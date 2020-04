Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 aprile

Paulo Dybala come Alessandro Del Piero, bianconero a vita. Come si legge sulle pagine di Tuttosport la Juventus e l'argentino stanno trattando il rinnovo di contratto. Se non ci fosse stata la pandemia, il dg Fabio Paratici e l'agente dell'ex Palermo si sarebbero incontrati più volte. Al momento ci si limita ad una serie di messaggi, telefonate e videochiamate per cercare di trovare l'intesa per l'idea comune: prolungare l’accordo, però trattando su cifre ribassate. L'emergenza legata al Coronavirus porterà ad un'evidente contrazione dei ricavi. Dall’entourage dell’attaccante, sotto questo profilo, non ci sono chiusure a prescindere. Occorrerà calma, ma il nuovo contratto attorno al quale la Juve e Jorge Antun possono incontrarsi comporterebbe il mantenimento dell’ingaggio attuale (di base sono 7 milioni di euro netti), magari a salire nel corso delle stagioni a venire e con i soliti bonus a impreziosire il quadro d’insieme.

Merih Demiral non si muove da Torino. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, il difensore turco, fermo ai box dopo l'operazione al legamento crociato dello scorso gennaio, continua ad essere nel mirino di tanti dopo club europei. In Inghilterra piace ai due club di Manchester, all'Everton di Ancelotti e al Leicester, mentre in Spagna è l'Atletico Madrid il club più interessato. Fabio Paratici, però, vede in De Ligt e Demiral la coppia del futuro. Per questo motivo non è disposto a sedersi a nessun tavolo per affrontare certi discorsi.

Adesso che i terzi incomodi si sono fatti da parte, il lungo corteggiamento di Olivier Giroud potrebbe finalmente portare ai risultati sperati. Olivier vuole una storia seria, chiede di legarsi per "tutta la vita", almeno quella calcistica. E l'Inter - sottolinea La Gazzetta dello Sport - potrebbe essere pronta ad accontentarlo, riuscendo così a fornire a Conte, per la prossima stagione, quel vice-Lukaku inseguito invano sul mercato invernale. Giroud ha un contratto in scadenza a giugno, l’idea di tornare a lavorare con Conte (da cui è stato allenato per sei mesi, dal gennaio 2018) continua a piacergli. Così, da quando è ufficialmente diventato padrone del proprio destino ha chiesto all’Inter un contratto per tre anni (oggi ne ha 33). Per averlo è pronto a ridursi in parte lo stipendio attuale, vicino agli otto milioni di euro a stagione. Troppi per il campionato italiano, per la situazione attuale e per un ruolo da dodicesimo uomo. Così per l’ingaggio si dovrebbe scendere ampiamente sotto i 6,5 che sono il top della squadra di Conte (Lukaku e Eriksen, che hanno anche importanti bonus). Marotta e Ausilio sono pronti a offrirgli un biennale, con opzione per il terzo anno. Opzione che sarebbe in mano al club, o potrebbe scattare in automatico in base a risultati personali non scontati. C’è fiducia, in casa nerazzurra, che questa potrebbe essere l’offerta giusta.

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport torna a parlare di uno dei nomi più chiacchierati del mercato, Lautaro Martinez. E in merito al futuro dell'attaccante argentino dell'Inter e ai possibili scenari, vengono sottolinea tre punti. Primo elemento: Steven Zhang vende i pezzi da novanta solo se lo chiedono; secondo: il Barcellona vuole fortissimamente Lautaro. Terzo: l’argentino crede nell’Inter e nel suo progetto di crescita, non ha mai mandato segnali di addio alla società ma la chiamata di re Messi potrebbe spingerlo comunque in Catalogna. Si parte da qui, con la clausola da 111 milioni (da far valere nel periodo 1-15 luglio, ma bisogna vedere che effetti potrebbe avere l’eventuale proroga della stagione ) che fa da stella polare a tutto l’intrigo: il Barça vuole inserire delle contropartite tecniche nella trattativa per abbassare la cifra da versare all’Inter; la dirigenza nerazzurra ragiona sul cash o su singoli giocatori, con il solito Vidal sempre in lizza e la fresca provocazione dello scambio con Griezmann.

Arturo Vidal continua ad essere un obiettivo concreto dell'Inter. Se fosse stato per Antonio Conte, il cileno sarebbe già alla Pinetina dalla scorsa estate, per questo una volta conclusi i campionati è più che lecito aspettarsi un nuovo assalto nerazzurro. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, complice un contratto in scadenza nel 2021 e la crisi coronavirus, il prezzo del cartellino non dovrebbe superare i 10 milioni, con i nerazzurri pronti ad offrire un biennale o un triennale. Il problema resta il pesante ingaggio da 8 milioni a stagione, ma a gennaio il cileno aveva affermato di essere disposto a parte del suo stipendio pur di lavorare nuovamente con mister Conte.

