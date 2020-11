Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 novembre

MILAN, ATLETICO MADRID SU CALHANOGLU. INTER, ANCHE IL CITY PENSA A LAUTARO. GRAVINA VUOLE IL RINNOVO DI MANCINI - Resta in bilico il futuro di Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan in scadenza di contratto il prossimo giugno. Per il momento, un accordo tra le parti per il rinnovo sembra ancora lontano e per questo non è da escludere un addio a gennaio. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, al momento l’Atletico Madrid sarebbe in pole position per il turco dopo essere stato già in passato in almeno due occasioni vicino al calciatore. Non è da escludere, però, che i colchoneros possano aspettare giugno per tesserare il calciatore a costo zero.

Non solo il Barcellona sulle tracce di Lautaro Martinez. Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, i blaugrana al momento si trovano a fare i conti con le conseguenze economiche della pandemia e non potranno andare all’assalto dell’attaccante dell’Inter. Tuttavia il buon rendimento del Toro ha attirato le attenzioni anche di altri grossi club: il Real Madrid, che lo ha affrontato in Champions League, e il Manchester City. I Citizens in particolare puntano l’argentino per sostituire Aguero, che terminerà il suo contratto alla fine della stagione in corso.

Intervistato da Sky Sport poche ore prima della gara di Nations League con la Polonia, il presidente della FIGC è stato interpellato anche sul possibile rinnovo di contratto del ct azzurro Roberto Mancini: "Siamo legati a Mancini da due anni di contratto. Ho già pensato ad allungare il nostro accordo, ora attendo notizie da lui", le parole di Gabriele Gravina.

Andrea Cistana, difensore del Brescia, è seguito dal Milan. A riferirlo è BresciaOggi che spiega come il centrale torni a essere un obiettivo per la prossima stagione, al netto dell'operazione alla rotula del ginocchio e l'assenza dai campi di gioco. Non c'è però alcuna trattativa intavolata ancora, ma c'è da registrare l'interesse.

Sarà uno dei pezzi più ambiti delle prossime due sessioni di mercato. Arkadiusz Milik si appresta a lasciare il Napoli. L'attaccante polacco è in scadenza di contratto il prossimo giugno e non è un mistero che sia molto ambito sia in Italia che all’estero. Secondo quanto riportano i colleghi di Fcinternews.it, l’Inter avrebbe preso informazioni con l’euntourage del giocatore per l’estate. Il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe provare a cederlo nella prossima finestra di trattative per provare a monetizzare il più possibile, circa 10-15 milioni, facendo leva sulla voglia di giocare del calciatore per non perdere l’Europeo.

Alla ricerca di un regista. Il Torino, dopo una partenza in campionato ben al di sotto delle aspettative, è già alla ricerca di elementi che possano rinforzare la rosa. L’obiettivo numero uno dei granata è quello del centrocampista centrale, imprescindibile nel gioco di Marco Giampaolo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sul taccuino del direttore sportivo Vagnati ci sarebbe anche il nome di Mauro Arambarri del Getafe.

Il Napoli sta già lavorando al riscatto di Tiemoué Bakayoko, il nuovo perno del centrocampo a due nel 4-2-3-1 disegnato ormai da Rino Gattuso. In quaranta giorni il centrocampista francese s'è preso le chiavi della mediana e il Napoli sta già lavorando al riscatto. L'ex Monaco si trova in azzurro in prestito secco, ma la speranza del club azzurro è quella di acquistarlo a titolo definitivo. Un'operazione che potrebbe subire un'accelerata dopo il rinnovo di Gattuso, del quale è un pupillo. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport.

REAL MADRID, ZIDANE SI OPPONE ALL’ADDIO DI RAMOS. PSG, LEONARDO DIFENDE ICARDI. E GUARDIOLA PUÒ RINNOVARE CON IL CITY L'idea di Sergio Ramos è che questa sia l'ultima stagione al Real Madrid. Il difensore spagnolo potrebbe cambiare aria, con la Juventus che è una delle possibili destinazioni. Il tecnico Zinedine Zidane però si oppone all'addio del centrale, inseguito anche dal Paris Saint Germain.

Il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, ha parlato in una diretta Instagram con i tifosi del Paris Saint Germain anche dell'acquisto di Icardi, acquistato per 50 milioni e finito nel mirino della critica anche perché non piace a Tuchel. "Non credo sia andata così. C'è stata la possibilità di averlo in prestito, poi tutti erano d'accordo (sul fatto di comprarlo). Siamo riusciti ad abbassare il prezzo. Ora non è in forma, capita, ma forse tra 5 anni diremo che sarà stato importante per la società. E credo che lo sia già stato nella scorsa stagione".

Per Pep Guardiola è possibile che si sia aperto un ciclo in stile Ferguson al Manchester United o Wenger all'Arsenal. A scriverlo è il Telegraph, secondo cui l'allenatore catalano non sarebbe contrario ad un prolungamento del contratto com il Manchester City addirittura fino al 2025. Attualmente l'accordo in scadenza, ma si sta lavorando per rinnovarlo. E per i tabloid la durata potrebbe essere proprio questa: è al quinto anno e potrebbe restare per altri quattro.