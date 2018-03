Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il Real Madrid piomba di Alisson Becker, portiere della Roma e probabilmente miglior numero uno di questa Serie A. Lo scrive il quotidiano Mundo Deportivo, che parla di un Florentino Perez rimasto letteralmente folgorato dagli interventi dell'estremo difensore brasiliano.

E' a conoscenza di questo forte interessamento anche il ds giallorosso Monchi, che per questo motivo vuole rinnovare il contratto del numero uno brasiliano inserendo nel nuovo accordo una clausola da 90 milioni di euro: per il calciatore classe '92 pronto un pluriennale da 4 milioni di euro netti l'anno.

Come riporta Marca, il Villarreal è sulle tracce del centrocampista francese attualmente in forza alla Roma, Maxime Gonalons. Il club spagnolo è alla ricerca di un centrocampista e l'ex Olympique Lione, fino a questo momento impiegato per meno di 900 minuti, potrebbe lasciare la Capitale un anno dopo il suo arrivo per circa cinque milioni di euro.

La Juventus è in trattativa col fondo Doyen Sports per l'acquisizione dell'attaccante francese di origini guadalupesi Anthony Martial. Come riporta Premium Sport, dopo l'incontro tra Pavel Nedved e Nelio Lucas della scorsa settimana i contatti vanno avanti, ma c'è da superare soprattutto lo scoglio Manchester United, che è legato al calciatore da un contratto fino al 2019 e valuta Martial 65 milioni di euro.

L’Inter rimane sempre vigile su Bernard dello Shakhtar Donetsk: le trattative per portarlo a Milano proseguono, con la famiglia Zhang che viene tenuta costantemente informata anche sulla consistenza delle commissioni per l’affare, informa la Gazzetta dello Sport. Domenico Criscito rimane un obiettivo interessante sembra in tema di parametri zero: il terzino non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro (c’è il Genoa) e l’Inter resta interessata. L’alternativa, per la fascia sinistra, sarebbe Asamoah che sta trattando il rinnovo con la Juve e ascolta anche il Napoli. Tutto fatto invece per Stefan de Vrij: accordi già stipulati da entrambe le parti, si attende di definire gli ultimi dettagli per depositare il contratto.

Marco Fassone, amministratore delegato del Milan, ha parlato a Sky Sport del possibile rinnovo di contratto di Rino Gattuso: "Ci sono ottimi rapporti. Siamo stati trasparenti e chiari reciprocamente. Le performance che ha fatto sono impressionanti: Rino non deve dimostrare niente. Poi ci sono i tempi da rispettare, ma non in relazione ai risultati. Nel calcio bisogna trovare il momento giusto per parlarne".

La Sampdoria guarda già alla prossima stagione e ad un mercato per rinforzare la squadra a disposizione di Giampaolo: nelle ultime ore, riferisce la Gazzetta dello Sport, è stata presentata un'offerta all'agente di Facundo Ferreyra, protagonista in negativo della serata di martedì a Roma. Il giocatore, in gol all'andata peraltro, è in scadenza con lo Shakthar Donetsk.

Il Secolo XIX aggiorna circa la situazione contrattuale di Mattia Perin, tornato ad essere un pilastro del Genoa e in corsa anche per il ruolo di numero uno della Nazionale post-Buffon. Con il suo agente, Alessandro Lucci, c'è da tempo in piedi un discorso relativo al rinnovo del contratto che scade nel 2019: ci sono stati alcuni incontri ma l'accelerata dovrebbe arrivare solo a salvezza conquistata. Intanto Perinetti si è cautelato bloccando Lukasz Skorupski, attuale vice di Alisson alla Roma.

BARCELLONA, INIESTA VERSO LA CINA: DECISIONE ENTRO IL 30 APRILE. ARTHUR: "FELICE PER L'ACCORDO, ARRIVERO' NEL 2019". BRAGA, RINNOVO PER IL PORTIERE BRASILIANO MATHEUS. BURNLEY, BARNES RINNOVA FINO AL 2021.

Nel post partita della sfida col Chelsea, Andres Iniesta ha parlato anche del suo futuro che in molti, compreso il Mundo Deportivo, vedono lontano dal Barcellona: "Entro il 30 aprile devo prendere la decisione, se restare al Barcellona o andare in Cina. Valuterò quel che è meglio per me e anche per il club".

Il centrocampista del Gremio, Arthur, ha parlato a Sport esprimendo la propria soddisfazione per il suo passaggio al Barcellona (che si concretizzerà a partire dal 2019): "Sono molto felice, perché il Barcellona è uno dei club più grandi al mondo, dove tutti sognano di giocare. Sono contento che la trattativa sia andata a buon fine, ma la mia volontà era quella di completare il percorso al Gremio e arrivare in Europa solo dal prossimo anni", ha detto il 21enne.

Matheus (25) ha firmato il rinnovo contrattuale con il Braga. Il club portoghese, mediante il proprio profilo Twitter, ha ufficializzato il nuovo accordo siglato col portiere brasiliano. L'estremo difensore nato a Belo Horizonte s'è legato alla Società lusitana fino al giugno 2023.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il Burnley ha annunciato il rinnovo di contratto di Ashley Barnes. L'attaccante classe '89 ha rinnovato fino al 2021.