Se Ralf Rangnick dovesse come sembra arrivare al Milan, cercherà di imporre la sua filosofia e la sua strategia e dunque punterà soprattutto sui giovani: il tedesco sfrutterà ovviamente quelli già presenti in rosa e poi ne chiederà anche altri. In particolare, il "Professore" ne vuole uno per reparto, partendo da Alex Meret, primo obiettivo per la porta in caso di partenza di Gigio Donnarumma. Lo riferisce questa mattina Tuttosport che spiega che per la difesa il primo nome della lista di Rangnick è quello di Evan N’Dicka, 20enne centrale francese di origini camerunensi cresciuto nell’Auxerre e da due stagioni all’Eintracht Francoforte. I rossoneri stanno poi monitorando da tempo anche Ajer del Celtic e Koch del Friburgo. A centrocampo, invece, il sogno del tedesco è Sandro Tonali, su cui però c'è la concorrenza di tante squadre. Per quanto riguarda l'attacco, infine, oltre all'ipotesi Arkadiusz Milik che resta sempre calda, attenzione a Timo Werner, 24enne attaccante del Lipsia che Rangnick conosce benissimo visto che lo ha portato lui nella formazione tedesca. Per arrivare a lui servirebbe un investimento importante visto che si parla di 50 milioni di euro, ma si tratta certamente di un grande centravanti da cui ripartire.

Ultime sul futuro di Dries Mertens direttamente da La Gazzetta dello Sport. Da una parte c’è il presidente Aurelio De Laurentiis, con la sua offerta di un contratto biennale da 5 milioni di euro a stagione. Dall’altra, c’è il belga con le sue pretese che riguardano le multe richieste dal presidente per l’ammutinamento del 5 novembre scorso dopo la gara di Champions con il Salisburgo. E pare che questo sia il vero ostacolo che sta allontanando le parti dalla firma dell’accordo fino al 2022, oltre ad alcune proposte che potrebbero arrivare all'attaccante, offerte cioè anche dalla Premier League: Arsenal, Manchester United e Chelsea sarebbero pronti a trattarlo, sfruttando il fatto che - da svincolato - l’operazione risulterebbe più agevole.

Il Napoli accelera per il rinnovo di Piotr Zielinski. Come si legge sulle colonne de Il Mattino, sono stati proficui gli ultimi contatti telefonici, nei quali sono stata limate le distanze fra le parti, con il polacco pronto a mettere tutto nero su bianco appena riprenderanno le attività. L'accordo prevede un prolungamento per altri 4 anni (o anche cinque), con l'ingaggio che passerà da 1.5 milioni a 2.5 milioni a stagione. Da definire l'inserimento di una clausola rescissoria (da 100 milioni) e alcuni aspetti legati ai diritti d'immagine.

In casa Napoli si continua a pensare al sostituto di Milik, con il polacco che potrebbe partire al termine della stagione. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, l'uomo d'area di rigore, che pero ama anche accelerare e saltare l'uomo, viene invece dall'Iran. Stiamo parlando di Sardar Azmoun, attaccante in forza allo Zenit autore di 14 reti in 29 partite tra tra campionato, Champions e Supercoppa di Russia.

Il Napoli è alla ricerca di un sostituto per Josè Callejon, destinato a tornare in Spagna. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il club azzurro sogna Felipe Anderson, 27 anni, per sostituirlo. L'attaccante esploso nella Lazio è il vero colpo che il Napoli vorrebbe programmare ma è anche un calciatore difficile da acquistare per un motivo molto semplice: il West Ham spara alto e lo valuta quasi 50 milioni di euro.

La Roma, come riporta Il Messaggero in edicola questa mattina, è alla ricerca di un esterno di attacco. Fra i nomi sul taccuino di Petrachi, troviamo il nome del georgiano Chakvetadze. Talento in forza al Gent, nel 4-2-3-1 può giostrare in tutti e tre i ruoli del tridente (con predilezione a sinistra) mentre in un attacco a tre (3-4-3 o 4-3-3), preferisce giocare sulla sinistra.

Campionato non facile per Jemerson. Il difensore del Monaco quest'anno ha collezionato soltanto 13 presenze in Ligue 1 con la formazione del Principato che non riesce più a stazionare nelle prime posizioni da ormai due stagioni. Il brasiliano, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno potrebbe dunque cambiare aria visto che la società non è riuscita a convincerlo a rinnovare. Potrebbe aprirsi nuovamente uno scenario di mercato in Italia. Secondo quanto riportano i colleghi de Lalaziosiamonoi.it, il difensore potrebbe diventare un'occasione per i biancocelesti. Il giocatore era già stato accostato in passato al club del presidente Lotito, nel 2016 e nel 2017 ma a frenare il tutto è stata la valutazione di 25 milioni ritenuta eccessiva dalle parti della Capitale.

