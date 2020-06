Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 giugno

LAZIO, IMMOBILE VERSO IL RINNOVO FINO AL 2025. FIORENTINA, SPUNTA DE ZERBI. INTER, VIDAL SE PARTE NAINGGOLAN. MILAN, PRESO KALULU - La Lazio è pronta a blindare Ciro Immobile. Inutile dire come l'attaccante sia un punto fermo per la formazione biancoceleste, in lotta con la Juventus per la conquista dello scudetto. Secondo quanto riporta Tuttosport, sarebbe infatti pronto un rinnovo di contratto importante per il giocatore: cinque anni di contratto, fino al 2025, a quattro milioni di euro di ingaggio a stagione.

La Fiorentina tenta Roberto De Zerbi. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il club sta provando a tentare il tecnico neroverde con una proposta intrigante. Commisso, per convincere il tecnico a sposare il progetto viola, sta pensando ad un contratto da 1,4 milioni di euro a stagione. Il Sassuolo, per convincere il tecnico a rinnovare, offre un contratto più lungo ma meno oneroso rispetto a quello messo sul piatto dalla Fiorentina.

Arturo Vidal torna d’attualità per l’Inter. Il centrocampista del Barcellona recentemente ha lanciato un messaggio importante alla società nerazzurra. Il suo arrivo alla corte di Conte però non è per niente in discesa. Anzi, Antonio Conte ha già il suo incursore per la prossima stagione: si tratta di Radja Nainggolan che farà rientro dal Cagliari al termine della stagione. Il calciatore cileno ex Juve potrebbe tornare nell’orbita di Marotta qualora dovesse partire il belga.

Tra i tanti giocatori accostati all’Inter c’è Adolfo Gaich, attaccante argentino del San Lorenzo che piace a mezza Europa. Come riportato da Leeds United, infatti, l’ultimo club in ordine di tempo ad essersi interessato al calciatore classe 1999 è il Leeds, club che milita in Championship. Oltre all’Inter, Gaich piace anche al West Bromwich Albion, l’Atalanta e al Gent ed è valutato circa 15 milioni di euro.

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto in diretta Instagram assieme alla showgirl Martina Colombari. È stata l’occasione per parlare anche del suo futuro dopo il calcio giocato: “Il prossimo anno cercherò di capire come sto. Vedrò come starò, ci sta che alla fine del prossimo anno potrò smettere. Mi piacerebbe fare un percorso nel mondo del calcio perché è la mia vita. Finire con un grande Europeo sarebbe l’ideale. Spero di arrivarci in ottime condizioni per viverlo alla grande. Ora mi sto riprendendo da qualche acciacco post infortunio. Ho ancora qualche giorno a parte, poi spero di poter dare una mano alla squadra. Siamo tornati a fare quello che ci piace”.

Nuovo colpo in difesa per il Milan, che si è assicurato Pierre Kalulu, terzino destro classe 2000 dell'Olympique Lione, in scadenza di contratto. Il Corriere dello Sport racconta alcuni retroscena legati all'affare, come il fatto che già da giorni il giocatore sia in parola con Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno condotto l'operazione e sperano di ufficializzarla nelle prossime ore. A Kalulu è stato proposto un quinquennale e la possibilità di crescere con il progetto giovani che ha in mente il club rossonero.

Il direttore sportivo del Bologna, Riccardo Bigon, ha parlato a Radio1 della situazione di Riccardo Orsolini, attaccante rossoblù che potrebbe rientrare alla Juventus nel corso del prossimo mercato. "Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, siamo talmente assestati che non abbiamo la necessità di svendere. Poi si sa che il mercato ha i suoi momenti e non si può mai dire cosa accadrà".

Quasi 34 anni eppure tante pretendenti sulle sue tracce, ma Luca Cigarini vuole restare al Cagliari. Il Corriere dello Sport scrive che l'ex Atalanta è stato bravo a fare colpo su Walter Zenga e conquistarsi così il rinnovo di contratto. Tra le parti c'è un'idea di massima comune, ma andranno limati tutti i dettagli del caso. L'operazione prolungamento, comunque, potrebbe concludersi in tempi rapidi.

La Roma sta cercando di cedere Alessandro Florenzi a titolo definitivo. Il Valencia, che lo ha in rosa in prestito fino alla fine della stagione, vorrebbe infatti tenerlo ma solamente rinnovando l'accordo temporaneo per un altro anno. In Italia - ribadisce La Gazzetta dello Sport - sono interessate Atalanta e Fiorentina, con le quali si potrebbero imbastire nelle prossime settimane anche degli scambi con Muriel o Biraghi.

PSG, LEONARDO: “NIENTE PIÙ SPESE FOLLI, DOVREMO ESSERE CREATIVI”. ATLETICO MADRID-ARSENAL, ASSE DI MERCATO. BORUSSIA DORTMUND, VICINO BELLINGHAM Dopo aver completato il riscatto di Mauro Icardi, per il Paris Saint-Germain la parola d'ordine sarà 'mercato creativo'. A dichiararlo è lo stesso ds parigino Leonardo ai microfoni del Journal du Dimanche: "Dovremo essere creativi, trovare buone soluzioni non troppo costose e procedere a piccoli passi. Anche perché anche se ci saranno delle partenze, la nostra squadre rimane comunque molto competitiva. Molti nomi circolano ma non sono state fatte offerte. Non è il momento. L'interruzione è stata brutale e penso che siamo ancora in questa prospettiva. Cambiare giocatori come Thiago Silva o Edinson Cavani non è facile. Quindi ricominceremo da un anno di transizione. Nessuno potrà spendere tanti soldi, nemmeno noi".

L'Arsenal sta lavorando ad un interessante scambio con l'Atletico Madrid. I Gunners hanno messo gli occhi si Thomas Partey e avrebbe pensato pertanto di offrire ai colchoneros il cartellino di Lacazette come parte dell'accordo. Partey infatti non costa meno di 60 milioni di sterline e con l'attaccante francese l'Arsenal vorrebbe abbassarne il prezzo. Pare infatti che Lacazette sia ormai pronto a lasciare l'Emirates Stadium e sia un profilo gradito a Diego Simeone.

Secondo le ultime indiscrezioni del Telegraph, l'accordo tra Birmingham City e Borussia Dortmund per il trasferimento in Germania del centrocampista Jude Bellingham sarebbe vicino alla chiusura. Nonostante l'insistenza del Manchester United nel prendere il giocatore, il suo destino sarebbe la Bundesliga e i gialloneri sono ormai vicini al suo acquisto.

Wilfred Ndidi continua ad attirare l'attenzione delle big d'Europa. Sul centrocampista del Leicester City infatti ci sarebbero da tempo Real Madrid e Paris Saint-Germain che però hanno altre priorità al momento, mentre il Manchester United pare che voglia fare sul serio per portare il 23enne all'Old Trafford e sarebbe pronto ad anticipare le mosse della concorrenza. A riportarlo è il Sunday Express.