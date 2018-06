Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 giugno

Le principali news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Fonte: Ha collaborato Rosa Doro

SKRINIAR: “FIRMEREI A VITA CON L’INTER”. JUVENTUS, PERIN PIU’ VICINO DOPO L’INCONTRO CON IL GENOA. I POSSIBILI SOSTITUTI SE PARTE BENATIA. ULTIMI DETTAGLI PER GLI ARRIVI DI EMRE CAN E DARMIAN. SAMPDORIA, CINQUE ALTERNATIVE PER IL REGISTA. LAZIO, IDEA RUGANI ANCHE SE È DIFFICILE. BOLOGNA, PER LA PORTA IDEA VIVIANO. NAPOLI, SFUMATA LA TRATTATIVA PER VRSALJKO. TORINO, TENTATIVO PER JUAN JESUS: VALUTATO 15 MILIONI DI EURO. SPAL, SI AVVICINA THEREAU. SOGNO BABACAR. FIORENTINA, OCCHI SU MOTA CARVALHO DEL SASSUOLO

Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha rilasciato una lunga intervita alla Gazzetta dello Sport: “Non conosco le vicende di mercato e non ne parlo nemmeno, non so se il Barcellona o altri club mi vogliano. Sarò sincero, forse ripetitivo: tutto ciò non mi interessa. Nella mia testa c’è solo l’Inter. Firmerebbe a vita? Non è una cosa impossibile, vedo il mio amico Marek Hamsik che a Napoli è diventato una bandiera. Perché a me non potrebbe succedere lo stesso con l’Inter? Qui sto benissimo, non c’è alcun motivo per pensare di andare via”.

La Juventus ha cominciato a stringere le corde del ring attorno alla scelta sussurrata da ormai tre-quattro settimane: Mattia Perin, praticamente ex portiere del Genoa e prossimo – se tutto andrà come deve andare – a giocarsi la porta bianconera con Wojciech Szczesny, scrive La Gazzetta dello Sport. Il rilancio si attesta sulla cifra di 11-12 milioni come massimo, più nessuna contropartita tecnica al Genoa. O così o chissà.

Cresce, e si sviluppa, sempre di più la voce inerente a un addio di Medhi Benatia dalla Juventus. ma in caso di partenza del giocatore come si cautelerebbe la Juventus? I nomi fatti sono tanti: ad Allegri piace non poco Gimenez dell’Atletico Madrid ma ha una clausola di 65 milioni di euro; nella stessa squadra, poi occhio a Stefan Savic, ex Fiorentina, di cui si era parlato nei mesi scorsi, scrive La Gazzetta dello Sport. Detto del giovane De Ligt (Ajax ma tallonata dal Barcellona) e dell’esperto Godin, ecco che il pensiero è andato anche ad Alessio Romagnoli.

La Sampdoria deve sostituire Lucas Torreira, sempre più vicino al Napoli per 25 milioni di euro. I blucerchiati hanno messo nel mirino Viviani della Spal, Mandragora della Juventus, Sensi del Sassuolo e Badelj della Fiorentina. Il sogno sarebbe il croato che, però, costa troppo d’ingaggio. Infine Rog, più come possibile contropartita, spiega Il Secolo XIX.

L'edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sul mercato della Juve. L'annuncio di Emre Can è oramai ad un passo, me è vicino anche l'arrivo di Matteo Darmian, il cui cartellino porterà nelle casse dello United circa 12 milioni di euro. Saranno loro due, salvo clamorosi colpi di scena, i prossimi acquisti annunciati dalla Juve.

Tuttosport parla del possibile trasferimento di Milinkovic-Savic alla Juventus. Oltre a Pjaca, il cui futuro arriverà comunque dopo il Mondiale, i biancocelesti potrebbero puntare su Daniele Rugani, difensore centrale che prendere il posto di Stefan de Vrij. Difficile però che la Juve voglia privarsene.

Il Bologna ha messo nel mirino Emiliano VIviano per prendere il posto dell'eventuale partente Antonio Mirante. La Sampdoria lascerà partire il portiere - che piace anche a Sporting e Parma - ma la pista più calda è quella che riporterebbe il portiere in Emilia.

Il Mattino torna sulla trattativa fra il Napoli e Vrsaljko, spiegando come sia sfumata a causa dei ripetuti no dell'Atletico Madrid alla cessione. E anche per le parole del croato, che ha deciso di rimanere in biancorosso.

