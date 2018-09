Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 settembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MAROTTA E LA PRESIDENZA FIGC: “LUSINGATO, MA SONO DELLA JUVE”. BOLOGNA IN CRISI, MA BIGON NON FA DRAMMI: “NON SIAMO DA ALLARME ROSSO”. ROMA, IL BARÇA PENSA A MONCHI - In arrivo un nuovo cambiamento in seno alla FIGC. Tanti i profili al vaglio. Da Andrea Abodi a Giuseppe Marotta. E proprio il dirigente della Juventus è stato interpellato a proposito delle voci che lo accostano alla presidenza della Federazione. “Sono lusingato che si pensi a me, ma io sono della Juve. Punto”. Parole chiare, che al momento tagliano fuori dalla corsa - per sua stessa volontà - il Direttore della Juventus.

Non solo Marotta al centro del mercato. Riceve apprezzamenti anche il direttore sportivo della Roma, Monchi. All’ex Siviglia starebbe pensando il Barcellona, è una notizia rilanciata dalla Spagna. Difficile però che Monchi lasci la Roma, soprattutto dopo aver costruito un nuovo progetto.

A Bologna intanto suona qualche campanello d’allarme. Ancora non è arrivata una vittoria e anche le prestazioni non sorridono ai rossoblu. Ma il direttore sportivo Riccardo Bigon predica calma e prova a gettare acqua sul fuoco. “Non siamo da allarme rosso”, le parole del dirigente del club di Saputo. Le prossime partite, comunque, potrebbero risultare determinanti per il futuro di Pippo Inzaghi.

BORDEAUX, KARAMOH NON CONVOCATO PER LA FORMA FISICA. MANCHESTER UNITED, OBIETTIVO OZIL PER GENNAIO. CHELSEA, PIACE MITROVIC E INTANTO SI TRATTA IL RINNOVO DI DAVID LUIZ - Nuova avventura, problemi di ambientamento. Dopo aver lasciato l’Inter per trovare spazio, Karamoh non si è ancora integrato nel contesto Bordeaux. L’attaccante infatti sarebbe fuori forma fisica e per questo al momento lo staff tecnico francese non lo starebbe prendendo in considerazione.

Va a caccia di rinforzi invece il Manchester United. Jose Mourinho lavora per Ozil, un possibile colpo in vista del mercato di gennaio. Contatti in corso. A lavoro anche il Chelsea. Si lavora per Mitrovic. E una delle priorità è il rinnovo di David Luiz...