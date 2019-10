Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 ottobre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS, IL MANCHESTER UNITED SU MANDZUKIC. BRESCIA, TUTTI PAZZI PER TONALI. ROMA, PASTORE: “SOGNO DI TORNARE ALL’ATLETICO TALLARES”. E L’AGENTE DI JORGINHO APRE AL RITORNO IN ITALIA - Il futuro di Mario Mandzukic con molta probabilità parlerà inglese. Secondo le ultime indiscrezioni di Tuttosport infatti l'attaccante croato, fuori dal progetto di Sarri, ha già un accordo con il Manchester United per il mercato di gennaio e tra qualche mese dunque farà le valigie. Dopo il suo mancato trasferimento in Premier League di questa estate, Mandzukic è stato escluso dalla lista Champions bianconera e in campionato non ha ancora disputato in minuto. In accordo con la società infatti l'attaccante è stato escluso dalle prime gare della stagione a causa del suo accostamento ad alcuni club del Qatar ma il giocatore non vuole lasciare il calcio europeo e ha deciso di rimandare il suo addio a gennaio, quando i Red Devils, orfani di Lukaku lo accoglieranno a braccia aperte.

Uno dei nomi che infiammerà la prossima estate è senza dubbio quello di Sandro Tonali, che potrebbe lasciare il Brescia a suon di milioni, a maggior ragione se dovesse confermare quanto di buono mostrato in questa prima parte di stagione. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, il prezzo è già lievitato rispetto allo scorso mese di agosto, ma questo non dovrebbe scoraggiare le pretendenti.

Chi sono? - Sulle tracce del giocatore - si legge - c'è in primis la Juventus, con Fabio Paratici che già s'è mosso qualche mese fa e potrebbe effettuare un tentativo ancora una volta. Il direttore sportivo bianconero, però, deve guardarsi dalla concorrenza dell'Inter, di vecchia data, e dalla novità Napoli: secondo il quotidiano torinese, infatti, anche il sodalizio azzurro s'è iscritto alla corsa per il classe 2000.

Il Barcellona punta con decisione Lautaro Martinez per la prossima estate. Come riporta Tuttosport infatti la clausola di rescissione da 111 milioni di euro dà discrete garanzie al club di Suning, ma nel calcio di oggi, viste le cifre che girano, potrebbe essere anche pericolosa qualora Lautaro disputi una stagione da oltre 20 reti, considerando anche i recenti investimenti del club blaugrana. Marotta e Ausilio hanno avuto già dei contatti con l’entourage del giocatore per parlare di rinnovo, ma soprattutto per togliere o alzare ulteriormente la clausola".

Il trequartista della Roma Javier Pastore è stato intervistato da Radio Sucesos: "L’Atletico Talleres è il club del mio cuore e sogno sempre di tornare. È stata la mia prima scuola, il posto dove ho iniziato a crescere come persona e come giocatore. È stato magico perché lì ho vissuto la mia infanzia e la mia adolescenza e ho avuto la fortuna di incontrare molte persone che mi hanno aiutato. È il posto dove avrei sempre voluto essere”.

centrocampista del Chelsea Jorginho, reduce dal gol su rigore con la maglia dell’Italia contro la Grecia, è stato accostato nei mesi scorsi alla Juventus. Ai microfoni di Radio Sportiva, il suo agente Joao Santos ha parlato così dell’ipotesi di un ritorno in Serie A dell’azzurro: “Giocare nel Chelsea lo aiuta molto - ha esordito -, perché è un calcio molto intenso e ha imparato tanti con Sarri e adesso con Lampard. Ritorno in Italia? Nel calcio tutto è possibile, la voglia di tornare c'è sempre. Con l'esperienza acquisita in Premier potrebbe dare un grande contributo in A. Può giocare in 2-3 squadre italiane che lottano per lo Scudetto".

Thomas Muller, attaccante del Bayern Monaco, è stato accostato nei giorni scorsi alla Serie A, in particolare a Inter e Milan. L’attaccante tedesco è infatti in rotta con il tecnico Niko Kovac che lo ha spesso relegato in panchina in questo primo scorcio di stagione. Il CEO del club bavarese Karl-Heinz Rummenigge, però, al momento non apre a un addio del giocatore: “Il rapporto con il club è intatto - ha detto al Welt am Sonntag - e Thomas sarà ancora una parte importante del nostro club. Al momento non riesco proprio a immaginare una sua partenza a gennaio. Domenica scorsa ha avuto un faccia a faccia con il tecnico Kovac, per noi non si tratta di un ripiego”.

Nuova idea per l'attacco della Fiorentina. Secondo quanto riporta TUDN in Messico, i viola avrebbero infatti messo gli occhi sull'attaccante cileno Ignacio Jeraldino. Classe '95 in forza all'Audax Italiano e autore di 11 gol in 21 partite in questa stagione, l'ex Primavera del Parma piace anche a Villarreal e Udinese, oltre al Club America.

MANCHESTER UNITED, FORTE PRESSING PER RAKITIC. REAL MADRID, FLORENTINO PEREZ VUOLE MBAPPÉ: SI LAVORA PER L’ESTATE. TOTTENHAM SU BRUNO FERNANDES. Secondo le rivelazioni fornite ieri dal quotidiano catalano Sport, il centrocampista Ivan Rakitic si appresta a lasciare il Barcellona nella prossima finestra di gennaio. E oltre agli interessamenti delle due milanesi, Inter e Milan, sul conto del croato ci sarebbe anche, e soprattutto, il Manchester United. I Red Devils stanno già discutendo con il club spagnolo per trovare un accordo di trasferimento in inverno.

Sarà il sogno estivo del Real Madrid. Secondo quanto riporta OK Diario, il presidente delle Merengues non ha perso le speranze per l’attaccante del PSG Kylian Mbappé per la prossima stagione.

Nonostante le ultime indiscrezione lo vogliano vicino al rinnovo con lo Sporting Lisbona, Bruno Fernandes continua ad essere nel mirino del Tottenham. Secondo quanto riporta A Bola, gli Spurs torneranno all'attacco nel mercato di gennaio per assicurarsi il calciatore ex Udinese e Sampdoria.