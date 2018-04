Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 Aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

ZIDANE APRE ALLA JUVENTUS. STURARO NEL MIRINO DELLA LAZIO. RITORNO DI FIAMMA PER RABIOT. LUNIN-INTER, SERVONO ALMENO 6 MILIONI. OZYAKUP NEL MIRINO DEL MILANO, PER LA DIFESA DELLA LAZIO C'È CALDIROLA. BARELLA NEL MIRINO DI BORUSSIA DORTMUND E LIVERPOOL

Alla vigilia della sfida fra Real Madrid e Juventus in Champions League il tecnico degli spagnoli Zinedine Zidane ha aperto a un futuro in bianconero: “Juve? Io dico mai dire mai. Qua dove sono adesso sono felice e mi dedico solo ed esclusivamente al Real Madrid, non voglio pensare così tanto al futuro”. Per quanto riguarda il campo e il mercato l'agente di Stefano Sturaro ha parlato del futuro del centrocampista dopo le voci di un possibile trasferimento alla Lazio: “Negli ultimi tempi ho ricevuto offerte da almeno 15 squadre italiane, è un giocatore che piace molto. Di un interessamento della Lazio però bisogna chiedere alla Juventus, che fino a questo momento non ha mai aperto ad una cessione del giocatore. Non è un più un ragazzino che si accontenta di guadagnare 500mila euro, sarebbe un investimento importante per i biancocelesti. Alla Lazio avrebbe uno stipendio da top player". In bianconero potrebbe arrivare, dopo le voci passata, Adrien Rabiot del PSG che ha aperto a un futuro lontano dal club parigino con cui ha ancora un anno di contratto.

Per Andriy Lunin portiere dello Zorya classe '99 sarà invece sfida fra grandi club d'Italia e d'Europa. Juventus e Inter infatti dovranno vedersela con Salisburgo e Leicester, ma anche Real Madrid per il promettente estremo difensore dell'Ucraina che viene valutato attorno ai 6 milioni di euro. Milan e Lazio invece sarebbero interessati al capitano del Besiktas Oguzhan Ozyakup su cui però, come rivelato dal suo agente, ci sarebbero anche Valencia, Everton e Marsiglia. Sempre in casa biancoceleste si lavora a rinforzare la difesa che perderà Stefan de Vrij. L'ultimo nome accostato ai laziali è quello di Luca Caldirola del Werder Brema. Per il giovane centrocampista del Cagliari Nicolò Barella potrebbe essere lontano dall'Italia, dove non mancano gli estimatori, con Borussia Dortmund e Liverpool pronti a far follie per lui.

IL REAL MADRID PUNTA FORTE SU SALAH. IL CHELSEA PRONTO A RINFORZARE LA DIFESA CON ALDERWEIRELD. PARDEW DICE ADDIO AL WBA. IN CASA PSG SI PREPARANO CINQUE ADDII, DUE FORSE VERSO L'ITALIA. IL BORUSSIA DORTMUND PUNTA AJER, IL BAYERN PRONTO A RISCATTARE JAMES

Il Liverpool la prossima estate dovrà fare i conti con le numerose offerte che arriveranno per Mohamed Salah grande protagonista della stagione dei Reds. Fra queste quella più importante potrebbe arrivare dal Real Madrid che sarebbe pronto a offrire una cifra monstre per l'egiziano. In entrata invece il club inglese avrebbe intenzione di acquistare l'esperto Iker Casillas del Porto per sostituire Mignolet come vice di Loris Karius. Il Chelsea sarebbe molto vicino a prelevare dal Tottenham il difensore Toby Alderweireld, classe '89, che piace molto anche a Manchester United e Barcellona. I Blues sarebbero pronti a investire 50 milioni di euro per il terzino belga in estate. Il West Bromwich Albion ha comunicato di aver trovato un accordo con il tecnico Alan Pardew per la risoluzione del contratto. In attesa di ulteriori novità alla guida del WBA andrà momentaneamente il tecnico delle riserve Darren Moore.

In casa Paris Saint-Germain la prossima estate potrebbe essere quella dei tanti addii con ben cinque calciatori pronti a salutare i pluricampioni di Francia: si tratterebbe di Edinson Cavani, Javier Pastore, Angel Di Maria, Hatem Ben Arfa e Adrien Rabiot. Due di loro, Pastore e Rabiot, sono nel mirino delle squadre italiane: l'argentino è stato oggetto del desiderio dell'Inter a gennaio, mentre il francese piace alla Juventus.

In Germania si muovono le grandi: il Borussia Dortmund ha messo nel mirino il difensore del Celtic Kristoffer Ajer 19 anni, per la prossima stagione, mentre il Bayern Monaco sarebbe pronto a versare con un anno d'anticipo i 42 milioni necessari per riscattare James Rodriguez dal Real Madrid, anche se il CEO Rummenigge ha spiegato di non aver fretta.