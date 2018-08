Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 agosto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

JUVENTUS, IL PSG CI PROVA PER KHEDIRA. TORINO, PETRACHI SU IAGO FALQUE: “VEDREMO SE RESTERÀ”. INTER, PARLA THOHIR: “MAI ILLUSO NESSUNO, ORA TOCCA A SUNING”. ROMA, GONALONS VA AL SIVIGLIA IN PRESTITO - Sirene francesi per Khedira. Il centrocampista della Juventus è un’idea concreta del PSG. Ci sono stati dei contatti, ma anche il no del club bianconero. Il giocatore è considerato incedibile dai dirigenti juventini. Khedira resta alla Juve. Mentre è incerto il futuro di Iago Falque al Torino. E ad alimentare i dubbi ci pensa il direttore sportivo granata, che a domanda precisa sul calciatore ha risposto: “Vedremo se resterà”. Saranno giorni caldi.

Erick Thohir torna a parlare di Inter e lo fa attraverso La Presse. “Non ho mai illuso nessuno”, le sue parole. L’ex numero uno dell’Inter ha anche ufficialmente passato il testimone. “Ora tocca a Suning”. E infine Gonalons. Dalla Roma al Siviglia. Una cessione in prestito per far trovare più spazio al giocatore...

BORDEAUX, IDEA RANIERI PER LA PANCHINA. SIVIGLIA, CORCHIA AL BENFICA. NEWCASTLE, IL TIANJIN QUANJIAN PENSA A BENITEZ - Bordeaux a caccia di un allenatore. La società francese studia il profilo di Claudio Ranieri. Un’idea che può diventare qualcosa di più. Intanto il Siviglia ha ceduto Corchia al Benfica, in prestito. E infine sirene cinesi per Benitez. All’ex allenatore del Napoli, oggi al Newcastle, pensa il Tianjin Quanjian. E il rapporto con il Newcastle non è dei migliori...