Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 aprile

JUVE, VOCI SU UN ACCORDO CON CHIESA. BIANCONERI SU MILIK E MERTENS. E IL NAPOLI PENSA A BERNARDESCHI. INTER, LAUTARO-BARÇA DIPENDE DA NEYMAR. MILAN, TRE IDEE PER IL NUOVO CORSO CON RANGNICK - Nelle ultime settimane il rapporto tra Enrico Chiesa e la Juventus è stato rinsaldato ulteriormente, tanto che - scrive La Stampa - il club bianconero ha trovato un accordo con il padre-agente dell'attaccante per un ingaggio da 5 milioni di euro l'anno. Adesso anche Commisso - si legge - potrebbe cambiare idea, visto che, se un anno fa non poteva presentarsi cedendo il suo miglior talento, oggi può invece accontentarlo. Per oltre 60 milioni Federico può vestire bianconero, ma la Fiorentina spera nei rilanci di Inter e Manchester United per far lievitare il prezzo e andare poi a investire maggiormente nella campagna acquisti.

Arrivano novità sull’asse Napoli-Juventus da RaiSport. Secondo quanto riportato oltre all’interesse bianconero per Arkadiusz Milik ci sarebbero stati dei sondaggi anche per Dries Mertens, oggi in scadenza di contratto con i partenopei, ed Allan sul quale c’è anche l’Inter. Come possibile contropartita il Napoli sarebbe interessato a Federico Bernardeschi della Juve.

Il nome di Lautaro Martinez continua a essere in orbita Barcellona ma il Corriere dello Sport parla della possibilità che i blaugrana possano rimandare il colpo relativo al Toro al 2021. Durante il prossimo mercato i catalani potrebbero infatti puntare tutto su Neymar e rimandare l'appuntamento con l'argentino tra un anno.

Mentre Pioli spera di guadagnarsi la conferma al Milan il Corriere dello Sport di parla della strategia di Ralf Rangnick sul prossimo mercato. Almeno tre i grandi giocatori seguiti dal tedesco: Upamecano, Werner e Dani Olmo piacciono tanto e in estate potrebbero esserci i primi approcci.

Il Liverpool continua a tenere d'occhio Marcelo Brozovic. I Reds, secondo quanto riportato dal Sunday Mirror, sono disposti a pagare la clausola di 60 milioni di euro per convincere il croato. I nerazzurri, però, cercheranno in tutti i modi di prolungare l'accordo in scadenza nel 2022.

Il futuro di Adam Marusic potrebbe essere al Paris Saint Germain. L'esterno legato alla Lazio fino al 2022 piace infatti molto al club francese e la sua valutazione è di 20 milioni di euro, cifra non certo fuori portata dei parigini. Il PSG lo vorrebbe al posto di Meunier, destinato a partire e nelle prossime settimane potrebbe arrivare l'offerta per i biancocelesti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Cagliari pensa a Kevin Bonifazi per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Con Ceppitelli in scadenza nel 2021 il centrale di proprietà del Torino sembra essere il giocatore ideale per il presente e per il futuro e i sardi proveranno a prenderlo già al termine della stagione in corso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La trattativa tra James Pallotta e Dan Friedkin per il passaggio di proprietà della Roma potrebbe ripartire presto e La Gazzetta dello Sport parla del taglio dei costi che sta aiutando la Roma del futuro. L'ok sugli stipendi ha riavvicinato le parti ma a fare la differenza sarà il bilancio. Attese dunque novità concrete soltanto nelle prossime settimane.

Potrebbe essere ancora biancoceleste il futuro di Luiz Felipe. Il difensore della Lazio, con il contratto in scadenza nel 2022, era entrato nel mirino del Barcellona anche se nella giornata di ieri i blaugrana si sarebbero tirati indietro. Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, il presidente Lotito e il ds Tare potrebbero trattare il rinnovo di contratto una volta ritornati a Formello.

Ufficializzato lo scorso gennaio dal Bologna, Emanuel Vignato talento scuola Chievo sbarcherà in Emilia solo la prossima stagione. Ospite delle colonne del Corriere dello Sport nella sua versione digitale il trequartista classe 2000 ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua prossima avventura professionale: "Sono contento che il Bologna mi abbia preso, questa è la mia grande occasione e non voglio sprecarla. Non so perché alla fine sia saltata con la Sampdoria, poi il mio agente Tinti ha preferito una squadra che mi facesse crescere. Il Barcellona? Li non avrei visto la luce”.

REAL MADRID, TUTTO SU MBAPPÉ. CHELSEA SU PICKFORD. LOKOMOTIV MOSCA, IDEA KARPIN - Il Real Madrid non è più interessato a Harry Kane. Secondo le indiscrezioni del Daily Mail infatti il club blanco non ha intenzione di spendere circa 200 milioni per l'attaccante del Tottenham e Kylian Mbappè resta il primo obiettivo per rinforzare la squadra di Zidane.

Il Chelsea è alla ricerca di un nuovo portiere. Questo dopo avere speso circa 80 milioni di euro, due anni fa, per Kepa dall'Athletic di Bilbao, ma nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti con l'Everton per Jordan Pickford, portiere della nazionale inglese. La valutazione è sopra i 50 milioni di euro, con Kepa che può andare via (anche in prestito) dopo aver perso il posto a favore di Caballero.

La Lokomotiv Mosca potrebbe scegliere di aprire un nuovo capitolo della propria direzione tecnica. Perché i moscoviti hanno messo nel mirino una vecchia consocenza del calcio spagnolo, Valery Karpin, ex dirigente di Celta Vigo e Real Sociedad. I contatti vanno avanti da qualche settimana e pare che le parti non siano poi così distanti.

L'Arsenal si sta già proiettando anche alla prossima stagione e il principale obiettivo di mercato in vista della prossima sessione è Thomas Partey, centrocampista dell'Atletico Madrid, con il quale ha un contratto ancora lungo, fino al 2023. A riportarlo è il Sun, secondo cui i Gunners potrebbero tentare i madrileni mettendo sul tavolo Alexandre Lacazette, appetito dai Colchoneros.

Nel corso di una diretta Instagram con Kleberson, ex centrocampista brasiliano ora a Philadelphia, Fernandinho ha scartato l'ipotesi MLS, almeno per quanto riguarda il futuro prossimo, complice anche il rinnovo con il Manchester City fino al 2021: "Alla MLS ho pensato. E' un'offerta che per il futuro terrò sicuramente in considerazione, ma adesso io e la mia famiglia stiamo bene a Manchester".