Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 aprile

INTER, C’È ANCHE KEAN SUL TACCUINO PER RINFORZARE L’ATTACCO. JUVENTUS, SI CERCA UN PARTNER PER CR7: NEL MIRINO DI PARATICI ANCHE MILIK. TORINO, CONTATTI CON RAIOLA: PIACE BONAVENTURA. ROMA, SENZA RIPARTENZA I GIOCATORI SI TAGLIERANNO QUATTRO MESI DI STIPENDIO. LAZIO, SZOBOSZLAI RESTA UN OBIETTIVO. NAPOLI, OFFERTA DEL MONACO PER MERTENS. INTER, IN ARRIVO IL RINNOVO DI DE VRIJ

In attesa di conoscere quale sarà il futuro di Lautaro Martinez, l'Inter sonda varie piste per l'attacco e fra i tanti nomi sul taccuino nerazzurro spunta anche il nome di Moise Kean. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, l'agente dell'attaccante, Mino Raiola, vorrebbe trattare nuovamente un top player con l'Inter. I rapporti con Marotta sono buoni, per questo non è inverosimile pensare a Kean in nerazzurro. L'attaccante, acquistato dall'Everton la scorsa estate sborsando 30 milioni, non sembra essersi adattato al clima della Premier e vorrebbe tornare in Italia anche in vista degli Europei. Per l'Inter potrebbe essere un investimento contenuto, visto che l'Everton potrebbe cederlo per circa 25 milioni, in modo da poter investire pesantemente su altri ruoli.

Spunta una nuova pretendente per Arkadiusz Milik, attaccante del Napoli che quasi sicuramente lascerà gli azzurri al termine della stagione. Come si legge sulle pagine di Tuttosport l'attaccante polacco è finito nel mirino della Juventus. I dirigenti bianconero hanno iniziato a sondare il terreno, anche se l'emergenza sanitaria ancora non permette di incontrarsi. Si capirà più avanti se l'affare può andare in porto, anche perché - a differenza di quanto accadde con Higuain con la clausola - Milik è in scadenza ma non è un parametro zero e bisognerà accordarsi col Napoli. L'unica certezza è che la pista è concreta e la Juve vorrebbe affiancare una punta under 30, abile di testa e nelle sponde, a Cristiano Ronaldo.

Enzo e Mino Raiola negli ultimi giorni hanno proposto al Torino Giacomo Bonaventura, in uscita dal Milan e pronto a firmare per un nuovo club a parametro zero in vista della prossima stagione. I granata sono in fase di ascolto ma stanno valutando concretamente la possibilità di mettere sotto contratto il centrocampista che ha grande voglia di rilanciarsi dopo mesi difficili. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Dopo la Juventus e il Parma, anche la Roma ha trovato l'accordo per il taglio degli stipendi. Giocatori e staff tecnico rinunceranno al mese di marzo, spalmando i tre mesi successivi (aprile, maggio e giugno) sul prossimo esercizio finanziario, ovvero quello della stagione 2020-2021. Ovviamente nel caso in cui si torni a giocare. Nel caso in cui non si dovesse tornare in campo per concludere la stagione invece, i calciatori rinunceranno a tutte e quattro le mensilità in questione. Un risparmio a cui si aggiunge anche la rinuncia da parte dei dirigenti di una mensilità. L'impatto in positivo sul prossimo bilancio dovrebbe essere di circa 30 milioni di euro. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Dominik Szoboszlai, centrocampista del Red Bull Salisburgo, resta sempre nei pensieri della Lazio e del direttore sportivo Igli Tare nonostante la concorrenza del Milan, l'affollamento in mezzo al campo e il prezzo, 20-25 milioni di euro, chiesto dal club austriaco. Secondo quanto riportato da Lalaziosiamonoi.it il dirigente biancoceleste stima tantissimo l'ungherese classe 2000 e sarebbe pronto a fare un sacrificio per portarlo alla corte di Simone Inzaghi. La via preferibile sarebbe quella di sfoltire il reparto mediano per evitare di rompere gli equilibri consolidati, ma non è escluso che Tare provi a sfidare il club rossonero per il talentuoso centrocampista anche senza uscite.

Secondo quanto rivelato dal portale francese Onzemondial.com il Monaco è pronto ad andare all'assalto dell'attaccante del Napoli Dries Mertens e avrebbe già presentato un'offerta al calciatore belga che a fine stagione, salvo sorprese, si svincolerà dal club partenopeo. Il club francese però non sarebbe molto ottimista sull'affare vista l'attuale posizione in classifica, quinto e fuori dalla Champions League, e la forte concorrenza dell'Inter e di alcuni club inglesi, su tutti il Chelsea, per l'attaccante azzurro.

