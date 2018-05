Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 maggio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVE, ALLEGRI DOPO LO SCUDETTO: "SE NON MI CACCIANO RESTO". E AL MILAN MIRABELLI ASSICURA: "VOGLIAMO APRIRE UN CICLO CON GATTUSO". SARRI: "NAPOLI NEL CUORE, AL DI LÀ DEL MIO FUTURO". GIAMPAOLO: "IO DOPO SARRI, ACCOSTAMENTO CHE FA PIACERE" - Massimiliano Allegri e la Juventus, futuro ancora insieme. "Se non mi cacciano resto", le parole del tecnico bianconero dopo la vittoria del campionato da parte della sua squadra. Allenatore che quindi sembra destinato a rimanere. Ancora alla Juve. Ancora per nuovi successi. E i successi spera di conquistarli anche il Milan. Con Gennaro Gattuso al timone. "Vogliamo aprire un ciclo con lui", assicura il direttore sportivo rossonero Mirabelli.

Sarri invece lascia un alone di mistero sul suo futuro. "Al di là di quello che sarà il mio futuro porterò nel cuore questo popolo", ha detto l'allenatore del Napoli che riscuote consensi da tante squadre in Europa. Probabilmente a fine anno le strade si separeranno. E intanto Giampaolo accoglie con piacere l'accostamento alla panchina del Napoli: "Sicuramente fa piacere", le sue parole. Il gradimento c'é, il futuro è da scrivere. Perché la Samp intanto pensa a Mihajlovic, sarebbe un ritorno.

Rimanda a dopo il Mondiale invece il suo futuro il portiere della Roma, Alisson. Potrebbe anche rimanere in giallorosso. E il rinnovo potrebbe pure arrivare per Stefano Pioli alla Fiorentina. Parola di Giancarlo Antognoni, lavori in corso...

PSG, AL KHELAIFI ASSICURA: "NEYMAR RESTA". ARSENAL, IPOTESI EMERY PER IL DOPO WENGER. ATLETICO MADRID, SIMEONE: "VOGLIAMO TENERE OBLAK" - Neymar resta al PSG. Parola del presidente Nasser Al Khelaifi a proposito delle tante voci che accostano l'attaccante al Real Madrid in vista della prossima stagione. Giocatore blindato, poche possibilità che parta. A Parigi le idee sono chiare e inequivocabili. Un ormai ex PSG invece può approdare in Premier League. Emery nome in casa Arsenal per il dopo Wenger. Un'idea che può diventare qualcosa di più. Mentre all'Atletico Madrid il Cholo Simeone lavora per tenere i suoi gioielli: "Spero che Oblak rimanga". E si lavora per convincere Griezmann a rimanere...