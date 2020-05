Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 maggio

INTER-PSG, SI TRATTA PER ICARDI. E LA JUVE RESTS VIGILE. MALDINI: “LA MIA STORIA CON IL MILAN DIFFICILMENTE AVRÀ UNA FINE”. CAGLIARI, TRE SQUADRE SU NAINGGOLAN - L'Inter, spiega Il Corriere dello Sport, è al braccio di ferro con il Paris Saint-Germain per Mauro Icardi. La clausola rescissoria dell'argentino prevede 110 milioni, l'accordo con il PSG è a 70 e Giuseppe Marotta ora si aspetta che i parigini aprano il portafoglio. Leonardo è al lavoro per ottenere comunque uno sconto, dietro c'è la Juventus che, una volta riscattato Icardi, offrirà contropartite e cash al Paris per arrivare alla punta.

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini è intervenuto nel corso di ‘Che tempo che fa’ in onda su Rai Due, confermando che la sua storia con il club rossonero non finirà tanto facilmente: “La storia della mia famiglia col Milan è così lunga che difficilmente avrà una fine. Chi vince il campionato? Per la legge dei grandi numeri direi Lazio perché la Juve ha vinto tanto. Io ho detto che il calcio deve provare a ripartire, poi è chiaro che tutto va fatto in sicurezza. Poi se non si potrà finire non si finirà, ma credo che si debba provare”.

Memphis Depay e il Milan. L'olandese del Lione resta il primo nome per il futuro dell'attacco rossonero. Ante Rebic e il domani del croato sono in dubbio, come spiega anche oggi La Gazzetta dello Sport e la certezza che si respira a Milanello è che queste saranno le ultime settimane di Zlatan Ibrahimovic in Italia. Sarà una rivoluzione profonda quella dell'attacco rossonero con la rosea che ribadisce che Depay è il primo nome per l'attacco del futuro del club milanese.

Non ci sarebbero altri nomi al vaglio nella discussione di mercato tra Juve e Barcellona all’infuori di Pjanic e Arthur. Secondo quanto raccolto da TMW, l’operazione di scambio si concretizzerà solo se si troveranno le condizioni affinché i due potranno incrociarsi la strada. Scenario, tra l'altro, al momento complicato di fronte alla poca convinzione del centrocampista catalano di cambiare aria. Nessun'altra ipotesi o possibilità, al momento, nell'intesa di mercato tra i due top club. Da Semedo a De Sciglio, la lista dei nomi tirata fuori negli ultimi giorni è piuttosto lunga: la discussione però sarebbe alquanto mirata e ristretta a quei due nomi, oltre ai quali non c’è alcuna volontà di discostarsi.

Arrivano importanti novità da Cagliari per quanto riguarda il futuro di Radja Nainggolan. Secondo quanto riporta il portale calciocasteddu.it, il rossoblù è conteso da diverse società in Serie A tra cui lo stesso Cagliari che non vuole privarsi del centrocampista malgrado sembra quasi impossibile che riesca a trattenerlo. L'Inter vorrebbe ricavare una cifra tra i 15 e i 20 milioni per limitare i danni della minusvalenza, ma la trattativa potrebbe essere al ribasso ed in lizza ci sono la Roma, che vuole riportarlo a Trigoria, il Milan, che rimane comunque defilato, ed appunto la Fiorentina, già interessata l'estate scorsa e pronta a tornare alla carica.

Il Napoli considera chiusa l'era-Callejon. L'esterno spagnolo a fine stagione, quando scadrà il suo contratto, andrà via. E, secondo La Gazzetta dello Sport, il suo futuro sarà in Spagna: Valencia in pole position grazie ad un'offerta da 3,5 milioni a stagione per due anni, ma ci sono anche Siviglia e Real Betis.

Chiacchierata a Sky Sport 24 per Luciano Spalletti, l'ex tecnico dell'Inter ha parlato anche di una possibile chiamata da parte della Fiorentina. “Non conta il bel progetto o la possibilità di spendere 200 milioni in un mercato. Io ritorno ad allenare perché mi piace questo lavoro, non vedo l’ora di farlo il prima possibile. Gli allenatori con quello che hanno fatto devono essere pronti ad allenare anche sei mesi, non è che ci deve essere per forza un progetto. Bisogna allenare quello che si ha a disposizione. Io penso che la Fiorentina sia in buonissime mani, Iachini ha fatto vedere di avere le carte in regola per fare anche campionati di alta classifica. Io lo dico da simpatizzante della Fiorentina e da simpatizzante di Iachini”.

ASTON VILLA, GREALISH VIA SOLO PER 80 MILIONI. MANCHESTER UNITED, TOLISSO SE PARTE POGBA. BAYERN MONACO, NEUER VERSO IL RINNOVO -L'Aston Villa è alle prese con un certo disordine in società ma, secondo quanto riferito dal Mirror, il club è determinato nel non volersi far prendere al collo sulla valutazione di mercato del giocatore più in vista della squadra, Jack Grealish. A prescindere dal fatto che la squadra rimanga o meno in Premier League, infatti, la valutazione di mercato del centrocampista non si sposterà da 90 milioni di euro. Il Manchester United, principale indiziato all'acquisto, è avvisato.

Paul Pogba sembra più vicino all'addio al Manchester United. Qualcosa si è rotto nel rapporto tra il centrocampista francese e il club di Old Trafford e le pretendenti non mancano. Juventus e Real Madrid infatti stanno seguendo da tempo la situazione attorno a Pogba e il Manchester United sta iniziando a pensare alle alternativa. Secondo il Daily Star infatti i Red Devils starebbero cercando un eventuale sostituto di Pogba e l'ultimo nome al quale starebbero pensando è quello di Corentin Tolisso, centrocampista del Bayern Monaco.

Filtra ottimismo in casa Bayern Monaco per la questione relativa al rinnovo di Manuel Neuer. Karl-Heinz Rummenigge ha confermato le sue sensazioni a SkySport.de: "Siamo fiduciosi sul rinnovo di Manuel Neuer, che prolungherà il suo contratto con noi. Credo che sarà un matrimonio che proseguirà anche in futuro", ha confermato l'ex calciatore di Bayern e Inter.

Il Real Madrid ha osservato attentamente la ripresa del calcio in Germania perché in Bundesliga c'è più di un obiettivo. Uno spicca su tutti ed è già tornato ad incantare: Erling-Braut Haaland, il preferito della Casa Blanca per il ruolo di centravanti, per il quale in Spagna si dice Florentino Perez sarebbe pronto a fare salti mortali. A riportarlo è Marca.