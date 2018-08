Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 agosto

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal Football Club Nantes, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Koffi Djidji.

Clamoroso Juventus. Claudio Marchisio ha rescisso il suo contratto con i bianconeri. Lo ha comunicato la Juventus attraverso il proprio sito ufficiale.

Nelle ultime ore il suo entourage ha cercato una soluzione con il Milan. Ora il futuro di Jherson Vergara (24) si è delineato: il centrale colombiano è stato infatti ceduto al Cagliari a titolo definitivo. Arrivato in rossonero nell'estate 2013, Vergara non ha mai avuto modo di esordire.

Come anticipato nei giorni scorsi, l'Udinese completa la batteria di centrali con l'acquisto di William Troost-Ekong (24). Il difensore nato in Olanda ma di origini nigeriane passa ai friulani a titolo definitivo dal Bursaspor, trasferimento formalizzato.

Altro colpo interessante per la formazione under 17 del Napoli. Dopo gli attaccanti Luca Cifarelli e Carlo Cavallo, i campani si assicurano il ritorno in Campania di Ciro Molisso (16), centrocampista di qualità che nelle ultime due stagioni ha militato nella Sampdoria. Trasferimento a titolo temporaneo completato sotto ogni aspetto.

SPAL srl comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’U.S. Sassuolo Calcio srl le prestazioni sportive del calciatore Simone Missiroli.

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Samuel Castillejo Azuaga. Nato il 18 gennaio 1995 a Malaga, Samu è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della sua città. Nella prima stagione da professionista, a 19 anni, ha collezionato 34 presenze in Liga. Nel giugno 2015 approda al Villarreal, dove ha stabilmente fatto parte della formazione titolare.

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Diego Sebastian Laxalt Suárez. Nato il 7 febbraio 1993 a Montevideo, Diego ha fatto il suo esordio in Serie A nel 2013 con la maglia del Bologna proprio contro il Milan. Vanta ad oggi 130 presenze nel nostro campionato tra Genoa, Bologna e Empoli. Ha recentemente disputato il Mondiale con l'Uruguay arrivando fino ai quarti di finale.

Il Milan comunica la cessione a titolo definitivo dell'attaccante Carlos Arturo Bacca Ahumada al Villarreal CF e dell'attaccante Gianluca Lapadula, sempre a titolo definitivo, al Genoa CFC. Il Club desidera ringraziare entrambi i giocatori per la professionalità dimostrata, augurando loro le migliori soddisfazioni sportive.

L'Hellas Verona FC comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Samuel Souprayen alla società A.J. Auxerre.

L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di mercato:

LETSCHERT Timo ('93, difensore): ceduto a titolo di prestito con diritto di riscatto al F.C. Utrecht

Colpo a centrocampo per il Torino. L'italo-tedesco Roberto Soriano (27) approda dal Villarreal con la formula iniziale del prestito. I granata riportano così il giocatore in Italia dopo due stagioni passate in Spagna, contratto già registrato.

La corposa campagna acquisti del Frosinone non accenna a fermarsi. Ingaggiato a titolo definitivo dal Cagliari il difensore Marco Capuano (26), reduce da un semestre giocato al Crotone.

Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Empoli Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Afriyie Acquah

Il suo addio al nostro campionato nel 2016 era in realtà soltanto un arrivederci. Salih Ucan (24) torna in serie A grazie all'interesse dell'Empoli che ha lo ha prelevato in prestito dal Fenerbahce. L'ex romanista vanta anche una presenza nella nazionale turca.

Come anticipato nelle scorse ore, il Bologna si è assicurata Nikolaj Moller, attaccante svedese classe 2002. Il centravanti, acquistato a titolo definitivo dal Malmoe, si aggregherà inizialmente alla formazione under 17 dei felsinei.

Colpo della Juventus che ingaggia a titolo definitivo Franco Israel (18). Il portiere arriva dagli uruguaiani del Nacional di Montevideo ed è nazionale under 20 di categoria. Resta da stabilire se verrà dirottato in Primavera o nella formazione under 23.

Attraverso un comunicato apparso poco fa sul proprio sito ufficiale lo Zenit San Pietroburgo ha ufficializzato l'accordo con l'Atalanta per il passaggio in nerazzurro di Emiliano Rigoni con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Lorenzo Tonelli ha trovato finalmente squadra. Il centrale, praticamente in uscita dal Napoli per l'intera estate, si trasferisce alla Sampdoria con la formula iniziale del prestito, come riporta il sito ufficiale della Lega Serie A.

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Parma ha annunciato l'arrivo in rosa di Gervinho dall'Hebei Fortune: "Il Parma Calcio 1913 comunica il tesseramento del calciatore Gervais Lombe Yao Kouassi “Gervinho” (Anyama, Costa d’Avorio, 27 maggio 1987). L’attaccante, che in carriera ha vestito tra le altre le maglie di Lille, Arsenal e Roma, era in forza all’Hebei China Fortune, club dal quale si è svincolato nelle ultime ore. Dopo aver sostenuto le visite mediche ha firmato un contratto con scadenza 30.06.2021".

Attraverso il proprio sito ufficiale il Parma ha comunicato l'addio di Cristian Galano, che si trasferisce al Foggia 14 giorni dopo il suo approdo in crociato: "La Società Parma Calcio 1913 comunica la cessione del giocatore Cristian Galano (Foggia, 1.4.91) al Foggia Calcio a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione a favore del Foggia".

