebbe essere riscattato dal Granada. Più o meno la stessa sorte che potrebbe attendere Alessandro Florenzi che dopo i sei mesi al Valencia potrebbe rimanere in Spagna, ma nel Siviglia dell’ex ds giallorosso Monchi.

FIORENTINA

Viola già molto attivi sul mercato. Il nome di Lucas Paquetà del Milan continua a tornare per la società di Rocco Commisso, con i rossoneri che però hanno chiesto uno scambio con Castrovilli. No secco della Fiorentina.

Per la retroguardia, invece, Kumbulla dell’Hellas continua a piacere con i sondaggi effettuati a gennaio che potrebbero risultare decisivi in estate.

PSG, ONANA NOME CALDO PER LA PORTA. AREOLA VERSO LA PREMIER LEAGUE. RAKITIC NON LE MANDA A DIRE AL BARCELLONA. REAL MADRID, SANCHO IL COLPO PER L'ATTACCO. ODEGAARD VERSO LA PERMANENZA ALLA REAL SOCIEDAD

PSG che si prova come fulcro del mercato dei portieri a livello internazionale. Detto dell’interesse per Donnarumma del Milan, i francesi vedranno rientrare Areola dal prestito al Real Madrid, con alcune ipotesi in Premier League già attive, ma soprattutto l’interesse per André Onana, estremo difensore in uscita dall’Ajax.

Dalla Francia alla Spagna dove tengono banco le parole al veleno di Ivan Rakitic, centrocampista croato del Barcellona, in merito alla sua trasformazione da titolare inamovibile a riserva nel giro di pochi mesi: "Nessuna delle persone con cui ho parlato è stato in grado di darmi una spiegazione, in realtà. A volte succedono cose che non capisci, e a farmi più male sono stati i modi”.

Sul versante del Real Madrid il nome di Jadon Sancho del Borussia Dortmund continua a tenere banco. Il giovane inglese ha detto no al Chelsea tenendo invece in piedi l’ipotesi spagnola e quella legata al Manchester United. Sul fronte delle uscite, invece, i Blancos potrebbero concedere a Martin Odegaard un altro anno in prestito alla Real Sociedad per continuare il suo percorso di crescita.