Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 aprile

Il Barcellona, non è certo una novità, ha individuato in Lautaro Martinez il nome giusto per rinforzare il proprio attacco. Il Toro è seguito dai blaugrana da mesi e nonostante l’inserimento di Manchester City e Chelsea i giornali spagnoli vedono il club catalano avanti nella corsa al giocatore. Il Mundo Deportivo va oltre e spiega quale potrebbe essere la strategia del Barça: la società non ha intenzione di pagare la clausola da 111 milioni e per questo starebbe studiando strade alternative. Una in particolare è quella che piace maggiormente e prevederebbe una spesa simile a quella sostenuta nel 2009 per prendere Zlatan Ibrahimovic, ovvero circa 70 milioni di euro, con l’aggiunta di una contropartita tecnica individuata in Arturo Vidal, giocatore che l’Inter segue da almeno 2 anni e che ha in Antonio Conte uno dei suoi più grandi estimatori.

Il vice presidente dell'Inter Javier Zanetti, ha parlato a Sky Sport del futuro di Lautaro Martinez: "Mi fa piacere di parlare di lui perché quando lo abbiamo preso lo seguivamo da tempo. Era il giocatore più promettente del calcio argentino e parlando con Milito dicevamo che poteva avere un futuro importante. Ora fa parte del patrimonio del nostro club ed è un ragazzo che è cresciuto tantissimo ad appena 22 anni. Io vedendolo allenarsi tutte le settimane lo vedo felice con noi e mi auguro che resti a lungo. E' un nostro patrimonio. Lui insieme ad altri rappresentano un patrimonio importante per il nostro club".

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ai microfoni di Sky: "Noi la rifondazione l'abbiamo già fatta quest'anno, il centrocampo e la difesa sono già cambiati. È un cambiamento in atto che proseguirà. "Boga è un calciatore importante, molto bravo nell'uno contro uno ed è molto interessante. Ricci è un 2001 che gioca in pianta stabile in Serie B. Ma in questo momento non abbiamo fatto telefonate così incisive sul mercato: stiamo prendendo informazioni preliminari, poi in una seconda fare se ci sono le possibilità proveremo ad affondare il colpo. Lozano è arrivato che non stava benissimo fisicamente, ha passato una estate un po' tribolata. Ha fatto delle buone partite da seconda punta: non ha fatto benissimo, ma nemmeno così male. E' un patrimonio della società e in futuro farà vedere ciò che sa fare. Icardi è un grande calciatore, chi non lo vorrebbe? Ma credo sia lontano dalle nostre possibilità. Se Gattuso resta? Questa epidemia ha interrotto tutti i discorsi, parliamo di tutto tranne che di rinnovi. Lui sta facendo molto bene, lui è felice di stare qui: perché non continuare? Milik? Siamo contenti di lui. Abbiamo ancora un po' di tempo per prolungare il contratto. Ufficialmente non me l'ha chiesto nessuno, ma è un giocatore importante e ci stanno dei possibili interessamenti".

Il Manchester United piomba su Giovanni Di Lorenzo del Napoli. Il club inglese, tramite l'entourage del terzino, ha chiesto informazioni sul calciatore ex Empoli, tra le rivelazioni di questo campionato. Il mercato è congelato, le priorità sono altre, ma intanto i Red Devils - scrive il Corriere dello Sport - hanno provato a sondare il terreno per il giocatore che però - oltre ad avere un contratto fino al 2024 - rappresenta anche un pilastro del futuro del Napoli. Intanto, la corte di un club così importante è certamente un riconoscimento per il difensore toscano.

Elseid Hysaj non rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Questa la sua volontà rivelata dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il terzino albanese, dunque, andrà via il prossimo anno ad un passo dalla scadenza del contratto, una situazione prevedibile dato che in passato non era stato trovato l'accordo per il rinnovo. Ora, invece, sono stati interrotti tutti i discorsi per un prolungamento 'strategico' per permettere al Napoli di essere in una posizione di forza rispetto ai club che vorranno acquistare Hysaj.

Edinson Cavani torna al Napoli? Ad ogni sessione di mercato si parla sempre del ritorno del Matador in azzurro ed in estate il tormentone è pronto a ripartire, visto che l'attaccante è in scadenza di contratto con il PSG. Contattato da CalcioNapoli1926.it il fratello agente del bomber, Walter Guglielmone, commenta così il possibile ritorno dio Cavani al Napoli: "Sinceramente tutto può essere perché molti club sono interessati ad Edinson. Al momento non ci sono stati contatti con il club azzurro. Futuro in Sudamerica? Tutto può essere, dal Brasile c’è l’interesse del Flamengo, del Palmeiras, dell’Inter de Porto Alegre oltre al Boca Juniors”.

