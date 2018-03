Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

MILAN, IN ARRIVO IL RINNOVO PER GATTUSO. NAPOLI, C’È IL SI’ DI LENO. NUOVO INCONTRO PER TORREIRA, VERRA’ PAGATA LA CLAUSOLA. INTER, TRE INCONTRI CON DE VRIJ: C’È L’INTESA. FIORENTINA, C’È FERREYRA NEL MIRINO MA LA CONCORRENZA NON MANCA. SAMPDORIA, JUVENTUS AVANTI SULL’INTER PER PRAET. ATLETICO MADRID SULLE TRACCE DI DUVAN ZAPATA. MILAN E JUVENTUS SULLE TRACCE DI WILSHERE. MILAN, SIRENE INGLESI PER ANDRE’ SILVA. INTER, TRE NOMI PER IL CENTROCAMPO. BOLOGNA, SI AVVICINA SKORUPSKI. MIRANTE PUO’ FINIRE ALLA ROMA. MILAN, POSSIBILE RINNOVO ANCHE PER TRE CALCIATORI.

Gattuso promosso, il Milan offre il rinnovo. E' quanto scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sottolineando che il tecnico rossonero s'è conquistato la fiducia del club che presto lo convocherà per aprire un ciclo insieme. Il rinnovo è dietro l'angolo - si legge - e da quanto filtra significa entro fine mese. La sosta per le nazionali agevolerà l'appuntamento che porterà all'intesa. Gattuso ha sempre detto che rinnovare col Milan sarebbe stato un sogno ed è successo tutto in fretta: ci ha messo appena tre mesi e mezzo a conquistare i giocatori, macinare risultati e sedurre il club con la lotta per il quarto posto che sembrava nemmeno un miraggio, una finale di Coppa Italia e 13 gare senza perdere.

Per l'eredità di Reina al primo posto c'è sempre Bernd Leno del Bayer Leverkusen. Il portiere della nazionale tedesca convince tutti, anche per la capacità di giocare con i piedi. La clausola è di 28mln di euro, ma - riferisce sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà - con margini di manovra. Il Napoli può arrivare al portiere con circa 22 milioni più eventuali bonus ed il suo sì al club partenopeo è incondizionato.

Stefan De Vrij e l’Inter, Sportitalia - attraverso il blog dell'esperto di mercato Alfredo Pedullà - ribadisce che dovrebbe succedere un cataclisma per non vedere il difensore olandese, in uscita dalla Lazio, in maglia nerazzurra a partire dalla prossima estate. Dovrebbe esserci un dietrofront improvviso di Suning su un’operazione vantaggiosissima e di grande spessore, impostata da mesi e mesi. In queste settimane ci sono stati almeno tre incontri con l’Inter, si è parlato delle onerose commissioni, inizialmente da 6-7 milioni prima di un ridimensionamento delle condizioni. Che sono state accettate: non sono previsti altri summit semplicemente perché è tutto chiaro.

Il Napoli ha ormai deciso di definire l'arrivo di Lucas Torreira. Il club partenopeo incontrerà dopo Pasqua nuovamente l'agente del centrocampista classe '96 della Sampdoria perché - riferisce Rai Sport - l'intenzione è chiara: il Napoli vuole pagare alla Sampdoria la clausola biennale da 25mln di euro per il regista, convocato nei giorni scorsi anche dall'Uruguay.

Facundo Ferreyra (27) resta in orbita Fiorentina. Il Quotidiano Sportivo in edicola conferma che l'attaccante in scadenza contrattuale con lo Shakhtar Donetsk può sbarcare in Serie A durante la prossima estate. Il club viola ha seguito l'argentino, in possesso del passaporto italiano, anche in passato. Adesso, invece, dovrà sfidare la concorrenza di Inter, Bologna e Sampdoria.

Continua la caccia a Dennis Praet, centrocampista classe '94 della Sampdoria. Il Corriere dello Sport ricorda che il calciatore ha una clausola rescissoria, valida fino al 30 giugno, con i doriani fissata a 26 milioni di euro. Il quotidiano scrive che la Juventus è più avanti nella corsa al belga, ma l'Inter proverà a battere la concorrenza sul tempo. In settimana, tra l'altro, Ausilio ha incontrato Romei e ha chiesto informazioni sull'ex Anderlecht.

Il Napoli lo ha ceduto a cuor leggero dopo il prestito biennale all'Udinese, ora la Sampdoria potrebbe ulteriormente ringraziare il club azzurro per l'affare chiuso durante la scorsa estate. Duvan Zapata, infatti, fa gola a diversi club per l'estate e tra questi l'Atletico Madrid. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'operazione si può concludere sulla base di 30 milioni, per la Società del presidente Massimo Ferrero si tratterebbe di una grande plusvalenza.

Obiettivo Jack Wilshere (26) in caso di Champions League. Tuttosport scrive che il Milan punta il centrocampista in scadenza a giugno con l'Arsenal, mentre i rossoneri registrano la richiesta contrattuale del ragazzo che si aggira tra i 5,5 e i 6 milioni di euro. Intanto Arsene Wenger vorrebbe trattenerlo e ha intenzione di proporre il rinnovo, ma sulle tracce del calciatore - oltre il Milan - c'è anche la Juventus. In casa rossonera, però, si attende l'esito della stagione perché l'accesso alla prossima Champions darebbe lustro e un contributo economico importante per arrivare a soddisfare le richieste di Wilshere.

