Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 febbraio

Allan rischia di finire fuori rosa se non cambierà l'atteggiamento in allenamento riscontrato da Gattuso alla vigilia della sfida vinta contro il Cagliari. Secondo Il Mattino, se non deciderà di cambiare marcia nel corso della settimana, il brasiliano rischia di finire ai margini della squadra azzurra.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Barcellona non molla Lautaro Martinez con i nerazzurri che però potrebbero chiedere in cambio il cartellino di Antoine Griezmann, arrivato solo la scorsa estate dall'Atletico Madrid. Se fosse impossibile arrivare al francese, le alternative porterebbero ai nomi di Vidal e Coutinho.

Secondo La Gazzetta dello Sport, Rolando Maran non rischia la panchina, con il patron del Cagliari Giulini che lo ha ampiamente confermato pur chiedendo un cambio di marcia dopo gli ultimi risultati negativi.

Si torna a parlare di rinnovo di contratto per Dries Mertens con il presidente De Laurentiis che non si vorrebbe privare del belga in scadenza di contratto a giugno. La volontà del calciatore è quella di restare in azzurro, ma molto dipenderà dall'offerta che terrà in considerazione anche i 33 anni che l'attaccante compirà tra due mesi.

Niente Juventus per Pep Guardiola, che nonostante il blocco del mercato comminato al Manchester City per violazione del fair play finanziario, ha già comunicato alla squadra che resterà "anche in caso di retrocessione in League Two". Bianconeri dunque che hanno due strade da poter prendere: proseguire con Sarri o andare su un altro profilo.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, entro fine stagione potrebbe arrivare la risoluzione consensuale di Gianluca Petrachi con la Roma. A molti non è andato giù il suo sfogo, che ha coinvolto praticamente tutto l'ambiente societario che adesso lo vorrebbe mettere alla porta.

La visita di Ronald Koeman in Italia non sarebbe stata solo di piacere. Il ct dell'Olanda infatti, ha seguito le ultime uscite dell'Atalanta con un compito ben preciso, quello di covincere Robin Gosens a scegliere la Nazionale olandese anziché quella tedesca. Il giocatore è in possesso di entrambe le cittadinanze.

Gaston Brugman ha prolungato il contratto con il Parma di un ulteriore anno. Ha confermarlo è stato il suo agente Silvio Pagliari ai microfoni di Parmalive.com: "Abbiamo ricevuto tante richieste, ma il ds Faggiano non le ha mai prese in considerazione".

Juan Jesus, difensore della Roma che è stato in uscita per tutto il corso del mercato invernale, ha parlato a DAZN dichiarando: "Ho rifiutato due offerte del Flamengo perché in giallorosso sto bene, la mia famiglia è contenta della città e perché anche io sto facendo bene".

Secondo quanto affermato da Mundo Deportivo, è arrivato il via libera da parte della Federazione spagnola per l'acquisto da parte del Barcellona del sostituto dell'infortunato Dembelé. I catalani, a sorpresa, hanno deciso di puntare su Martin Braithwaite, attaccante danese di 28 anni di proprietà del Leganes e con un passato tra Premier e Ligue 1.

Secodno il Telegraph, il Manchester City sarebbe disposto ad accontentare i senatori come Aguero, De Bruyne e Gabriel Jesus nel caso in cui dovessero chiedere la cessione a causa del blocco del mercato a causa della violazione delle regole del fair play finanziario.

L'Ajax ha scelto in Brasile il sostituto di Ziyech, già ceduto al Chelsea in vista della prossima stagione. Il De Telegraaf fa il nome del giovane Antony Matheus, 19enne del San Paolo che arriverebbe in Olanda per 20 milioni di euro.