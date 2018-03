Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 marzo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

INTER, TUTTO SU STROOTMAN. FERREYRA PISTA FREDDA. ITALIA, A MAGGIO IL CT. CAGLIARI, HAN RINNOVA FINO AL 2023. E AL MILAN SCOPPIA IL CASO KALINIC - Inter al lavoro per il futuro. È Kevin Strootman l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per il mercato che verrà dopo aver incassato tutte le certezze necessarie per Lautaro Martínez. Si tratta con la Roma per trovare un’intesa, l’Inter vuole fortemente Strootman. Mentre si raffredda la pista Facundo Ferreyra per l’attacco e rimane viva quella per Abel Hernandez dell’Hull City.

La Nazionale Italiana intanto deve ancora scegliere il suo commissario tecnico. Luigi Di Biagio deve giocarsi le sue chances, ma la sensazione è che il ct sarà un altro. E Alessandro Costacurta ha fatto sapere che il nome verrà reso noto a maggio.

Intanto a Cagliari c’è un rinnovo importante per il presente ed il futuro. Han si lega ai rossoblù fino al 2023. Con la Juve sempre sullo sfondo per l’estate. E in estate potrebbe fare mercato in uscita il Milan: in partenza c’è Kalinic, destinazione Germania. Panchine in bilico: attenzione a Walter Mazzarri, serve una vittoria per allontanare qualsiasi ombra...

MANCHESTER UNITED, RAIOLA CERCA SOLUZIONI PER POGBA. PSG, KURZAWA IN USCITA. CHELSEA, CONTE FELICE DEL SUO LAVORO - Scoppia il caso Paul Pogba al

Manchester United. Pare infatti che il giocatore non sia contento della situazione attuale. E secondo la stampa inglese a movimentare il mercato attorno all’ex Juve starebbe già pensando Mino Raiola. Lavori in corso, il futuro di Pogba potrebbe essere lontano da Manchester. Sarà sicuramente lontano da Parigi invece il futuro di Kurzawa: il giocatore ha deluso ed è stato messo in uscita. Mentre a Londra, in casa Chelsea, Antonio Conte fa sapere di essere contento del suo operato, al di là dei risultati...