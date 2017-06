Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Il procuratore di Gianluigi Donnarumma Mino Raiola, intervistato da Rai Sport, ha spiegato così la scelta del portiere del Milan di non rinnovare il contratto: "Abbiamo trovato un ambiente ostile, siamo stati costretti a prendere decisioni che non eravamo pronti a prendere e la risposta è stata negativa. Anche il modo in cui è stato condotto il tutto ha fatto sì che non sia arrivato l'accordo tra le parti. Soldi? L'unico problema che non c'era erano i soldi. Non ne avevamo mai parlato, perché non ci sono stati concessi il tempo e la serenità necessari da parte del Milan. Clausola? Non eravamo a questo punto. Quando uno è alla clausola è al 90% del contratto. Noi abbiamo osservato degli atteggiamenti pubblici ostili e non siamo arrivati così avanti".

Intervenuto a margine di un evento al centro sportivo "Vismara", il ds rossonero Massimiliano Mirabelli ha parlato ai microfoni di SportItalia: "Donnarumma? E' giusto vivere di sogni, è giusto cercare di raggiungere un sogno. Non tutti questi ragazzi ci arriveranno ma non dovranno necessariamente diventare campioni nel calcio - riporta Milannews.it -. Non cerchiamo a tutti i costi il campione del calcio, stiamo parlando del sociale. Donnarumma è un giocatore del Milan, un grandissimo campione e ragazzo, sicuramente giocherà nel Milan. Le discussioni sulla titolarità sono cose vostre, l’allenatore fa le scelte, per noi non esistono queste cose i giocatori sono tutti sulla stessa posizione. Non sta ne in cielo ne in terra parlare di panchina e di tribuna. Penso che andrò in Polonia, ancora non ho organizzato nulla, per vedere le partite ma non per parlare con Donnarumma. Il mio sogno è portare il Milan più in alto possibile".

Milan a caccia di un portiere per la prossima stagione. Il nome più gettonato circolato in queste ore dovrebbe essere quello di Mattia Perin. Secondo quanto rivela Sky Sport, il presidente rossoblu Enrico Preziosi avrebbe chiesto in totale 15 milioni divisi in due parti: una quota fissa, sette milioni, e una variabile, attorno agli otto milioni, in base alle presenze.

Il Milan non la presa su Nikola Kalinic. Come si legge sulle pagine del QS-La Nazione la Fiorentina continua a chiedere 30 milioni. Il Milan, dopo averne spesi 38 per Andrè Silva, non ha intenzione di svenarsi per il croato e sta provando ad inserire una contropartita tecnica nell'affare. I rossoneri sarebbero disposti pure a mettere sul piatto il cartellino di Bacca, ma corvino ribadisce la linea viola: si tratta solo per soldi.

La Juventus valuta piste alternative in mezzo al campo, visto che il Siviglia continua a chiedere 40 milioni per N'Zonzi. Come si legge sulle colonne di Tuttosport i bianconeri pensano a Blaise Matuidi, in scadenza con il PSG nel 2018. L'altra pista porta al Chelsea, con i Blues che potrebbero lasciare partire Nemanja Matic, da sempre un pallino di Allegri.

E' cosa risaputa che la Juventus è sulle tracce di Blaise Matuidi. Secondo quanto riporta Sky Sport, però i bianconeri e il PSG potrebbero non parlare soltanto del centrocampista francese. I parigini sarebbero interessati anche a Juan Cuadrado e non sarebbe escluso che le due società possano intavolare una trattativa anche per il passaggio ai rossoblu del colombiano.

Pep Guardiola vuole Dani Alves al Manchester City. Come si legge questa mattina sulle pagine di Tuttosport, dopo aver lasciato andare i terzini Zabaleta e Clichy, Guardiola ha individuato nel brasiliano il rinforzo giusto per rafforzare le corsie esterne. I due si conoscono benissimo, al Barcellona insieme hanno vinto tutto. Dani Alves - si legge - di fronte alla chiamata del suo ex tecnico, avrebbe risposto subito sì al trasferimento.

Il Real Madrid si guarda intorno e corre ai ripari nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse davvero decidere di andare via. Secondo quanto riportato da AS sarebbero tre al momento i profili vagliati dalle merengues: Kylian Mbappe del Monaco, Robert Lewandowski del Bayern Monaco e Paulo Dybala, attaccante della Juventus.

Douglas Costa è il primo obiettivo per rafforzare il reparto offensivo della Juventus. Come si legge su Tuttospor, il Bayern valuta il brasiliano 50 milioni. La Juventus ne offre 40, la speranza è di chiudere a metà strada. L'esterno dei bavaresi però non è il solo obiettivo della Juventus, con Marotta che sonda altre piste. La prima porta a Thomas Lemar del Monaco, valutato 35 milioni dal club campione di Francia. L'altro nome caldissimo è quello di Federico Bernardeschi della Fiorentina. L'amicizia con Buffon e la prospettiva della Champions tentano il ragazzo, che ancora non ha dato una risposta alla proposta di rinnovo della Fiorentina.

