Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 febbraio

RETROSCENA NAPOLI, A GENNAIO RIFIUTATO SCAMBIO ALLAN-VECINO. KLOPP ESCLUDE L’ITALIA: “DOVREI IMPARARE LA LINGUA”. E IL MILAN PENSA A SIRIGU - Il rapporto tra Allan e il Napoli sembra essere ormai ai minimi storici, a maggior ragione dopo che il club azzurro ha rifiutato ogni proposta per lui da oltre un anno a questa parte. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno. L’entourage del centrocampista brasiliano è stato a Castel Volturno alla vigilia della sfida contro la Juventus, a gennaio il Napoli ha deciso di non cederlo nonostante vi fossero richieste. L’Inter ha offerto lo scambio con Vecino, il club ha rifiutato la proposta, l’Everton di Ancelotti ha proposto a De Laurentiis 20 milioni più bonus, il club azzurro per Allan chiede almeno il doppio, del resto ha rifiutato 75 milioni dal Psg poco più di un anno fa.

Il Milan guarda già alla prossima stagione. A tenere banco in casa rossonera c'è il futuro di Gianluigi Donnarumma, portiere molto appetito dai top club europei. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport fra gli elementi scelti in caso di partenza del giovane estremo difensore ci sarebbe anche il profilo di Salvatore Sirigu.

Fabian Ruiz e il Napoli, avanti insieme. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, non si è placato il corteggiamento di Barcellona e Real Madrid. Ma il Napoli vorrebbe blindarlo con una clausola da 180 milioni di euro e la trattativa per il rinnovo, seppur complessa, va avanti per un ritocco dell'ingaggio dello spagnolo.

Nel corso di un’intervista a Rai Sport, Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato di un suo possibile futuro in Serie A: "No, no, verrò in Italia perché dopo la fine della mia carriera avrò voglia di viaggiare. Un buon bicchiere di vino, mi divertirò con Arrigo (Sacchi, ndr). O con Ancelotti o con lo stesso Sarri. Amo il vostro paese, il tempo, il cibo fantastico. Ma per il mio lavoro ho bisogno della lingua e il mio italiano non è buono. Avrei bisogno di tempo, magari di un anno per imparare l'italiano e allora potrei anche pensarci, ma chi lo sa. In vacanza vengo di sicuro, a lavorare chissà...".

Il Sassuolo vuole a tutti i costi trattenere Jeremie Boga. Come riportato dal Sun, infatti, i dirigenti del club neroverde in queste ore sono volati a Londra per trattare con il Chelsea e convincere il club inglese a rimuovere la clausola di recompra che vanta per l’attaccante arrivato a giugno. I Blues, infatti, potrebbero riportare a casa il franco-ivoriano con un esborso abbastanza esiguo, circa 15 milioni di euro. Eliminando questa clausola il Sassuolo avrebbe il controllo totale sul calciatore e rivendendolo potrebbe mettere a segno un’importante plusvalenza.

MANCHESTER CITY, DUE NOMI IN CASO DI ADDIO A GUARDIOLA. AJAX, ACCORDO CON IL SAN PAOLO PER MATHEUS. ATLETICO MADRID, OCCHI SU SALISU - Non solo Mauricio Pochettino nel mirino del Manchester City in caso di addio di Pep Guardiola a fine stagione. Secondo quanto riportato dal Sunday Telegraph, nel mirino dei Citizens ci sarebbe anche Brendan Rodgers, allenatore che attualmente siede sulla panchina del Leicester City. Come noto, il Manchester City dove fronteggiare due anni di squalifica dalla Champions League per violazioni del Fair Play Finanziario e questo potrebbe spingere Guardiola a cambiare aria al termine di questa stagione.

L'Ajax ha già annunciato l'addio di Ziyech a fine stagione, venduto al Chelsea per circa 40 milioni di euro. Il marocchino andrà ovviamente sostituito la prossima estate e, secondo il De Telegraaf, il prescelto è Antony Matheus. 19 anni, in forza al San Paolo, per lui ci sarebbe già un accordo di massima sulla base di una cessione a titolo definitivo per 20 milioni di euro più altri 9 di bonus.

Mohammed Salisu è una delle rivelazioni della stagione in Liga. Il centrale del Real Valladolid è finito nel mirino dell'Atletico Madrid, che l'avrebbe già osservato da vicino in più di un'occasione. Il calciatore ha una clausola di risoluzione da 12 milioni di euro che i Colchoneros non avrebbero problemi a pagare. A riportarlo è Marca.

La Real Sociedad è al lavoro per brindare Alexander Isak, attaccante arrivato a San Sebastian la scorsa estate dal Borussia Dortmund per un investimento di circa 6.5 milioni di euro. Come riportato dal Mundo Deportivo, i baschi stanno pensando di inserire nel contratto dello svedese una clausola da ben 70 milioni di euro. Una clausola che dovrebbero pagare anche i gialloneri nel caso in cui decidessero di riportare il 21enne al Signal Iduna Park.