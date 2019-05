Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 14 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LE MILANESI BATTONO UN COLPO: GAZIDIS INCONTRA SARRI SENZA LEONARDO, L'INTER RINNOVA IL CONTRATTO DI SKRINIAR FINO AL 2023. ANCORA INCERTEZZA PER LE PANCHINE DI JUVENTUS, ROMA E LAZIO, CI POTREBBE ESSERE UN RINNOVO PER DRIES MERTENS CON IL NAPOLI.

JUVENTUS -

L'accordo con Massimiliano Allegri continua a latirare, nonostante gli incontri di questi giorni. Oggi dovrebbe, mai condizionale può essere più azzeccato, essere il giorno della verità, ma nelle scorse settimane si parlava di un futuro più chiaro dopo la festa Scudetto contro l'Atalanta. Intanto la federazione francese non ha intenzione di liberare Didier Deschamps, attuale campione del mondo in carica, mentre salgono le quotazioni di Pochettino. Frank Trimboli, conosciuto intermediario inglese, era a Milano nei giorni scorsi e ha incontrato Paratici.

Poi ci sono i casi, almeno due: Paulo Dybala e Joao Cancelo potrebbero presto finire sul mercato, avendo un discreto valore ma un'esperienza oramai terminata in bianconero. Per l'argentino c'è l'Atletico Madrid, pronto con un'offerta da 70 milioni di euro, più 9 per l'ingaggio. Il portoghese invece piace in Inghilterra, con il Manchester United pronto a puntare su di lui. Da valutare anche il futuro di Sami Khedira e Mario Mandzukic, nonostante il rinnovo dei mesi precedenti.

In entrata potrebbe esserci nuovamente Gonzalo Higuain, dopo l'eventuale esonero di Maurizio Sarri dal Chelsea, mentre Matthijs De Ligt ha detto di non essere sicuro di andare al Barcellona. Pogba e Rabiot continuano a essere degli obiettivi per il centrocampo

MILAN -

Il finale di stagione può cambiare molte delle strategie rossonere, con Leonardo che comincia a rischiare il posto, mentre Gattuso non dovrebbe continuare sulla panchina. Maurizio Sarri è il primo nome, soprattutto dovesse andare via dai londinesi, con un triennale a cifre molto vicine a quelle che guadagna già a Londra: una mossa di Gazidis per portare un allenatore con pensiero internazionale ma ben ancorato al nostro calcio. Intanto no per Everton - troppo alte le commissioni per Gilmar Veloz, c'è poi una clausola da 80 milioni di euro - c'è un tentativo per Gustavo Henrique, difensore del Santos.

INTER -

Ufficiale il rinnovo di Milan Skriniar. Lo slovacco - che con ogni probabilità sarà il nuovo capitano dell'Inter - ha firmato fino al 30 giugno del 2023, mettendo un punto alle voci che lo volevano lontano dal nerazzurro. Tre milioni e mezzo a salire il compenso. È scontato anche il riscatto di Matteo Politano, 20 milioni, dal Sassuolo. Da valutare la permanenza di Perisic, Keita dovrebbe ritornare al Monaco, i giovani hanno molto mercato: da Bastoni a Pinamonti.

NAPOLI -

Il Mattino parla del rinnovo di Dries Mertens, altri due anni, con il belga che dovrebbe rimanere, così come Lorenzo Insigne. si continua a trattare per Pablo Fornals, centrocampista di proprietà del Villarreal che viene valutto circa 30 milioni di euro. Per la fascia sinistra c'è Marcos Acuna, esterno di proprietà dello Sporting Lisbona che costerebbe meno di Alex Grimaldo, ora a Benfica.

LE ALTRE -

Simone Inzaghi potrebbe anche non restare a Roma. La vittoria contro l'Atalanta salva una stagione che poteva essere - almeno - interlocutoria, soprattutto se non fosse arrivato l'approdo in Europa League, ma i biancocelesti mettono in bacheca un'altra Coppa, ma non in cassaforte il rinnovo del tecnico. Nei prossimi giorni ci sarà un summit fra le parti per capire quale sia il futuro per entrambe, perché la conferma di Lotito non è stata recepita come assoluta dall'allenatore, complici le discussioni e le critiche dei mesi scorsi. Cyrill Thereau dovrebbe rientrare alla Fiorentina, dopo un anno di saliscendi al Cagliari, la Roma smentisce la versione del capitano De Rossi - data in conferenza stampa - e tenta un'offerta last minute.

CITY DEFERITO DALLA UEFA, LAVORA PER RODRI. PRIMI CONTATTI DEL REAL CON IL LIVERPOOL PER SALAH. LO UNITED VUOLE RUBEN DIAS, CILLESSEN VERSO L'ADDIO A BARCELLONA. LEWANDOWSKI VUOLE LASCIARE IL BAYERN MONACO, L'ATLETICO MADRID RISCATTERA' MORATA.

Il Manchester City potrebbe non giocare la prossima Champions League. A comunicarlo è stato la UEFA, con il club che però ha detto di essere "deluso ma non sorpreso" dopo le indagini del massimo organismo continentale. Intanto i Citizens continuano a lavorare sul mercato e sono pronti a versare 60 milioni di euro all'Atletico per Rodri. Perez vuole Mohamed Salah, valutato circa 200 milioni dal Liverpool, mentre lo United potrebbe rispondere ai cugini prendendo Ruben Dias e versando la clausola al Benfica. Cillessen, dopo lo sfogo degli ultimi giorni, viaggia verso Porto (che deve sostituire Casillas) o Valencia, mentre Lewandowski vorrebbe lasciare il Bayern Monaco. Probabile riscatto per Alvaro Morata per l'Atletico Madrid.