Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 aprile

vedi letture

JUVENTUS ALLA FINESTRA PER ICARDI MA PRIMA LA CESSIONE DI HIGUAIN, L'ATLETICO IN PRESSING SU BERNARDESCHI, PIACE CARRASCAL. INTER, LAUTARO SEMPRE PIU' VERSO BARCELLONA. MILAN, CACCIA AI NUOVI THEO HERNADENZ E BENNACER, NUOVA IPOTESI PER IL FUTURO DI IBRAHIMOVIC. ROMA, ZANIOLO PRONTO AL RINNOVO, FLORENZI NON VERRA' RISCATTATO. LAZIO, STRAKOSHA AD UN PASSO DAL PROLUNGAMENTO DI CONTRATTO. IL NAPOLI PUNTA AD UNO FRA IMMOBILE E BELOTTI, SE PARTE ALLAN ASSALTO A KESSIE, OCCHI SU KARSDORP E UNDER. L'ATALANTA SEGUE TRE PROFILI DALLA FRANCIA. IL BOLOGNA PENSA A LYANCO. CAGLIARI, IONITA DI FRONTE AD UN BIVIO.

Torna di moda il nome di Mauro Icardi per la Juventus Secondo quanto riportato da Tuttosport il giocatore dell'Inter, in prestito con diritto di riscatto al Paris Saint Germain, molto difficilmente resterà in Francia e la Serie A è il campionato che più di tutti gli altri lo vedrebbe protagonista già dalla prossima stagione. L'argentino non vede alternative al ritorno in Italia e i bianconeri restano attendi sugli sviluppi, anche se prima dovranno cedere Gonzalo Higuain, operazione non semplice.

Federico Bernardeschi continua a riscuotere le attenzioni di grandi club in giro per l'Europa: dopo il Barcellona, ora sarebbe l'Atletico Madrid ad essersi messo sulle sue tracce, stando a quanto rivela As di oggi. L'idea dei colchoneros è rimpiazzare il partente Thomas Lemar con l'ex Fiorentina. A Simeone il ragazzo piace perché dotato di velocità a tecnica ed è capace di saltare l'uomo con facilità creando superiorità numerica.

Antonio Cassano, che di talento s'intende, è rimasto colpito da un giocatore. E' Jorge Carrascal da Cartagena, classe 1998 del River Plate. Un giocatore che la Juventus ha da tempo messo nel mirino. Gli uomini mercato bianconeri hanno ricevuto relazioni entusiaste dal Sudamerica: a proposito del ragazzo che già quattro anni prima i bianconeri hanno seguito con attenzione. Poi dal Millionarios di Bogotà, scelse il Siviglia. Una sola partita tra i grandi, va in Ucraina al Karpaty. Torna in Sudamerica, prima in prestito, poi a titolo definitivo a una grandissima come il River Plate.

Lautaro Martinez si avvicina al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport di questa mattina l'accordo tra il giocatore e i blaugrana è già stato trovato da tempo e adesso resta solo da capire se i catalani pagheranno la clausola rescissoria da 111 milioni di euro, valida dal 1 al 15 luglio, oppure proveranno a inserire una contropartita tecnica come Arturo Vidal, valutato 30 milioni e molto gradito ad Antonio Conte.

La Gazzetta dello Sport fa una panoramica ad ampio spettro sul prossimo mercato del Milan. In attesa degli eventuali fondi stanziati da Elliott per la prossima campagna acquisti, i dirigenti si sono portati avanti mettendo da parte un tesoretto frutto delle cessioni e dei soldi risparmiati in ingaggi. Nello specifico, ad oggi, grazie agli addii di Piatek, Suso, Reina, Borini, Caldara e Rodriguez, il Milan ha ‘risparmiato’ 25,9 milioni di euro, cifra alla quale andranno aggiunti gli ulteriori 9,7 milioni di euro derivanti dai risparmi legati agli addii estivi di Bonaventura e Biglia. Un totale di 35,6 milioni di euro che il Milan potrà utilizzare sul mercato (per fare un esempio, Theo e Bennacer lo scorso anno sono costati quella cifra), ma pure per alzare la posta sui rinnovi di Donnarumma e Romagnoli.

