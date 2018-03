Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

LA ROMA RESISTE ALLE SIRENE PER ALISSON. IL MILAN PRONTO A RINNOVARE CON GATTUSO. INTER SCATENATA: DE VRIJ, ASAMOAH E BERNARD. SU FERREYRA CI SONO 4 CLUB ITALIANI. LA LAZIO PUNTA CRISCITO. BARRETO RINNOVA CON LA SAMPDORIA. CAGLIARI-HAN SI LAVORA AL RINNOVO

In casa Roma tiene banco la situazione del portiere Alisson al centro di numerosi rumors di mercato con Real Madrid e Napoli molto interessate al brasiliano. I partenopei avrebbero avanzato un'offerta da 35 milioni, più 5 di bonus, sentendosi rispondere dai giallorossi che per meno di 50 milioni non si tratta. La società inoltre è al lavoro per il rinnovo del contratto del portiere in cui vorrebbe inserire una clausola rescissoria molto elevata.

Si muovono sul mercato anche le milanesi: il Milan è pronto a rinnovare il contratto del tecnico Gennaro Gattuso e ha messo le mani sul giovane Nathan Bernardes Soares, attaccante svincolato dal Cruzeiro, che si aggregherà alla Primavera. L'Inter invece lavora sulla difesa con De Vrij sempre più vicino alla firma su un quinquennale da quattro milioni e mezzo all'anno, mentre per Kwadwo Asamoah è battaglia con la Juventus che vorrebbe prolungare il contratto del ghanese per non perderlo a zero in estate. In avanti invece si avvicina Bernard dello Shakhtar Donetsk. Sempre dal club ucraino potrebbe sbarcare in Italia Facundo Ferreyra che piace non solo all'Inter, ma anche a Sampdoria, Fiorentina e Bologna.

La Lazio intanto cerca un valido sostituto di Stefan de Vrij e punta Domenico Criscito pronto al rientro in Italia dopo una lunga esperienza in Russia. Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edgar Barreto che si è legato al club fino al 30 giugno 2019 con opzione per il secondo anno. Il Cagliari è al lavoro per rinnovare il contratto dell'attaccante Kwang-Song Han e avrebbe messo sul piatto altri due anni (dal 2020 al 2022) con adeguamento dell'ingaggio. Il Botafogo, tramite una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha comunicato l'acquisto di Rodrigo Aguirre, attaccante uruguagio di proprietà dell'Udinese, che rimarrà in bianconero fino al 30 giugno del 2019.

LUIS ENRIQUE FRA CHELSEA E MANCHESTER UNITED. PER MOURINHO SI FA SOTTO IL PARIS SAINT-GERMAIN. ROJO-UNITED AVANTI FINO AL 2021. IL TOTTENHAM PROVA A BLINDARE SON. PSG-MOTTA SI LAVORA AL RINNOVO. ADU RIPARTE DA LAS VEGAS

L'addio, quasi certo, di Antonio Conte al Chelsea potrebbe dare il via a un domino delle panchine con l'ex juventino che potrebbe essere sostituito da Luis Enrique, che però piace molto anche al Manchester United qualora dovesse salutare José Mourinho, che però ieri in una conferenza fiume ha detto di non star pensando all'addio ai Red Devils. Il portoghese piace molto al Paris Saint-Germain che a fine anno saluterà il tecnico Unay Emery.

Per quanto riguarda i calciatori il Manchester United ha prolungato il contratto del difensore Marcos Rojo fino al 2021 con opzione per un'ulteriore stagione. L'Arsenal è al lavoro per il prolungamento del contratto di Mohamed Elneny, mentre il Tottenham pensa ad allungare il rapporto con Heung-Min Son attualmente in scadenza nel 2020.

Il Paris Saint-Germain starebbe trattando il rinnovo di contratto del centrocampista Thiago Motta, classe '82, in scadenza a fine stagione. Per l'italo-brasiliano potrebbe così continuare l'avventura con il club francese iniziata nel gennaio del 2012. Il Basilea ha ufficializzato attraverso i propri canali social il rinnovo fino al 2020 del difensore classe '98 Yves Kaiser.

Dopo oltre un anno di sto l'ex talento statunitense Freddy Adu, il più giovane a vestire la maglia della Nazionale a stelle e strisce ed ex di Benfica e Monaco, ha trovato una squadra con cui tornare in campo e giocare. Si tratta del Las Vegas Lights FC, squadra fondata appena un anno fa e che milita in United Soccer League.