Seguito da Fiorentina e Atalanta, accostato all'Inter e in scadenza di contratto, il centrocampista cileno del Bayer Leverkusen, Charles Aranguiz, è finito nel mirino del Boca Juniors, secondo quanto riportato da TycSports. Il centrocampista cileno, 31 anni appena compiuti, potrebbe pertanto decidere di tornare in Sudamerica dopo un'esperienza di cinque anni in Europa, sempre con la maglia delle "aspirine".

BARCELLONA, OBIETTIVO KANTE', ISAK COME ALTERNATIVA A NEYMAR E LAUTARO. L'ARSENAL PRESENTA L'OFFERTA PER THOMAS. NEWCASTLE, PER LA PANCHINA SPUNTA ALLEGRI. AG. SANE': "BAYERN UNICO CLUB IN GERMANIA CHE PRENDEREMO IN CONSIDERAZIONE". KLOSE SARA' IL VICE DI FLICK AL BAYERN. ONANA: "SE POTESSI TORNARE AL BARCELLONA LO FAREI".

Il Barcellona è in cerca di rinforzi in vista della prossima finestra di mercato. E non solo in attacco: oltre a Neymar e Lautaro Martinez, infatti, i catalani vorrebbero acquistare anche un centrocampista di spessore, anche perché Vidal e Rakitic sono sul piede di partenza. Tanguy Ndombele sembrava un nome forte, ma il Totenham non ha alcuna intenzione di privarsi di un investimento operato appena un anno fa. Secondo Mundo Deportivo, il colpo potrebbe essere N'Golo Kanté, 29enne centrocampista del Chelsea. Sul francese è forte il pressing del Real Madrid, ma il Barça potrebbe giocare la carta Coutinho per convincere i Blues.

Flop nel Borussia Dortmund, ritrovato con la maglia della Real Sociedad. E ora Alexander Isak potrebbe finire al Barcellona: come riporta Cadena Ser, l'attaccante svedese sarebbe l'alternativa qualora non si concretizzassero i sogni Lautaro Martinez e Neymar. Ma non a basso costo, perché i catalani dovrebbero sborsare l'intero importo della clausola di rescissione prevista dai tedeschi, ovvero 70 milioni di euro.

L'Arsenal fa davvero sul serio per Thomas Partey, obiettivo anche di Inter e Roma. Secondo le informazioni riportate dal Daily Express, il club londinese avrebbe presentato un'offerta da 50 milioni (l'ammontare della clausola rescissoria) per il centrocampista dell'Atletico Madrid.

Massimiliano Allegri finisce nel mirino del Newcastle. Questa l'idea dei Magpies nel caso si dovesse concretizzare il cambio di proprietà. Mike Ashley, attuale proprietario del club, sarebbe pronto a cedere la mano a un gruppo saudita che coinvolge niente meno che il principe ereditario Mohammed bin Salman. Costo dell'operazione 300 milioni di sterline e i nuovi padroni, come riporta il Sun, puntano a fare le cose in grande. I bookies di oggi hanno visto calare drasticamente le quote del tecnico livornese, sebbene il favorito sia Rafa Benitez, che ha già guidato la squadra prima di trasferirsi in Cina.

Leroy Sané è sempre nel mirino del Bayern Monaco. A darne conferma è il nuovo agente del 24enne del Manchester City, che a Sport Bild ha dichiarato: "Da ora in poi abbiamo ufficialmente il mandato per curare gli interessi di Leroy Sané e possiamo condurre le trattative", ha spiegato il direttore generale di Lian Sports, Damir Smoljan. Il Bayern è l'unico club in Germania che Leroy considera adatto a lui, perché crede che abbia le possibilità di vincere la Champions League, il suo grande obiettivo".

Secondo quanto riportato da Sport Bild, Miroslav Klose ha accettato di diventare assistente di Hans-Dieter Flick sulla panchina del Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione. L'ex attaccante della Lazio attualmente guida la squadra Under 17 dei bavaresi ed è stato richiesto proprio da Flick. L'ufficialità dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Intervenuto a Canal + Afrique, il portiere dell'Ajax André Onana ha risposto ad alcune domande, fra cui quale sarebbe la destinazione desiderata. Il camerunese ha dichiarato: "Come detto, Barcellona è casa mia. E se ci fosse la possibilità di tornare lo farei. Ma ora è uno scenario lontano, sono il portiere dell'Ajax e vedremo cosa succederà al termine della stagione". Onana ha fatto parte delle giovanili del Barça, trasferendosi nel 2015 all'Ajax col quale ha raccolto fin qui 178 presenze.