Spunta una nuova ipotesi per il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Secondo quanto riporta Sportmediaset, l'attaccante attualmente in scadenza di contratto col Milan potrebbe infatti decidere di chiudere la carriera in patria, con la maglia dell'Hammarby. Il campione classe 1981, d'altronde, è uno dei proprietari del club di Stoccolma, con cui si sta allenando da qualche giorno per tenersi in forma nonostante l'emergenza Coronavirus. Nella testa del giocatore ci sono ancora tanti dubbi, ma per il domani di Ibra non va scartata così neanche la pista svedese.

Zlatan Ibrahimovic o Ralf Rangnick, non entrambi. Tuttosport parla del futuro del Milan e della scelta che Ivan Gazidis dovrà fare a breve. Al rientro in Italia dello svedese sarà decisivo il faccia a faccia con l'ad rossonero, per fare il punto della situazione in vista della prossima stagione.

Otto mesi dopo il primo rinnovo con la Roma, Nicolò Zaniolo è pronto a prolungare ulteriormente il proprio legame con la società giallorossa. Lo scorso agosto Zaniolo firmò con la Roma fino al 2024 a 1,5 milioni a stagione, cifra bassa per quello che è il suo valore sul campo e di mercato. Per questo in estate società e giocatore si siederanno al tavolo per rivedere i termini, con lo stesso Zaniolo che ha già deciso di restare in giallorosso. Il nuovo accordo, spiega la Gazzetta dello Sport, prevederà una base da 2,5 milioni di euro per arrivare a 3 con i bonus.

In questi giorni che sta trascorrendo a Valencia con la moglie e le figlie Alessandro Florenzi riflette. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il jolly italiano che da gennaio è in prestito secco al Valencia, dove ha giocato pochissimo, non sarà riscattato. Così visto che alla Roma c'è poco spazio per lui, dovrà cercare una nuova sistemazione. La Roma punta a fare una plusvalenza superiore ai 10 milioni, non pochi per un giocatore che avrà 30 anni nel 2021. In Italia piace all’Atalanta (dove non avrebbe il posto assicurato) e alla Fiorentina, che già lo aveva cercato a gennaio. L’ipotesi Cagliari non lo convince più di tanto, nelle scorse ore erano circolati i nomi di Torino e Milan, ma conferme non ce ne sono. Anche perché Florenzi guadagna intorno ai 3 milioni, non poco, e ha un contratto fino al 2023. La sua intenzione, però, è quella di restare in Italia, poco allettato da un’altra esperienza all’estero. A meno che Monchi non lo convinca ad andare a Siviglia.

Il portiere della Lazio Thomas Strakosha, spiega Il Messaggero, è ad un passo dal rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022. Il numero 1 biancoceleste, si legge, sarà premiato per l’ottima stagione con un nuovo accordo valido fino al 2025, con lo stipendio che sarà adeguato passando dagli attuali 1,2 milioni a circa 2 bonus compresi. Nelle scorse settimane si erano mosse un paio di società di Premier per chiedere informazioni, ma il futuro salvo inattesi colpi di scena sarà ancora a Formello.

Aurelio De Laurentiis pensa a come rinforzare l'attacco del Napoli nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport il presidente azzurro vuole volti nuovi e i possibili obiettivi grazie ai milioni ricavati dalle cessioni di Milik e Koulibaly sono Ciro Immobile e Andrea Belotti.

Fuori Allan dentro Franck Kessie. Il Napoli pensa a un altro pezzo della sua rivoluzione e se il brasiliano dovesse partire ecco che Gattuso vorrebbe l'ivoriano, già allenato ai tempi del Milan. Possibile che nella trattativa con il Milan possa essere inserito anche Arkadiusz Milik. A riportarlo è Tuttosport.

Il Napoli guarda in casa Roma in vista del prossimo mercato. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il direttore sportivo azzurro, Cristiano Giuntoli, ha messo nel mirino sia Rick Karsdorp che Cengiz Under. Il primo è attualmente in prestito al Feyenoord mentre il secondo andrebbe a sostituire Callejon. In giallorosso potrebbe invece finire Elseid Hysaj.