Arkadiusz Milik è il principale obiettivo di mercato del Milan per l’attacco, ma i rossoneri, come riporta Tuttosport, stanno seguendo anche altri profili. Come anticipato da TMW infatti, i rossoneri stanno seguendo anche Gianluca Scamacca, centravanti attualmente in forza all'Ascoli ma di proprietà del Sassuolo. L'altro nome sul taccuino dei rossoneri è quello di Jonathan David, talento del Gent richiestissimo in tutta Europa: la punta canadese del Gent, origini haitiane, è più seguita anche da Barcellona Porto, PSV Eindhoven, Arsenal, Bayern Monaco ed Everton.

Alessio Romagnoli può lasciare il Milan. Contratto in scadenza 2022 - sottolinea il Corriere dello Sport - e rinnovo complicato: il fondo Elliott avvierà l’ennesima rifondazione abbassando gli ingaggi dei rossoneri sino alla soglia dei 2 milioni. Il difensore ne guadagna 3,5 e non si esclude possa essere sacrificato. La Lazio ci pensa. Nei giorni scorsi ci sarebbe stato un contatto tra il suo agente e la società biancoceleste semplicemente esplorativo. L’idea avrebbe trovato terreno fertile. Lotito e il ds Tare sono interessati e verranno costantemente informati degli sviluppi, ma non solo. Romagnoli è anche uno dei giocatori preferiti del tecnico della Lazio, che lo conosce dai tempi in cui stava iniziando la carriera di allenatore nel vivaio biancoceleste e lui giocava nella Primavera della Roma.

Teun Koopmeiners, centrocampista centrale di proprietà dell'AZ Alkmaar, è uno degli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima stagione. Moncada lo ha già promosso e ha tutte le caratteristiche per essere il perfetto obiettivo di mercato per il club di Elliott. La concorrenza è ampia, con il Lipsia che per esempio a gennaio aveva già provato a prenderlo ma i rossoneri sono convinti di avere i giusti mezzi per convincerlo a scegliere l'Italia. Il corso è di circa 15 milioni di euro e il suo acquisto permetterebbe ai rossoneri di liberare Bennacer come mezzala. A riportarlo è Tuttosport.

Salvatore Sirigu e Andrea Belotti sono i due giocatori che il Torino rischia di perdere nel corso della prossima estate. Il primo è un obiettivo concreto del Milan ormai da tempo, oltre che del Napoli e di alcuni club di Premier. Il secondo piace sempre a Gattuso, oltre che all'Everton di Ancelotti, che potrebbe versare un assegno di decine di milioni pur di ottenerne il cartellino. Il tecnico Longo però li considera indispensabili per il futuro e loro sembrano essere convinti dai programmi dell'allenatore. Tra l'altro entrambi hanno un accordo molto lungo (2022) e dunque difficilmente verrebbero liberati a cuor leggero dal presidente Cairo. A riportarlo è Tuttosport.

Rodrigo Palacio resterà un altro anno al Bologna nonostante le 38 candeline. L'argentino è un punto fermo per Mihajlovic, che lo vuole ancora in rosa e lui è pronto a dire sì. Le basi sono già state gettate prima dell'inizio dell'emergenza e quando sarà finita arriverà anche la firma sul prolungamento. L'estate scorsa l'attaccante aspettò la conferma del tecnico serbo prima di dire nuovamente sì, e ora è pronto ad andare avanti ancora insieme dopo aver detto no, proprio un anno fa, anche alla possibilità di giocare la Champions con l'Atalanta, con Gasperini che lo avrebbe accolto volentieri rimanendo però a bocca asciutta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Non solo Lautaro Martinez, il Barcellona prepara un altro colpo stellare in attacco. Come riporta Sky Sports infatti, il club blaugrana vorrebbe riportare alla base il brasiliano Neymar, oggi al PSG. Per arrivare all'attaccante il Barça è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Antoine Griezmann.

Il Borussia Dortmund è pronto a piazzare un altro colpo per il futuro. Secondo quanto riportato dal Birmingham Mail infatti, il club giallonero è ad un passo dal giovanissimo talento Jude Bellingham del Birmingham City.

Nonostante una stagione decisamente complicata, il futuro di Gareth Bale potrebbe essere ancora al Real Madrid. Secondo quanto riportato dal Daily Mirror infatti, il gallese vorrebbe mettere da parte i suoi disaccordi con Zinedine Zidane per continuare a lottare per una maglia al Real Madrid.

Il Liverpool, spiega oggi il Daily Mirror, ha tutta l’intenzione di intraprendere un percorso lungo e ricco di successi, col suo tecnico Jurgen Klopp. E infatti l’idea è quella di far diventare Klopp il Ferguson di Liverpool, anche se la strada non sarà semplice. La Federazione tedesca infatti è in stretto contatto con l’allenatore e vorrebbe farlo diventare il commissario tecnico del dopo Low.