David Ospina è un nuovo giocatore del Napoli: il portiere lascia l'Arsenal e si trasferisce in prestito agli azzurri. Lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

Il Frosinone si rinforza ancora a centrocampo: preso dal Sassuolo Francesco Cassata: lo si apprende dal sito ufficiale della Lega Serie A.

Simone Zaza è un nuovo calciatore del Torino. E' ufficiale il suo trasferimento e a renderlo noto è il Valencia con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. L'attaccante italiano passa in granata in prestito con obbligo di riscatto.

Con una trattativa condotta sul filo di lana, il Cagliari ha acquistato Ragnar Klavan (32) dal Liverpool. Il difensore centrale, veterano della nazionale estone con 124 presenze, arriva a titolo definitivo dopo due stagioni con la maglia dei Reds.

Davide Di Gennaro (30) è un giocatore della Salernitana. Lo ha annunciato il club campano attraverso il proprio profilo Twitter. Il centrocampista lascia così la Lazio, accettando il trasferimento in Serie B.

L’Empoli FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore di Simone Romagnoli al Brescia.

Atalanta B.C. comunica di aver acquisito dall'Udinese il calciatore Ali Adnan Kadhim Al-Tameemi, meglio conosciuto come Ali Adnan, a titolo temporaneo con diritto di opzione.

Marco D'Alessandro è un nuovo giocatore dell'Udinese. L'esterno classe '91 arriva dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto.

L’Empoli FC comunica di aver ceduto a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Romani Tchanturia al Senglea Athletic.

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione il calciatore Mattia Sprocati alla società Parma Calcio 1913.

Arriva a titolo definitivo dall'Anderlecht il nuovo attaccante dell'Udinese, Lukasz Teodorczyk.

Il Cagliari Calcio annuncia la cessione del calciatore Alessandro Deiola al Parma in prestito sino al termine della stagione.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Chievo ha comunicato la risoluzione consensuale del contratto di Antonio Floro Flores. L’attaccante era legato al Chievo fino al 30 giugno 2019.

Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti. L’attaccante classe ’99 arriva a titolo temporaneo dall’Inter.

Autore della rete che ha salvato ieri sera il Besiktas da una clamorosa eliminazione, Alvaro Negredo potrebbe congedarsi e trasferirsi in Ligue 1. Secondo quanto riportato da As l'attaccante, 32 anni, potrebbe andare al Monaco. L'agente del giocatore starebbe intanto negoziando col club turco la risoluzione anticipata del contratto, che prevede un ingaggio di 4 milioni netti annui fino al 2020.

Con un comunicato ufficiale il Tolosa annuncia l'acquisto di Stéphane M'Bia. Il centrocampista camerunese arriva dal club cinese dell'Hebei e firma un contratto annuale. Negli ultimi mesi il suo nome era stato accostato alla Sampdoria.

Andrej Kramarić ha rinnovato con l'Hoffenheim. Lo rende noto il club tedesco con un comunicato ufficiale. L'attaccante croato, 27 anni, ha firmato fino al 2022.

Gonçalo Guedes si avvicina al Valencia. L'allenatore del PSG, Thomas Tuchel, ha infatti comunicato in conferenza stampa che il giovane talento portoghese non sarà convocato per la sfida di domani contro il Guingamp, valida per la seconda giornata di Ligue 1. Guedes è infatti completamente fuori dal progetto tecnico del club transalpino.

Interessante retroscena di mercato fornito direttamente dal Sun, dato che il quotidiano inglese spiega come nel corso di questa sessione di trasferimenti il Chelsea sia arrivato ad un passo dall'acquistare Nabil Fekir dal Lione. All'arrivo del trequartista si è però opposto in prima persona il nuovo manager Sarri, che ha voluto puntare con decisione sui già presenti in squadra Willian ed Hazard.

Intervistato da Cadena Ser, il nuovo laterale dell'Athletic Club Yuri Berchiche si è sbilanciato sul futuro del suo ex compagno di squadra ai tempi del PSG, Neymar: "Neymar tornerà a giocare nella Liga, ma vestirà la maglia merengue e non più quella blaugrana". In casa Real Madrid quello della stella brasiliana è un nome che circola da ormai più di un anno.

Arsenal fiducioso in merito al rinnovo di Aaron Ramsey. Come riporta il Mirror, i Gunners sono infatti sicuri di convincere il centrocampista gallese a prolungare il suo accordo, attualmente in scadenza a giugno 2019. Ramsey, in questi mesi, ha attirato l'interesse delle big di tutta Europa.

Il Paris Saint Germain non molla Julian Weigl. Secondo quanto riporta France Football infatti il Borussia Dortmund sta cercando di resistere per trattenere il centrocampista tedesco ma l'ultima offerta del club francese sarebbe stata di ben 75 milioni di euro.

Alla solita domanda su Mario Balotelli, questa volta Rudi Garcia, tecnico dell'Olympique Marsiglia ha risposto a tono: "Perché lui piuttosto che un altro? Perché questa domanda? Voi ne parlate, noi non lo facciamo soprattutto all'interno del club. La priorità non è un centravanti. Sono felice con Valère Germain e Kostas Mitroglou".

Secondo quanto riferisce l'emittente transalpina RMC Sport, tra le opzioni prese in considerazione dalla dirigenza del Bordeaux per rimpiazzare il tecnico Gustavo Poyet, ci sarebbe come idea prioritaria quella dell'ex attaccante Thierry Henry, reduce dall'esperienza come assistente di Roberto Martinez nel cammino del Belgio ai Mondiali.