Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 aprile

Ci sono parecchie squadre su Milot Rashica, kosovaro del Werder Brema. Nelle prossime settimane, dice l'agente, ci sarà un accordo per il giocatore che quasi certamente lascerà la Bundesliga. Sul giocatore c'era anche la Lazio. Invece pare una formalità il rinnovo di Maksimovic con il Napoli, dopo le ottime prestazioni di questa stagione.

Il Milan sta pensando al possibile cambio per Theo Hernandez. Dopo il ritorno provvisorio di Diego Laxalt - che però lascerà i rossoneri a giugno - i rossoneri guardano in Spagna: è Emerson del Betis il principale obiettivo.

A discapito di quanto poteva sembrare nelle ultime settimane, il cileno Gary Medel potrebbe rimanere al Bologna. Il mastino di centrocampo vorrebbe lottare per un posto da titolare ed eventualmente prolungare il proprio contratto con i felsinei fino al 2022.

Il Manchester United punta Kalidou Koulibaly, difensore centrale del Napoli. Il senegalese costava più di 100 milioni fino alla stagione scorsa, ora De Laurentiis dovrà eventualmente mitigare le proprie richieste. I Red Devils sono anche su Milinkovic-Savic: anche per lui l'assegno è quasi da record, ma c'è da battere la concorrenza del Manchester United.

La Roma punta il centrocampista dello Shakhtar Donetsk, Viktor Kovalenko. L'ucraino sarebbe caldeggiato da Paulo Fonseca che lo ha già avuto alle proprie dipendenze. Su di lui c'è anche il Besiktas.

L'Atalanta ha molti gioielli in vetrina, ma Timothy Castagne nelle ultime settimane - prima dell'affaire Coronavirus - non ha trovato grande spazio. Il belga potrebbe decidere di non rinnovare il proprio contratto con i nerazzurri, cercando il trasferimento milionario. La valutazione è di circa 15 milioni di euro e molti club sono su di lui.

Diego Godin non ha convinto fino in fondo l'Inter e può partire nella prossima estate. Sull'uruguagio c'è anche il Tottenham di José Mourinho che sarebbe disposto a pareggiare il contratto che l'ex capitano dell'Atletico Madrid percepisce: 6 milioni di euro a stagione.

Timo Werner continua ad essere un obiettivo concreto per il Liverpool. Come si legge sulle pagine del quotidiano inglese The Sun infatti, Jurgen Klopp aveva in programma un incontro per cercare di convincere l'attaccante del Lipsia. L'emergenza causata dal Coronavirus ha bloccato tutto, ma sicuramente, una volta che sarà tornata la normalità, il tecnico dei Red tornerà alla carica per la forte punta tedesca.

Geronimo Rulli non verrà riscattato dal Montpellier. Il club francese ha comunicato alla Real Sociedad, nei giorni scorsi, l'intenzione di non avvalersi dell'opzione fissata a 11 milioni di euro per rendere permanente l'acquisto del portiere argentino, ex Manchester City e che nelle scorse sessioni di mercato era stato accostato a Roma e Napoli. Non rimarrà però alla Real Sociedad, Rulli. La valutazione è circa di 8 milioni e il Siviglia pare intenzionato ad affidargli la porta. Tutto ovviamente dipenderà dalla situazione Coronavirus, ma gli andalusi sembrano in prima fila per il portiere.

Il Manchester United è pronto a fare follie per Jude Bellingham, giovanissimo talento del Birmingham City. Il baby prodigio sembrava essere molto vicino al Borussia Dortmund, ma come riporta il quotidiano inglese The Sun i Red Devils sono pronti a sbaragliare la concorrenza con una super offerta da quasi 60 milioni di euro.

Il Bayern Monaco saluterà quasi certamente David Alaba e Jerome Boateng e per rinforzare il reparto arretrato sarebbe disposto a fare follie per Dayot Upamecano, difensore centrale in forza al Lipsia già nel mirino di Arsenal e Real Madrid. Il francese ha un contratto fino al 2021 e la clausola scenderà in estate da 100 a 60 milioni di euro.

Torna a parlare Quique Setien, stavolta a RAC1. Il tecnico del Barcellona ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni su Coutinho, giocatore di proprietà blaugrana ma in prestito al Bayern Monaco: "Penso che sia un grande giocatore, mi piace molto. È in prestito ma credo che tornerà qui all'inizio della prossima stagione. Gli parlerò per chiedere quali siano le sue intenzioni".

Secondo quanto riportato da The Independent, il Newcastle è in dirittura d'arrivo per il cambio do proprietà. Fonti vicini alle parti assicurano che il tutto sarà perfezionato entro la fine del mese. Mike Ashley, proprietario del club da 13 anni, sarebbe a un passo dal cedere la mano a un gruppo saudita (PCP Capital Partners) che coinvolge niente meno che il principe ereditario Mohammed bin Salman. Costo dell'operazione 300 milioni di sterline.

Nenad Bjelica non è più l'allenatore della Dinamo Zagabria. Lo rende noto il club con uno scarno comunicato, nel quale si precisa che le parti hanno deciso di interrompere la collaborazione. Per la cronaca: lo scorso 2 marzo il club ha obbligato i suoi tesserati ad accettare un modo particolare di ricevere gli emolumenti: un terzo normalmente, un terzo nei prossimi sei mesi e l'ultimo terzo come 'donazione' alla società per le forti perdite di questo periodo.