L’Atalanta, spiega oggi la Gazzetta dello Sport, continua a seguire con grande attenzione il mercato francese. Dopo gli arrivi di gennaio di Bellanova (Bordeaux) e Tameze (Nizza), gli uomini mercato della Dea hanno messo nel mirino altri 3 profili che giocano in Ligue 1: il primo è Youssouf Fofana, motorino di centrocampo classe ’99 del Monaco con una valutazione di 13 milioni di euro. Il secondo Ibrahim Sangaré, mediano classe ’97 del Tolosa il cui cartellino ha una valutazione intorno ai 10 milioni. Nelle idee dell’Atalanta, sarebbe il perfetto vice di De Roon e Freuler. Quindi Ibrahima Sissoko, altro centrocampista classe ’97 di proprietà dello Strasburgo: a colpire gli scout della Dea, in questo caso, sono state principalmente le qualità fisiche e di personalità.

Il Bologna continua a pensare a Lyanco per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione e l'operazione si potrebbe fare. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il valore del centrale si è abbassato ma servono comunque 10-12 milioni per convincere il Torino. I rossoblù devono quindi investire e anche il brasiliano deve forzare la mano per convincere Cairo a lasciarlo andare.

Il futuro di Artur Ionita al Cagliari è ancora tutto da scrivere e il centrocampista, a un anno dalla scadenza, è di fronte a un bivio. Da una parte il possibile rinnovo, dall'altra la cessione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport molto dipenderà da Nandez: se l'uruguaiano dovesse partire Ionita avrebbe più spazio, altrimenti è probabile che il moldavo possa andare via.

IL REAL STUDIA IL COLPO POGBA, PRONTI 75 MILIONI PER HAALAND, STALLO PER IL RINNOVO DI SERGIO RAMOS E TENTATIVO PER TRATTENERE JOVIC. BARCELLONA, BARTOMEU VUOLE NEYMAR E SAUL, ISAK ALTERNATIVA A LAUTARO, ANCHE IL MANCHESTER CITY SU HANSEN. IL CHELSEA FISSA IL PREZZO PER KANTE. L'ARSENAL SEGUE COUTINHO. EVERTON, ANCELOTTI TAGLIA NIASSE. BAYERN-NEUER E' ROTTURA. IL BVB FA SUL SERIO PER FERRAN TORRES E VUOLE PROVARE A TRATTENERE HAKIMI. IL PSG PENSA A TRAORE' DEL RENNES.

La Juventus continua a studiare il colpo Paul Pogba ma il Corriere dello Sport di questa mattina parla del Real Madrid alla finestra. I Blancos sono in attesa di capire la fattibilità dell'operazione, prima di dare l'assalto decisivo al centrocampista francese.

Erling Haaland si avvicina a Real Madrid. L'attaccante del Borussia Dortmund sarebbe, secondo il Corriere dello Sport, il colpo in attacco dei Blancos per la prossima stagione, con il club che sembra essere già pronto a versare nelle casse dei tedeschi i 75 milioni di euro della clausola rescissoria.

"Conto alla rovescia" titola As di oggi, circa le trattative per il rinnovo di Sergio Ramos. Che restano in sospeso. Il difensore è legato al club fino al 2021 e se le cose non dovessero cambiare sarà libero fra nove mesi di scegliersi un'altra squadra. La proposta fatta dal Real era quella di un prolungamento di un anno, quindi fino al 2022, ma il difensore ne vuole due. La crisi economica, si legge, potrebbe condizionare la trattativa e portare il Real Madrid a lasciar perdere. Ramos del resto è già il giocatore più pagato della rosa dopo Gareth Bale.

Il Real Madrid non molla la presa su Luka Jovic. L'attaccante serbo, si legge su AS avrebbe strizzato l'occhio all'Arsenal ma le Merengues vorrebbero provare a confermarlo. I Blancos infatti avrebbero pronto un piano per cercare di trattenere il 22enne arrivato dall'Eintracht Francoforte l'anno scorso.

