Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 giugno

© foto di Insidefoto/Image Sport

MILAN, GIAMPAOLO VERSO LA PANCHINA MA IL RINNOVO DI SUSO RESTA IN STAND BY. ROMA, KOLAROV PRONTO A RESTARE. E BALOTELLI CHIAMA IL PARMA -

In attesa dell’ufficialità relativa a Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico, il Milan sembra aver chiuso la questione relativa all’allenatore. Secondo quanto raccolto da TMW, il nuovo tecnico sarà Marco Giampaolo, che si libererà dalla Sampdoria. Per lui in rossonero pronto un contratto triennale da due milioni di euro a stagione. Ma intanto tiene banco anche il futuro di Suso, che nel settembre del 2017 ha rinnovato e inserito nel contratto una clausola rescissoria di 40 milioni. Toccherà a Paolo Maldini, se deciderà di restare, il compito di affrontare il discorso Suso. Una sua eventuale partenza senza alcuna trattativa potrebbe essere una mossa poco favorevole tanto al Milan quanto allo stesso Maldini, che correrebbe il rischio di iniziare col piede sbagliato la sua nuova avventura. La permanenza in rossonero di Suso, inevitabilmente, si intreccerà con il nome del nuovo allenatore del Milan. Al momento, Marco Giampaolo sembra essere il più vicino a prendere il posto di Gennaro Gattuso. L’approdo in rossonero dell’attuale tecnico della Sampdoria potrebbe essere un ostacolo al prosieguo della carriera milanista di Suso dal momento, in considerazione della predilezione dell’allenatore abruzzese per il trequartista.

Si muove anche l’Inter, che è ad un passo da Lukaku, potrebbe salutare Joao Mario pronto a tornare in Portogallo e ha detto addio a Cedric. Uno degli obiettivi è Aleksandar Kolarov che però potrebbe restare alla Roma. Nonostante il corteggiamento nerazzurro degli ultimi giorni, il serbo si sta convincendo: adesso pensa di rispettare l’accordo (che andrà in scadenza nel 2020) e quindi posticipare il ritorno alla Stella Rossa, dove ha fatto le giovanili.

Futuro da scrivere invece per Mario Balotelli che ospite dell'Istituto Boldani di Parma per parlare di razzismo e integrazione con oltre 400 studenti, ha parlato anche del suo futuro dopo essere stato accostato a diverse squadre, anche di Serie A, come il Parma: "Dove giocherò il prossimo anno? Non ho ancora deciso niente e non ho neppure parlato del futuro con il mio procuratore. Prima ho voglia di un po’ di vacanza. Io al Parma? Sarebbe un onore".

Il Brescia intanto pensa ad Antonino La Gumina dell’Empoli e deve ancora definire la situazione di Eugenio Corini, che la prossima settimana avrà un nuovo incontro con Cellino. Mentre il Napoli è pronto a salutare Mario Rui: ci pensano Torino e Benfica. E la Samp è più vicina a Stefano Pioli...

PSG, CACCIA AL DIFENSORE CENTRALE. STROOTMAN: “IL MARSIGLIA VUOLE MANDARMI VIA PERCHÉ COSTO TROPPO”. BENFICA, SI PROVA A TRATTENERE JOAO FELIX. CELTA VIGO, LOBOTKA VUOLE ANDARE VIA -

Caccia ad un difensore centrale in casa PSG e quando si parla di Al-Khelaifi si devono sempre scomodare i top del ruolo. Gli occhi dello sceicco si sono infatti posati su Matthijs de Ligt e Kalidou Koulibaly. Per 19enne dell’Ajax sarebbero pronti 70 milioni di euro, ma difficilmente basterebbero.

Troppo pochi. E stesso discorso per il centrale del Napoli, club che valuta il franco-senegalese 100 milioni di euro. Due operazioni molto complicate, ma il PSG ci proverà. A riportarlo è l’emittente francese Telefoot.

Intanto Kevin Strootman ha ammesso di essere stato invitato a lasciare il Marsiglia. Nel corso di un'intervista ad AD, il centrocampista olandese ex Roma ha infatti dichiarato: "Qui avevano puntato sulla Champions, ma non ci siamo qualificati. Quindi il presidente mi ha chiamato e mi ha detto chiaramente che costavo troppo per loro, se non si giocava la Champions. Mi hanno cercato la scorsa estate e ho firmato un contratto quinquennale, servirà una bella cifra per farmi partire. E a titolo definitivo, non in prestito".

Cessione in vista al Celta Vigo: Lobotka, vecchio obiettivo di Inter e Napoli, vuole andare via e giocarsi le proprie carte altrove. Mentre chi non ha intenzione di far andare via un suo calciatore è il Benfica. L’obiettivo è trattenere Joao Felix per un’altra stagione. Lavori in corso e contatti intensi con Jorge Mendes.