Secondo quanto riferisce Premium Sport, l'Inter sta facendo decisamente sul serio per avere al più presto il rinforzo Borja Valero dalla Fiorentina, al quale i nerazzurri avrebbero offerto dunque 2 milioni di euro l'anno, provando ad accontentare le richieste dello spagnolo. Per i viola pronta un'offerta da circa 5 milioni, che sarà presentata dall'agente dello spagnolo Alejandro Camano.

Ci sarebbe qualche intoppo nella trattativa che dovrebbe portare Milan Skriniar all'Inter. Secondo quanto riportato in data odierna dalle colonne de Il Secolo XIX, la Sampdoria non pare interessata ad Andrea Ranocchia, offerto dalla società nerazzurra come parziale contropartita per il centrale slovacco: le perplessità sul conto del difensore umbro verterebbero sulla questione relativa all'alto ingaggio che il giocatore percepisce all'Inter e, inoltre, sarebbero dovute al basso tenore delle prestazioni che Ranocchia ha offerto durante la sua precedente esperienza in blucerchiato, durante la parte finale della stagione 2015/16. Interessa, invece, il profilo di Yuto Nagatomo, che potrebbe trasferirsi a Genova per rimpolpare la batteria di terzini a disposizione di Marco Giampaolo.

Sono diversi i calciatori in uscita in casa Inter, come aggiorna sulle sue colonne La Gazzetta dello Sport: Santon potrebbe rientrare nei piani di Giampaolo alla Samp, così come detto per Caprari (che però piace anche a Bologna e Sassuolo). Su Dimarco c'è l'Hellas Verona, il Benevento cerca un portiere che potrebbe essere Bardi, mentre Andreolli in scadenza di contratto potrebbe tornare al Chievo Verona.

L'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, attraverso il proprio sito, racconta le ultime sull'affare Roma-Ghezzal: "Rachid Ghezzal alla Roma. Dalle nostre indiscrezioni di dieci giorni fa a ulteriori sviluppi possibili nei prossimi giorni. L’esterno offensivo algerino in scadenza con il Lione piace non poco a Monchi, ci sono stati altri contatti e non escludiamo un incontro. Per Ghezzal c’è concorrenza, anche da Spagna e Inghilterra, era stato proposto al Milan, ma la Roma può accelerare. Esattamente come Karsdorp e Seri sono altri due obiettivi concreti. Probabile che la Roma esca allo scoperto dopo che il Liverpool avrà ritoccato verso l’altro la proposta per Salah, sfondando il tetto dei 40 milioni e avvicinandosi ai 45. Salah vuole la Premier, anche questa è una situazione caldissima. Dopo di che si penserà ai rinforzi: Ghezzal nome da seguire, a Di Francesco piace molto Berardi. Quest’ultimo resta sempre nella lista dell’Inter, ma ha una valutazione altissima che nel caso della Roma può essere abbattuta soltanto con l’inserimento di contropartite".

Dall'Egitto continuano ad arrivare indiscrezioni interessanti sulla situazione di Salah. Secondo quanto riporta il Mirror, i media egiziani considerano ormai in dirittura d'arrivo la cessione dell'ex Fiorentina al Liverpool e la Roma dovrebbe guadagnare circa 40 milioni di euro. Pare inoltre che Salah potrebbe volare in Inghilterra già martedì per sostenere le visite mediche.

Lazio a caccia di Lucas Biglia. Secondo quanto rivela Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale Alfredopedulla.com, il club biancoceleste ha messo nel mirino Maxime Gonalons. Per il centrocampista del Lione, il club capitolino sta valutando un'offerta di due anni più rispetto all'attuale scadenza di contratto, il 2018. Nel taccuino c'è anche Joao Moutinho anche se, scrive sempre l'esperto di mercato di SportItalia, è difficile trattare con il Monaco, proprietario del suo cartellino.

Lazio molto attiva sul mercato. Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà in esclusiva sul proprio sito ufficiale Alfredopedulla.com, Simone Inzaghi avrebbe espresso il suo gradimento per Diego Falcinelli, attaccante che rientrerà a Sassuolo dopo l'anno di prestito a Crotone.

Lazio-de Vrij, ancora insieme. Come si legge sulle pagine de Il Messaggero il difensore olandese è ad un passo dal rinnovo con il club biancoceleste. Le parti sono vicine, c'è l'intesa sull'ingaggio: oltre 2 milioni di euro a stagione bonus inclusi, resta solo da limare qualche piccolo dettaglio legato alle presenze e a come far scattare altri premi per alzare un po' lo stipendio. C'è da trovare l'intesa per la clausola rescissoria: Lotito è partito con una richiesta di oltre 40 milioni, l'entourage del giocatore ha chiesto esattamente la metà. Si troverà un accordo intorno ai 30 milioni di euro o poco meno.

