Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 dicembre

vedi letture

DYBALA SUL FUTURO: “FATTE USCIRE CIFRE FALSE, AMO LA JUVENTUS”. ATALANTA, IDEA RAMIREZ SE PARTE IL PAPU. MILAN, SETTIMANA IMPORTANTE PER CALHANOGLOU- Intervistato da Sky dopo il 3-1 al Genoa in cui si è sbloccato, Paulo Dybala, oltre a parlare della trattativa per il rinnovo di contratto, ha parlato del suo rapporto con la Juventus. “Sarebbe bello che si dicesse la verità, parlare di cifre nella situazione in cui siamo adesso mette la gente contro di me, con tutto l’amore che ho la Juventus. Io faccio poche interviste e quando mi fanno parlare cerco di dire la cosa più logica. Futuro? Io amo la Juventus”.

Dopo la partita vinta 3-0 contro la Fiorentina l’allenatore dell’Atalanta ha parlato del caso Papu Gomez: “Le scelte forti deve farle la società nel porsi degli obiettivi che non sono quelli dei risultati ma di cosa fare nel futuro. Bisogna guardare avanti per essere sempre competitivi. Se ti fermi, torni indietro e non ti ripeti. Dal momento in cui lavoro con per una società devo essere in sintonia. Gomez è stato il giocatore più importante degli ultimi cinque anni. Con me su 200 gare a Bergamo ne avrà fatte 195. Quest’anno dopo due anni il ruolo del Papu, del tuttocampista, era difficile da proporre per la squadra perché gli avversari ti affrontano diversamente o la condizione del giocatore cambia. Alla base però ci deve essere sempre fiducia e disponibilità. Non so come si supererà il tutto. Io guardo il bene della squadra anche se Gomez rimane un grande giocatore. Dispiace per Ilicic che non c’entra niente”.

Un’idea che potrebbe prendere ulteriormente piede nel caso in cui partisse il Papu Gomez a gennaio. L’Atalanta pensa a Gaston Ramirez. Ci sono stati dei contatti tra le parti. Il giocatore è in scadenza con la Samp, piace al Torino. Ma ora c’è l’inserimento dell’Atalanta, che ci pensa e studia la situazione. Il nome nuovo per l’attacco della Dea è Gaston Ramirez...

Il Corriere della Sera si sofferma sulla trattativa per il rinnovo del contratto di Hakan Calhanoglu. In settimana - si legge - arriverà a Milano il procuratore del giocatore turco: c’è attesa per verificare se le pretese di ingaggio da 7 milioni saranno calate. Il Milan parte da un’offerta di stipendio di 3 milioni. La sensazione è che il colloquio sarà comunque interlocutorio.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport , Antonio Mirante è a un passo dal prolungamento di contratto con la Roma. L'accordo verrà esteso di un ulteriore anno, con scadenza spostata, quindi, al 30 giugno 2022. Il portiere campano ha conquistato i gradi del titolare dall'inizio di questa stagione.

Pronto al ritorno in Italia. Da protagonista. Dopo l’esperienza al Siviglia, con cui è in scadenza di contratto, El Mudo Vazquez può tornare nel campionato italiano. Ci pensa da tempo la Lazio, potrebbe essere un’idea anche per il Torino. E intanto l’argentino ha deciso di affidare i suoi interessi alla Quan Sport Management Italia, che si sta muovendo per trovare la soluzione migliore. In arrivo i giorni di Vazquez, l’Italia è pronta ad accoglierlo di nuovo....

BORUSSIA DORTMUND, FAVRE ESONERATO. PSG, MBAPPÉ SUL FUTURO: “OGNI DECISIONE LA PRENDO CON I MIEI GENITORI” - Lucien Favre non è più l'allenatore del Borussia Dortmund. Dopo la sconfitta casalinga per 5-1 contro lo Stoccarda, i vertici del club hanno deciso all'unanimità di esonerare Favre. Il finora vice-allenatore Edin Terzic assumerà la guida della prima squadra fino al termine della stagione.

Nome di punta del calciomercato mondiale, Kylian Mbappe sta valutando il proprio futuro al Paris Saint-Germain. Intervistato da Copa90, l'asso francese ha parlato del suo destino: "Prendo ogni decisione insieme alla mia famiglia. Mi hanno portato in alto e permesso di essere dove sono oggi. Senza di loro sarebbe stato impossibile, perché quando hai i momenti difficili come ognuno nella carriera, puoi vedere che loro sono lì per te, e i miei genitori ci sono stati sempre, tutte le volte. Senza di loro, e il loro esempio di cosa sia la cosa giusta, non sarei dove sono, sono fortunato ad averli".

Secondo le ultime indiscrezioni del Daily Mail, la dirigenza del West Bromwich sta valutando nuovi profili di possibili candidati per sostituire Slaven Bilic. Dopo il pessimo inizio di stagione, la società non ha fiducia nel tecnico per raddrizzare la rotta della squadra nel breve periodo, pertanto stanno pensando all'esonero per dare una scossa a tutto l'ambiente.