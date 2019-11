Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre

© foto di Insidefoto/Image Sport

IN BILICO IL FUTURO DI ANCELOTTI CHE PIACE ANCHE NEGLI STATI UNITI. GLI AZZURRI PENSANO A BERGE MENTRE IL BARCELLONA FA SUL SERIO PER FABIAN RUIZ. EMRE CAN CORRE VERSO IL RITORNO IN GERMANIA. GIROUD PRONTO A CHIEDERE LA CESSIONE AL CHELSEA PER VESTIRE LA MAGLIA DELL'INTER. LA FIORENTINA DEVE RESISTERE ALLE OFFERTE PER MILENKOVIC. LA ROMA FA SUL SERIO PER KEAN

NAPOLI

Secondo quanto riferito da Tuttosport, saranno decisive le prossime sfide contro Milan e Liverpool per la conferma di Carlo Ancelotti sulla panchina del Napoli. Serve una svolta dopo cinque turni senza successo, le chiede espressamente il presidente De Laurentiis pronto a rientrare in Italia lunedì prossimo.

Brusca frenata nella trattativa che potrebbe portare Fabian Ruiz al rinnovo con il Napoli. Il centrocampista spagnolo piace molto al Barcellona che ha indirettamente spinto il giocatore a guardarsi intorno prima di trovare un nuovo accordo con gli azzurri. L'attuale contratto del giocatore scade nel giugno del 2023. A riportarlo è Mundo Deportivo.

Secondo quanto affermato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli potrebbe presto stringere per il centrocampista di proprietà del Genk Sander Berge. Servono più di 20 milioni ma il club azzurro pare deciso ad acquistarlo nel corso della prossima estate.

Secondo quanto riportato da AS, tra i nomi presi in considerazione dall'Inter Miami di proprietà di David Beckham per la panchina ci sarebbe anche quello dell'attuale tecnico del Napoli Carlo Ancelotti. Oltre a lui, nella lista ci sarebbe anche Rino Gattuso, ex compagno in rossonero del patron inglese.

INTER

La clausola rescissoria da 111 milioni di euro presente sul contratto di Lautaro Martinez spaventa l'Inter. Il Barcellona è infatti molto interessato al Toro e in qualsiasi finestra di mercato potrebbe acquistarlo semplicemente versando tale cifra nelle casse dei nerazzurri. A riportarlo è Il Giorno.

Secondo quanto riferito da Metro UK, il Manchester United ha messo gli occhi sul difensore dell'Inter Milan Skriniar e nel corso della prossima sessione di mercato potrebbe farsi avanti per ottenere il cartellino dello slovacco.

Secondo quanto afferma Telefoot, nei prossimi giorni Olivier Giroud farà un punto con il proprio entourage per decidere cosa fare in futuro e non è da escludere che esca allo scoperto chiedendo la cessione dal Chelsea, magari per accettare la corte dell'Inter.

JUVENTUS

Secondo quanto afferma Sky Sports in Germania, il Borussia Dortmund avrebbe decisamente accelerato per assicurarsi il cartellino di Emre Can nel corso del mese di gennaio. Il giocatore della Juventus ha già allacciato i primi contatti con i gialloneri tramite i propri agenti e potrebbe decidere di dire addio a Sarri per tornare in Germania.

ROMA

Moise Kean è sempre più vicino al rientro in Italia con la Roma in pole per il suo acquisto. Secondo Il Corriere dello Sport, l'attaccante potrebbe lasciare l'Everton in prestito con diritto di riscatto fissato a 22-23 milioni di euro.

FIORENTINA

Secondo quanto afferma La Nazione, il Barcellona sarebbe pronto a investire 45 milioni di euro per Nikola Milenkovic ma la Fiorentina non avrebbe nessuna intenzione di lasciarlo partire.