"Lotito all'assalto di Gomez", scrive questa mattina Il Tempo nelle sue pagine sportive. La Lazio tratta per il Papu Gomez, trascinatore dell'Atalanta con 16 gol in 37 partite. Domani l'incontro con i nerazzurri per la cessione di Berisha. Alternative: piace Muriel, si segue Falcinelli. Spunta Gaston Pereiro del PSV.

Silvan Widmer verso la Lazio. Come si legge sulle colonne de Il Messaggero i biancocelesti sono pronti a mettere sul piatto 8 milioni di euro per il terzino svizzero con una formula molto simile a quella usata per Dusan Basta tre anni fa: una parte fissa, con alcuni robusti bonus che scattano a seconda delle presenze.

Arsenal - Dopo aver offerto 40 milioni per Lacazette e aver ricevuto il no del presidente dell'Olympique Lione, Aulas, l'Arsenal è pronto a migliorare la sua offerta per l'attaccante. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, i Gunners vorrebbero offrire infatti ben 63 milioni di euro per convincere il Lione a cedere il francese e rinforzare così il proprio attacco.

Il West Ham è alla ricerca di un attaccante e, oltre ai vari Iheanacho, Batshuayi e Adama Traore, avrebbe messo gli occhi su Olivier Giroud. L'attaccante francese è in uscita dall'Arsenal, visto che Wenger sta cercando di acquistare uno tra Mbappé e Lacazette.

Atletico Madrid - L'Atletico Madrid sta lavorando al ritorno di Diego Costa. Secondo quanto riporta il Daily Mirror, i colchoneros sono pronti ad offrire 30 milioni di euro al Chelsea, chiedendo al giocatore di restare a Stamford Bridge fino a gennaio, ovvero quando potranno ufficializzare il suo acquisto. Inoltre, l'Atletico Madrid chiederà al Chelsea di non inserire Diego Costa nella lista Champions per la prima parte di stagione, lasciando dunque la possibilità all’ispano-brasiliano di giocare le coppe europee con l'Atletico nel 2018.

Barcellona - Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe disposto a lasciare andare Ivan Rakitic, soprattutto in caso di arrivo di Marco Verratti. Il giocatore già la scorsa estate si è lamentato dell'arrivo di André Gomes e nella prossima stagione troverebbe ancora meno spazio. Dunque i blaugrana sono pronti a cederlo per 50 milioni di euro e i club interessati sarebbero Manchester City, Manchester United e Bayern Monaco.

Dopo aver trascorso alcuni giorni di vacanza ad Ibiza, Leo Messi è tornato a Barcellona. A fine mese il giocatore si sposerà in Argentina e il club blaugrana dunque spera di chiudere il rinnovo nei prossimi giorni. Il ritorno di Messi in Catalogna infatti dimostra che la firma ormai è molto vicina e il Barça spera di dare l'annuncio già la prossima settimana.

Chelsea - Il Manchester United non ha ancora trovato un accordo con il Real Madrid per l'acquisto di Alvaro Morata e in questo scenario, secondo quanto riporta il Sunday Mirror, è pronto ad inserirsi il Chelsea, che su richiesta di Conte vorrebbe beffare i Red Devils accontentando le richieste del Real Madrid.

Secondo le notizie che arrivano dal Times, la società sta lavorando poi al rinnovo di Antonio Conte e spera che la firma sul nuovo contratto arrivi prima dell'inizio della nuova stagione.

Liverpool - Il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang sarà quasi sicuramente lontano dal Borussia Dortmund. L'attaccante del Gabon piace a diversi club europei, ma - stando a quanto riporta Le Parisien - il Liverpool si sarebbe intromesso con prepotenza offrendo 70 milioni per il suo cartellino.

Paris Saint-Germain - Il futuro di Marco Verratti sembra sempre più lontano dal Paris Saint-Germain. Il centrocampista azzurro ha chiesto di essere ceduto, minacciando - secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport - di non tornare più a Parigi.

Real Madrid - Il Real Madrid ha provato a giocarsi la carta Zidane per trattenere Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riferisce il quotidiano portoghese A Bola, il tecnico francese avrebbe infatti deciso di chiamare il giocatore proprio per cercare di convincerlo a restare: "Abbiamo bisogno di te", avrebbe detto Zidane a Ronaldo. Intanto, oltre a Manchester United e Paris Saint Germain, ci sarebbero anche il Chelsea e il Bayern Monaco sul prossimo Pallone d’Oro.

Fabio Coentrao è ormai ad un passo dal ritorno in Portogallo. L’esterno andrà in prestito allo Sporting Lisbona, ma sarà il Real Madrid a pagargli il 90% dello stipendio.

Arrivano ulteriori dettagli sul prossimo colpo del Real Madrid. Come riporta Marca, i blancos nei prossimi giorni ufficializzeranno l'acquisto dall'Atletico Madrid del laterale Theo Hernandez per circa 26 milioni di euro, cifra poco più alta della clausola rescissoria del giocatore (pari a 24 milioni). In questo modo i blancos avrebbero tentato infatti di non inimicarsi l'altro club della capitale in sede di mercato.