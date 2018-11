Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MILAN, IDEA GASPERINI PER LA PROSSIMA STAGIONE. INTER, CANDREVA PUÒ PARTIRE: C’È IL TORINO. LA JUVE SPARA ALTO PER LA CESSIONE DI BENATIA. LAZIO, CACERES VERSO L’ADDIO. BOLOGNA SU SANSONE DEL VILLARREAL - Un contatto informale per sondare la disponibilità. Il Milan studia la situazione per la panchina del futuro e sta valutando diversi profili. Tra questi l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, con cui ci sarebbero già degli approcci informali. Gasperini nome valido per il Milan che verrà. Il Milan ci pensa. Nel futuro rossonero potrebbe esserci il Gasp. Intanto i rossoneri si sono visti sparare alto dalla Juventus per Mehdi Benatia. La richiesta bianconera è venti milioni di euro. Una cifra che il Milan non ha intenzione di spendere.

L’Inter, in attesa di annunciare ufficialmente Marotta, lavora anche in uscita. E Antonio Candreva può lasciare i nerazzurri. Ci pensa il Torino. Mentre non tornerà Gabigol.

Caceres e la Lazio sono pronti a dirsi addio. Atteso il procuratore in Italia per valutare e approfondire la situazione. La sensazione è che il calciatore lascerà i biancocelesti. Proprio come potrebbe lasciare l’Udinese Giuseppe Pezzella. Possibile cessione in prestito per trovare spazio e continuità, parola dell’agente Beppe Galli a TuttoMercatoWeb. La stessa continuità che un giorno sogna di avere Pinamonti, attualmente al Frosinone, con la maglia dell’Inter.

E infine il Napoli: ottimismo per i rinnovi di Hysaj e si lavora anche per quello di Maksimovic...

PSG, MBAPPE BUTTA ACQUA SUL FUOCO: NESSUN PROBLEMA TRA NEYMAR E CAVANI. AJAX, IL MANCHESTER CITY IN POLE SU DE JONG. LIVERPOOL, PRONTA OFFERTA PER DE LIGT. MANCHESTER UNITED, PICKFORD SE NON RINNOVA DE GEA - Alla vigilia dell'amichevole contro l'Uruguay, Kylian Mbappè ha parlato in conferenza stampa del litigio tra Neymar e Cavani: "Ho mandato un Whatsapp a Neymar con il video del fallo di Cavani su di lui, stava ridendo. Non è niente, è un scontro di gioco, difendono il loro paese hanno ragione. Questo non impedirà loro di avere grandi abbracci al PSG e segnare gol insieme". Tutto chiarito, nessun problema. Cavani-Neymar, aria di serenità.

Ajax fucina di talenti. De Jong nel mirino del Barcellona, ma il Manchester City è in pole e proverà ad anticipare tutti. Mentre il Liverpool pensa a De Ligt. Si muove anche il Manchester United, la priorità è rinnovare il contratto a De Gea. E sullo sfondo Pickford dell’Everton, è la prima alternativa...