Il futuro di Andrè Silva potrebbe essere lontano dal Milan. Come riporta il Mirror l'attaccante portoghese piace molto in Inghilterra: l'Arsenal è una delle candidate, ma è il Wolverhampton la squadra più interessata. Il tecnico dei Wolves Nuno Espírito Santo ha già allenato l'attaccante rossonero in Portogallo ed in caso di promozione in Premier League il club inglese è pronto a trattare con il Milan per la punta, che in questa stagione ha faticato molto con la maglia rossonera.

Dennis Praet ma non solo. L'Inter, scrive Tuttosport, segue anche altri profili per il centrocampo della prossima stagione. Tra i primissimi obiettivi ci sono Arturo Vidal del Bayern Monaco, Nicolò Barella del Cagliari e Bryan Cristante che l'Atalanta riscatterà al Benfica. Il centrocampo nerazzurro, dunque, si prepara a un deciso restyling per la stagione che inizierà a luglio.

Lucasz Skorupski si avvicina al Bologna. Il Corriere di Bologna scrive che il portiere, ora alla Roma, cerca un'altra piazza in cui mettersi in evidenza dopo l'esperienza all'Empoli e tornare titolare vista la parentesi giallorossa trascorsa finora in panchina. Possibile che a far spazio al polacco sia Antonio Mirante, che potrebbe approdare proprio alla Roma per essere il vice Alisson se il brasiliano dovesse restare a Trigoria anche nella prossima stagione.

Gennaro Gattuso è pronto a rinnovare il suo contratto con il Milan. Con ogni probabilità, i vertici di via Aldo Rossi approfitteranno della sosta per definire il tutto. E dopo Rino, secondo quanto riportato dal quotidiano Tuttosport, anche Alessio Romagnoli, Patrick Cutrone e Suso (quest’ultimo per togliere o aumentare la clausola rescissoria da 38 milioni) potrebbero prolungare il loro rapporto con il club rossonero.

REAL MADRID, PRINCIPIO DI ACCORDO CON LEWANDOWSKI. TOTTENHAM, PROVE DI RINNOVO PER SON. LIVERPOOL, PRONTO L'ASSALTO A LUCAS VAZQUEZ DEL REAL MADRID. EVERTON, 10 MILIONI PER CONVINCERE WILSHERE. BAYERN MONACO, IDEA POCHETTINO PER LA PROSSIMA STAGIONE. PSG, IN FRANCIA SICURI: JARDIM NOME CALDO PER LA PANCHINA. BRASILE, LUIZ GUSTAVO: "BUONE POSSIBILITA' CHE NEYMAR LASCI IL PSG". BARCELLONA, RIFIUTATO MAX MEYER: E' IN SCADENZA CON LO SCHALKE 04.

Il Real Madrid fa sul serio per Robert Lewandoski. Come riporta il Mundo Deportivo i Blancos hanno trovato un'intesa con l'attaccante polacco del Bayern Monaco, che piace anche a Chelsea e Manchester United.

Son Heung-Min ed il Tottenham, avanti insieme. Come riporta SkySports gli Spurs hanno aperto le trattative per il rinnovo del coreano, il cui contratto scadrà nel 2020.

Il Liverpool si muove già in vista della sessione estiva di mercato. Secondo quanto riportano i colleghi del Mirror, infatti, il club inglese avrebbe individuato il primo rinforzo da regalare a Jurgen Klopp per la prossima stagione: si tratta di Lucas Vazquez, esterno offensivo classe 1991, di proprietà del Real Madrid.

Jack Wilshere nel mirino dell'Everton. Come riporta il Times i Toffees sono pronti ad una super offerta al giocatore inglese dell'Arsenal, il cui contratto con i Gunners scadrà al termine della stagione. L'Everton - si legge - ha messo sul piatto 10 milioni di euro al momento della firma per Wilshere.

Mauricio Pochettino nel mirino del Bayern Monaco. Come riporta SkySports Uk il club tedesco, alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione, sta seguendo da vicino il manager degli Spurs.

Secondo quanto riportato da Canal + il PSG continua a sondare diversi profili per la panchina del prossimo anno. Uno dei nomi più calci nelle ultime ore sembra essere quello di Leonardo Jardim, attuale tecnico del Monaco.

Da mesi ormai si parla del possibile addio di Neymar al PSG e del suo ipotetico ritorno in Spagna. Ora però tali indiscrezioni trovano qualche conferma nelle parole di Luiz Gustavo, compagno di squadra di Neymar in nazionale che ha ammesso che l'ex Barcellona ha diverse possibilità che lasci la Francia: "Per la Ligue 1, per la Francia, per tutti noi, è molto importante che Neymar rimanga qui, ci sono molte possibilità per lui di cambiare club, ma sarebbe bello se restasse in Francia", ha detto il centrocampista del Marsiglia.

Secondo le ultime indiscrezioni de El Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe rifiutato la possibilità di mettere sotto contratto Max Meyer. Il centrocampista tedesco è in scadenza di contratto con lo Schalke 04 e piace a diversi club ma i dirigenti blaugrana hanno rimandato al mittente la proposta presentatali dai rappresentanti di Meyer perché non hanno intenzione di prendere un altro centrocampista dopo Arthur del Gremio.