Il Torino ha provato a buttare l’amo per Juan Jesus, difensore di proprietà del Torino. Mazzarri lo ha allenato all’Inter e crede possa essere un buon acquisto - come spiega Tuttosport - ma la valutazione non è bassa, intorno ai 15 milioni di euro, più uno stipendio di livello.

SPAL al lavoro per la risoluzione del contratto di Borriello. Al suo posto, i sogni sono Kean della Juventus, e Babacar del Sassuolo. Al momento, però, l'attaccante più vicino agli estensi è il viola Cyril Thereau. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Arrivato a gennaio dalla Virtus Entella in prestito con diritto di riscatto, l'attaccante classe '98 Dany Mota Carvalho potrebbe essere uno dei giocatori protagonisti del prossimo mercato. Il Sassuolo crede molto in lui e le 13 reti in 18 partite fra campionato e Torneo di Viareggio non hanno fatto altro che rafforzare le convinzioni degli emiliani che dovrebbero quasi certamente riscattare il calciatore a fine stagione. Il suo futuro però non è scontato perché questo lussemburghese d'origine portoghese, scovato tre anni addietro da Andrea Grammatica, che con una felice intuizione lo portò all'Entella, piace a diversi club di Serie A. Del Genoa si è già detto e scritto, ma su Mota Carvalho c'è anche l'interesse della Fiorentina che ha chiesto informazioni sul giocatore.

ARSENAL, OPPORTUNITA' GELSON MARTINS: HA UNA CLAUSOLA DI 60 MILIONI. MANCHESTER UNITED, VISITE MEDICHE A FRED LA PROSSIMA SETTIMANA. DERBY COUNTY, OLTRE A LAMPARD PUO' ARRIVARE ANCHE JOHN TERRY. LIONE, PREZZO FISSATO PER YANGA-MBIWA: LO VUOLE IL MONTPELLIER. REAL MADRID, BALE ORA E' INCEDIBILE: NON LASCERA'. ATL. MADRID, GRIEZMANN DECIDE IL FUTURO PRIMA DEL MONDIALE. VALENCIA, OBIETTIVO HAZARD: IL BORUSSIA VUOLE 30 MILIONI. FULHAM, OFFERTA DI RINNOVO PER JOKANOVIC: C'E' IL CHELSEA. REAL MADRID, RICHIESTA SHOCK DI RONALDO: VUOLE 50 MILIONI ALL'ANNO. CHELSEA, BLANC AD UN PASSO: LA FIRMA DOPO LA RISOLUZIONE DI CONTE. ATLETICO MADRID, BERTA A MONACO PER LEMAR: OPERAZIONE DA 90 MILIONI. BARCELLONA, BARTOMEU BLINDA DEMBELE': "NON VA DA NESSUNA PARTE". WEST HAM, NON SOLO IL MAN UNITED: ANCHE L'EVERTON SU ARNAUTOVIC. REAL MADRID, TROPPO DIFFICILE TRATTARE COL TOTTENHAM: SCARTATO POCHETTINO. VALENCIA, SPUNTA IL NOME DI MARIO GOMEZ PER L'ATTACCO. CHELSEA, FUTURO INCERTO PER COURTOIS: BUTLAND POSSIBILE SOSTITUTO. ARSENAL, EMERY VUOLE N'ZONZI. BARCELLONA, PASSI AVANTI CON UMTITI: RINNOVO VICINO.

L'Arsenal ha messo nel mirino il centrocampista portoghese Gelson Martins, di proprietà dello Sporting. La clausola rescissoria da 60 milioni rischia di essere inutile, perché il calciatore potrebbe liberarsi a zero dopo i problemi della società lusitana.

Il centrocampista dello Shakhtar Donetsk, Fred, è vicinissimo al Manchester United. Il brasiliano andrà ai Red Devils per 50 milioni di euro: le visite mediche, spiega il Daily Mail, verranno effettuate settimana prossima.

L'ex difensore di Chelsea e Aston Villa, John Terry, può diventare il nuovo assistente di Frankie Lampard nella sua avventura al Derby County.

Il Lione ha fissato un prezzo di 5,2 milioni di euro per Mapou Yanga-Mbiwa, difensore centrale che nella sua carriera è passato anche in Italia, nella Roma. Il Montpellier, società con cui ha vinto la Ligue1, lo rivorrebbe indietro.