Non solo Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il numero uno del Barcellona Josep Maria Bartomeu ha intenzione di regalare almeno un altro colpo al club prima di lasciare la presidenza nella primavera 2021 e i nomi sono quelli di Saul, sul quale c'è anche il Manchester United, e Neymar, con Griezmann che potrebbe finire a Parigi nell'affare.

Alexander Isak è il piano B del Barcellona se salta Lautaro Martinez. L'attaccante svedese si sta mettendo in mostra con la maglia della Real Sociedad ed è considerato uno dei più interesanti talenti internazionali, tanto da essere stato paragonato anche a Zlatan Ibrahimovic. 20 anni, alla sua prima esperienza in Spagna ha realizzato 14 reti in 34 partite, contando tutte le competizioni. Su Isak c'è l'opzione di recompra del Borussia Dortmund per 30 milioni.

Secondo quanto riportato dal Guardian il Manchester City sta sondando il terreno per Sontje Hansen, gioiellino di 17 anni dell'Ajax nonché capocannoniere dell'ultimo Mondiale Under 17 in Brasile con l'Olanda. Il giocatore ha un contratto fino al 2021 e il suo prezzo oscillerebbe attorno ai 7 milioni di euro. Sul giocatore vi sono anche le big d'Italia, ossia Juventus, Milan e Inter oltre al Lipsia, da sempre molto attenta ai giovani talenti.

E' fra i giocatori più ambiti. N'Golo Kante potrebbe lasciare il Chelsea nella prossima finestra di calciomercato. Secondo quanto riporta L'Equipe, i Blues avrebbero fissato il prezzo per il centrocampista francese: chiunque lo vorrà dovrà mettere sul piatto un'offerta di almeno 70 milioni.

Philippe Coutinho piace in Premier League. Il brasiliano del Barcellona, in prestito al Bayern Monaco, è entrato nel mirino di Chelsea e Manchester United. Secondo quanto riporta The Sun, sul giocatore sarebbe spuntato anche l'Arsenal.

Oumar Niasse non rientra nei piani futuri dell'Everton di Carlo Ancelotti. L'attaccante, secondo diversi media turchi, sarebbe stato offerto al Besiktas; il tecnico del club, Sergen Yalcin, avrebbe però rifiutato la possibilità di mettere sotto contratto il giocatore classe 1990, anche a parametro zero. Il contratto del senegalese, infatti, scadrà il 30 giugno.

Le trattative tra il Bayern Monaco e Manuel Neuer per il rinnovo del contratto del numero uno tedesco si sono ufficialmente interrotte. La bomba del giorno arriva direttamente da Kicker, che parla del risentimento del portiere a causa dei continui attacchi ricevuti negli ultimi giorni. Il club avrebbe fatto trapelare notizie relative alle richieste del giocatore, in particolare lo stipendio di 20 milioni annui. Una somma che in Baviera non sono disposti a corrispondergli; adesso, Neuer è sul mercato e il Chelsea sembra essere molto interessato agli sviluppi della vicenda. Lampard, non convinto da Kepa, accoglierebbe a braccia aperte un grande campione.

Il Borussia Dortmund fa sul serio per Ferran Torres. Secondo quanto riportato dalla Bild, il club tedesco avrebbe pronta un'offerta da 40 milioni di euro per l'esterno spagnolo ventenne del Valencia, che ha una clausola rescissoria molto alta (100 milioni) ma anche il contratto in scadenza nel 2021. Potrebbe essere lui l'erede di Jadon Sancho, destinato alla Premier League.

Ancora incerto il futuro di Achraf Hakimi. Il difensore è in prestito dal Real Madrid al Borussia Dortmund ma in questi giorni sono arrivati attestati di stima da parte di diversi club europei. Secondo quanto riporta AS, il club giallonero vorrebbe provare a trattanere il giocatore marocchino anche se non sono ancora iniziati i colloqui con la società spagnola.

Con il campionato fermo, le formazioni stanno effettuando alcune valutazioni sulla rosa a disposizione. E' il caso del Paris Saint-Germain che sta pensando di rinforzare la propria corsia di destra. Secondo quanto rivela L'Equipe, i rossoblu starebbero pensando a Hamari Traoré, giocatore che si è messo in luce con la maglia del Rennes.