L'Inter blinda la sua difesa. Nelle settimane in cui la questione del futuro a tinte nerazzurre di Lautaro Martinez resta in sospeso, il club milanese si è portato avanti relativamente al dossier di mercato di Milan Skriniar e Stefan de Vrij: il centrale slovacco - scrive La Repubblica - ha già firmato il rinnovo, mentre quello dell'olandese è in arrivo.

BARCELLONA, NEYMAR A TUTTI I COSTI: DEMBELE, UMTITI E TODIBO LE POSSIBILI CONTROPARTITE. PSG, KURZAWA ORA POTREBBE RIMANERE: IPOTESI RINNOVO DI CONTRATTO. AJAX, C'E' LA FILA PER ONANA: PER IL PORTIERE SERVONO ALMENO 40 MILIONI. BVB, SANCHO-UNITED SOLTANTO IN CASO DI QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS DEI RED DEVILS. LIPSIA, A UN PASSO RASHICA PER IL POST-WERNER: RED BULL PRONTA A PAGARE LA CLAUSOLA. BARCELLONA, GRIEZMANN HA DECISO: VUOLE RESTARE, CON O SENZA LAUTARO. BAYERN MONACO, PROBLEMI PER IL RINNOVO DI NEUER. E I SENATORI SI ARRABBIANO CON IL CLUB. RENNES, TRE BIG SUL TALENTO NOAH FRANCOISE: CI PENSANO PSG, ARSENAL E SIVIGLIA.

Il Barcellona non molla la presa per Neymar. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Mundo Deportivo, il club catalano vorrebbe riportare in blaugrana la stella brasiliana e sarebbe disposto a cedere tre elementi come contropartite. Si tratterebbe di Ousmane Dembele, Samuel Umtiti e Jean-Clair Todibo.

Prende le sembianze di una telenovela la trattativa che dovrebbe portare Layvin Kurzawa all'Arsenal. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Sport sarebbero cambiati alcuni scenari riguardo al difensore del Paris Saint-Germain. Il giocatore, si legge, potrebbe anche rinnovare il proprio contratto con il club blaugrana.

C'è la fila per Andre Onana. Il portiere dell'Ajax è entrato nel mirino di difverse società e con ogni probabilità sarà uno dei pezzi pregiati nelle prossime sessioni di calciomercato. Fra le pretendenti ci sarebbero Chelsea, Barcellona and Paris St-Germain. Secondo quanto riporta il Telegraph, il club olandese avrebbe fissato il prezzo di circa 40 milioni di euro.

Sarà uno dei giocatori più ambiti nella prossima sessione di calciomercato. Sono diverse le squadre che sarebbero interessate a Sancho con il Manchester United che sembrerebbe essere in vantaggio. Secondo quanto riporta il Daily Express, potrebbe accettare il passaggio ai Red Devils soltanto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Piaceva alla Lazio, viene seguito ancora dal Napoli, ma il futuro di Milot Rashica dovrebbe essere ancora in Germania. Stando a quanto scritto da Ruhr Nachrichten, l'attaccante del Werder Brema sarebbe vicinissimo al Lipsia, che a fine stagione quasi sicuramente saluterà Timo Werner. Il quotidiano tedesco fa sapere che il sodalizio della Red Bull sarebbe pronto a pagare la clausola da 38 milioni di euro, dopo aver fatto dei passi da gigante per l'accordo col calciatore.

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo rinforzo in attacco e il principale obiettivo è Lautaro Martinez. Ma non per questo Antoine Griezmann pare intenzionato ad arrendersi, anzi. Come riferito da Marca, anche in caso di acquisto dell'argentino dell'Inter, il campione del mondo francese punterà i piedi e proverà a giocarsi le sue carte in blaugrana. Nonostante l'interesse del PSG (e l'ipotesi remota Inter), l'ex Atletico Madrid farà di tutto per restare a Barcellona.

Manuel Neuer e il Bayern Monaco, avanti insieme oppure no? Il rinnovo del portiere tedesco sta diventando una vera e propria telenovela. Il contratto del capitano scadrà nel 2021 e, per prolungarlo, il diretto interessato chiede altri quattro anni e un adeguamento di ingaggio importante, si dice addirittura a 20 milioni di euro a stagione. Ma, al momento, il club bavarese non vorrebbe spingersi oltre ad una proposta fino al 2023. E questo avrebbe causato la rabbia di Neuer stesso, ma anche degli altri senatori (Kimmich, Lewandowski, Muller). Una vera e propria crisi di spogliatoio, che il Bayern spera di risolvere prima del ritorno alla normalità. A scriverlo è Sport Bild.

PSG, Arsenal e Siviglia si sono messi sulle tracce di Noah Françoise, centrocampista difensivo del Rennes. Classe 2003, è considerato tra i migliori prospetti di Francia, ma non ha ancora firmato il suo primo contratto da professionista. Per questi c'è chi vuole approfittarne, strappandolo al club francese. A riportarlo è Footmercato.