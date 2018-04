Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 aprile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

MILAN, DONNARUMMA SUL FUTURO: "CI PENSANO LA SOCIETÀ E IL MIO AGENTE". SIRIGU SUL CAGLIARI: "NON MI HA MAI CERCATO". E MAGGIO ASSICURA: "REINA CONCENTRATO SUL NAPOLI" - Ancora qualche mese e poi ricomincerà il tormentone. Antonio Donnarumma e il futuro, dove sarà? A Parigi ci pensano, perché Trapp pare destinato ad andarsene. Lo stesso PSG aveva fatto un sondaggio per Oblak dell'Atletico Madrid, ma i Colchoneros non hanno alcuna intenzione di privarsi del loro portiere. E così ecco tornare di moda, prepotentemente, l'idea Donnarumma. "Al mio futuro penseranno il mio procuratore e la società", ha detto il portiere del Milan dopo la partita contro il Napoli. Poche parole ed ecco che ora la palla passa a Mino Raiola e al club rossonero.

Da un portiere all'altro. Da Donnarumma a Salvatore Sirigu del Torino. L'ex portiere di Palermo e PSG nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato al Cagliari. "Non mi hanno mai cercato", la replica di Sirigu, a cui la Sardegna ha dati i natali.

Il Napoli intanto è alla ricerca di un portiere. Leno del Bayer Leverkusen idea sempre concreta. Intanto Maggio assicura: "Reina (che ha firmato con il Milan, ndr) pensa solo al Napoli". Ma in estate lo aspetta il Milan...

PSG, L'APPELLO DI THIAGO SILVA: "NEYMAR ED EMERY DEVONO RESTARE". AL MANCHESTER UNITED MOURINHO ASSICURA: "NIENTE PAZZIE SUL MERCATO". E BENITEZ SI VEDE AL NEWCASTLE "ALMENO PER DIECI ANNI" - Emery e Neymar, il mercato tiene banco. Dopo l'eliminazione dalla Champions League, il PSG potrebbe cambiare qualcosa nel proprio organico. Si valuta un nuovo allenatore e ci sono delle voci sulla possibile partenza di Neymar. A gettare acqua sul fuoco però ci pensa Thiago Silva. Il difensore ex Milan fa sapere che "Neymar ed Emery devono restare per il progetto". Un appello, un messaggio alla società. A difesa dell'allenatore. I tanto al Manchester United Mourinho assicura: "Niente pazzie sul mercato". Mentre Benitez punta a rimanere a lungo a Newcastle.