Dopo l'esplosione del caso Cristiano Ronaldo e l'addio di Zidane, il Real Madrid vuole confermare Gareth Bale, autore della doppietta vincente nella sfida contro il Liverpool. Perez vuole togliere dal mercato il calciatore, scelto dal Manchester United come proprio obiettivo massimo per la prossima sessione di calciomercato.

Diviso tra la possibilità di lasciare l'Atletico Madrid - con il Barcellona in prima fila, ma anche la Juventus - e rimanere, il Petit Diable, Antoine Griezmann, ha detto di voler decidere il proprio futuro prima del Mondiale. Cioè 12 giorni, visto che la Coppa del Mondo partirà il 14 giugno.

Il Valencia ha messo nel mirino Thorgan Hazard, centrocampista offensivo del Borussia Moenchengladbach. Il belga però è valutato 30 milioni dalla società tedesca.

Il Fulham ha deciso di offrire il rinnovo a Slavisa Jokanovic, allenatore serbo che ha attirato su di sé le attenzioni del Chelsea. Il suo contratto scade a fine giugno e sono giorni caldi per il suo futuro.

50 milioni netti a stagione. Questa, secondo quanto riportato da El Confidential, la richiesta di Cristiano Ronaldo per restare al Real Madrid. L'asso portoghese infatti vuole guadagnare più di Messi e Neymar e tramite il proprio agente avrebbe chiesto ai Blancos l'ingaggio monstre. Difficile che il Real possa dare l'ok ad un'operazione da 150 milioni per un giocatore di 33 anni.

Laurent Blanc è sempre più vicino alla panchina del Chelsea. Secondo quanto riporta il Sun, l'allenatore francese avrebbe già incontrato più volte la dirigenza dei Blues per definire l'accordo. La sua firma - scrive il tabloid - arriverà non appena sarà risolto il contratto di Antonio Conte.

L'Atletico Madrid sembra avere un debole per i talenti del Monaco. Come riporta As, dopo il terzino Djibril Sidibé nel mirino dei colchoneros sarebbe finito anche il centrocampista offensivo Thomas Lemar. Il ds Berta nelle ultime ore ha raggiunto il Principato per cercare un accordo: operazione da circa 90 milioni di euro.

Il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, intervistato da ESPN, ha escluso la possibile partenza di Ousmane Dembelé dopo una sola stagione in maglia blaugrana: "Dembelé non andrà da nessuna parte. È un calciatore molto giovane dal quale ci aspettiamo grandi cose. La prossima stagione sarà differente. Il primo anno al Barcellona non è facile per nessuno".

Marko Arnautovic è uno dei giocatori che potrebbe lasciare il West Ham questa estate. L'attaccante austriaco infatti piace molto al Manchester United ma stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra oltre a Mourinho su di lui c'è anche l'Everton, alla ricerca di un attacco visto la possibile uscita di Rooney.

Il Real Madrid rinuncia a Mauricio Pochettino. Secondo quanto riporta la Cadena COPE infatti i blancos avrebbero scartato l'arrivo del tecnico sulla panchina dopo l'addio di Zidane a cause delle numerose difficoltà incontrate nella trattativa con il Tottenham. In questo momento dunque il Real Madrid avrebbe deciso di concentrarsi su altri nomi.

Futuro in Spagna per Mario Gomez? Secondo quanto riportato da Radioesport l'esperto attaccante tedesco dello Stoccarda è finito nel mirino del Valencia.

Il futuro di Thibaut Courtois è ancora tutto da decifrare (rinnovo o cessione), ma il Chelsea intanto sembra aver già trovato il suo sostituto. Secondo il Daily Mail, i Blues starebbero infatti valutando l'acquisto del portiere dello Stoke City e della Nazionale inglese Jack Butland. Il classe '93 parteciperà al prossimo Mondiale in Russia.

L'Arsenal torna su Steven N'Zonzi. Il centrocampista francese è da tempo nel mirino di diversi club europei e sarebbe un obiettivo principale di Unai Emery. Il tecnico ex PSG e Siviglia vorrebbe infatti tornare a lavorare con lui e ha chiesto ai Gunners di fare un tentativo per il suo acquisto.

Il rinnovo di Samuel Umtiti con il Barcellona è sempre più vicino. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il club blaugrana ha incontrato l'agente del giocatore francese a Nizza in occasione dell'amichevole tra Francia e Italia e ha avanzato una proposta che pare essere consona alle richieste del giocatore che con il nuovo contratto guadagnerà di più. Inoltre verrà aumentata la clausola rescissoria che in questo momento è di 60 milioni di euro.