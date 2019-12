Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 dicembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

IL PSG E' PRONTO PER TORNARE ALLA CARICA PER ALLAN. L'INTER PENSA AD AUBAMEYANG MA RISCHIA DI PERDERE L'OBIETTIVO VIDAL. LA FIORENTINA PUNTA POLITANO PER L'ATTACCO E BANEGA PER LA MEDIANA. MISSIONE IN BRASILE PER ROMA E MILAN: L'OSSERVATO SPECIALE E' EVERTON. IL BRESCIA ESONERA GROSSO E RICHIAMA CORINI IN PANCHINA

Thiago Motta non rischia il posto secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. E' ovvio che dovrà dare delle risposte sul campo, a cominciare dalla gara contro l'Ascoli in Coppa Italia.

Secondo quanto riferito dal Corriere Fiorentino, la Fiorentina in vista di gennaio starebbe pensando al centrocampista Ever Banega, attualmente in scadenza con il Siviglia.

Il Paris Saint-Germain è pronto a tornare alla carica per il centrocampista del Napoli Allan. Le Parisien riporta come il club di Al Khelaifi sia pronto a mettere sul piatto un'offerta sulla base di un prestito con diritto di riscatto in estate.

L'Inter dovrà guardarsi le spalle dall'inserimento del Manchester United per Arturo Vidal. Il centrocampista è in uscita dal Barcellona e oltre ai nerazzurri, è proprio il club di Solskjaer ad aver mosso i primi passi per ottenerne il cartellino. A riportarlo è il Daily Mirror.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, l'Inter vorrebbe provare ad acquistare l'attaccante dell'Arsenal Aubameyang già nel corso del prossimo mese di gennaio. Difficile però pensare che i Gunners siano pronti a salutare il giocatore, visto che ha già messo a segno 12 reti nonostante la stagione negativa della propria squadra.

La Fiorentina lavora con decisione al colpo Matteo Politano in vista di gennaio. L'ex Sassuolo, già cercato in estate, potrebbe lasciare l'Inter nel caso in cui dovesse arrivare un altro attaccante.

Roma e Milan sono stati avvistati in Brasile per osservare da vicino la stagione dell'attaccante del Gremio Everton Soares. A riportarlo è GloboEsporte.

L'Atalanta è pronta a riscattare il cartellino di Mario Pasalic dal Chelsea dopo due stagioni di prestito in nerazzurro. La Dea sta già preparando i 15 milioni di euro previsti dall'accordo per l'acquisto dai Blues.

E' ufficiale il nuovo cambio sulla panchina del Brescia. Il presidente Cellino ha esonerato Fabio Grosso, che non ha conquistato neanche un punto nella sua breve avventura con le Rondinelle, per richiamare Eugenio Corini.

LIVERPOOL SU BERGE. SILVA SEMPRE IN BILICO IN CASA EVERTON. WATFORD A MULLINS. IL BARCELLONA PENSA A WEIGL. IL PAJARITO LASCIA IL COLO COLO

Il Liverpool è molto interessato al centrocampista Sander Berge, norvegese del Genk. Il Watford ha esonerato ieri Quique Sanchez Flores. Il club londinese, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver affidato momentaneamente la squadra ad Hayden Mullins, che sarà in panchina contro il Leicester mercoledì sera. In casa Everton, una sconfitta contro il Liverpool potrebbe essere fatale per Marco Silva, attualmente diciassettesimo in classifica in Premier League.

Un terzino per il Barcellona: il club catalano ha infatti messo gli occhi su Julian Weigl, classe '95 del Borussia Dortmund. Philippe Coutinho vuole rimanere al Bayern Monaco: il brasiliano è determinato a convincere il club tedesco a riscattarlo. Attualmente è in prestito dal Barcellona. Jaime Valdes lascerà il Colo Colo a fine stagione. Il Pajarito ha giocato per sei anni nel club cileno, non è ancora noto se si ritirerà o si trasferirà altrove. In Brasile, il Palmeiras pensa a Jorge Sampaoli per la panchina del 2020.