Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 dicembre

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

INTER, TONALI ANCORA NEL MIRINO. BOLOGNA, PRANDELLI E COSMI ALTERNATIVE A PIPPO INZAGHI, CHE PER ORA HA LA FIDUCIA DEL CLUB. ROSSOBLÙ SU BONIFAZI, C’È ANCHE L’UDINESE. CAGLIARI, BRADARIC: “QUI SONO FELICE” - Inter a lavoro sul mercato. Nel mirino c’è ancora Sandro Tonali, centrocampista del Brescia. I nerazzurri faranno qualche intervento a centrocampo. E il profilo del calciatore delle Rondinelle è seriamente monitorato dagli scout dell’Inter che erano presenti anche alla partita contro il Livorno.

Situazione poco felice a Bologna in termini di classifica. Risultati che latitano. E Pippo Inzaghi, che al momento ha la fiducia del club, traballa. Serse Cosmi e Cesare Prandelli (eventualmente favorito) i due nomi che potrebbero essere presi in considerazione dal club di Saputo in caso di cambiamenti. I rossoblu intanto studiano il profilo di Bonifazi. Sul calciatore c’è anche l’Udinese, che a gennaio dovrà fare i conti con le sirene per De Paul. Anche se l’idea, per l’argentino, è quella di affrontare il mercato in estate.

Mercato che può decollare, nelle prossime settimane. Lavori in corso per tanti..

PSG-RABIOT, ADDIO PIÙ VICINO. E IL BARÇA CI PROVA GIÀ PER GENNAIO. ZAGLEBIE LUBIN, OCCHI SULL’ITALIANO DE FILIPPO. ARSENAL, IL REAL MADRID PENSA A RAMSEY. MANCHESTER UNITED, FUTURO IN BILICO PER DE GEA: NEL MIRINO PICKFORD, PRONTI 70 MILIONI - Adrien Rabiot, futuro lontano da Parigi. Trattative per il rinnovo che non decollano. E calciatore che ha un accordo di massima per il Barcellona. Anzi, il club blaugrana sta lavorando per anticipare i tempi e portare il calciatore in Spagna già a gennaio. Mentre il Real Madrid pensa a Ramsey. L’Arsenal riflette.

Il Manchester United non ha chiaro il futuro di De Gea. Motivo per cui è monitorato con attenzione Pickford dell’Everton. Pronti 70 milioni.

Infine lo Zaglebie Lubin, in Polonia. Occhi sul giovane attaccante italiano Francesco De Filippo, classe 97. Ci sono stati dei contatti, potrebbero essercene altri...