Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 maggio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di J.M.Colomo

INTER, NON SOLO RAFINHA: BARELLA, CRISTANTE E BLIND NEL MIRINO. PER IL DOPO SARRI IL NAPOLI PENSA ANCHE A EMERY. SIRENE CINESI PER HAMSIK. IL MILAN PUNTA BENZEMA. MANCINI-ITALIA CI SIAMO. POSSIBILE VALZER DI PANCHINE FRA TORINO, ROMA E BERGAMO. MIGLIORINI, ASENCIO E NGAWA VERSO LA SERIE A. L'HELLAS PUNTA MARCHETTI, L'EMPOLI PECINI COME DIRIGENTI

L'Inter guarda alla prossima stagione e lavora al riscatto del centrocampista Rafinha del Barcellona. I nerazzurri puntano a pagare 18-20 milioni di euro con i blaugrana che sarebbero disposti a venire incontro alle richieste del club milanese. Sul taccuino dell'Inter ci sono però anche altri due centrocampisti di prospettiva come Bryan Cristante dell'Atalanta e Niccolò Barella del Cagliari. Per la difesa invece l'obiettivo sarebbe il duttile Daly Blind in uscita dal Manchester United su cui ci sono anche Ajax e Roma. Inter e Sampdoria continuano a seguire da vicino Sandro Tonali, giovane centrocampista del Brescia. Il club del presidente Cellino però non intende fare sconti come dimostrano le diverse proposte (alcune vicine ai 10 milioni) respinte al mittente nelle ultime settimane. Il Milan invece avrebbe messo nel mirino Karim Benzema del Real Madrid per rinforzare in maniera importante il proprio reparto offensivo nella prossima stagione.

Il Napoli guarda al dopo Sarri, che potrebbe finire al Chelsea, e sfoglia la margherita dei possibili successori: oltre a Rafa Benitez, sarebbe un ritorno, si guarda anche a Unai Emery e Antonio Conte. Per quanto riguarda il campo invece è arrivata una nuova offerta dalla Cina per Marek Hamsik che però difficilmente lascerà il club azzurro. Per la porta l'obiettivo principale è sempre Rui Patricio dello Sporting, con i partenopei che proveranno a chiudere, per 20 milioni, la trattativa prima dell'inizio del Mondiale.

La Juventus è forte su Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, per la prossima stagione qualora Massimiliano Allegri dovesse salutare i bianconeri. Per questo i biancocelesti stanno guardandosi attorno alla caccia di un erede che risponderebbe al nome di Gian Piero Gasperini, ora all'Atalanta, tecnico bravo nel valorizzare i giocatori in rosa siano essi più o meno giovani. Al suo posto in nerazzurro potrebbe andare Roberto Donadoni, ora al Bologna, o Filippo Inzaghi, ora al Venezia, anche se i Percassi sperano di non doversi separare dal loro attuale allenatore.

Il futuro del giovane Tommaso Pobega, centrocampista classe '99 del Milan, potrebbe essere in Serie B con Pescara, Brescia e Carpi che lo stanno monitorando da vicino. Sfuma invece l'arrivo al Torino di Bouna Sarr, terzino destro, che ha firmato il rinnovo di contratto con il Marsiglia, per Arlind Ajeti invece si profila un futuro ancora al Crotone che lo vorrebbe riscattare a fine stagione.

Sembra difficile che l'Espanyol riscatti Carlos Sanchez, centrocampista di proprietà della Fiorentina che dovrebbe così tornare in viola a fine stagione. L'Hellas Verona sta pensando a Stefano Marchetti come nuovo direttore sportivo per ripartire nella prossima stagione. Sull'attuale dg del Cittadella in passato si era mosso anche il Chievo. Non c'è solo il Genoa sulle tracce di Marco Migliorini, difensore centrale dell'Avellino. Il classe 1992 ex di Juve Stabia e Como è finito anche nel mirino della SPAL, club che in caso di salvezza potrebbe puntare su di lui in vista della prossima stagione. C'è la Serie A nel futuro di Raul Asencio. L'attaccante spagnolo di proprietà del Genoa ha vissuto la stagione che sta per chiudersi in prestito ad Avellino dimostrando qualità interessanti in prospettiva futura. L'attaccante sarebbe infatti un obiettivo di mercato di Chievo e Crotone. Una discreta stagione ad Avellino è stata sufficiente a Pierre-Yves Ngawa per attirare le attenzioni di alcune società di alto profilo. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, il terzino belga classe 1992 sarebbe finito nel mirino sia dell'Atalanta che del Parma. Ngawa (26) è arrivato lo scorso anno in Irpinia a parametro zero dal Leuven. Empoli al lavoro per la Serie A. Vicina l’intesa con Riccardo Pecini, attualmente alla Sampdoria, per il ruolo di dg. L’anno scorso i primi contatti poi non andati a buon fine, per la prossima stagione le cose potrebbero andare diversamente.

Contratto di due anni (più opzione per i due successivi) e un ingaggio di poco superiore a quello di Ventura. Sono questi i dettagli del contratto di Roberto Mancini, prossimo allenatore della Nazionale che dopo la fine del campionato russo rescinderà il suo contratto con lo Zenit San Pietroburgo.

DA BUVAC A NEGELSMANN, TANTI NOMI PER LA PANCHINA DELL'ARSENAL. COURTOIS PRONTO A SALUTARE IL CHELSEA. FELLAINI-UNITED POSSIBILE RINNOVO. IL DORTMUND PUNTA FAVRE PER LA PANCHINA. GOMEZ-STOCCARDA ANCORA ASSIEME. ASPAS NEL MIRINO DEL VALENCIA. MARSIGLIA: SARR RINNOVA FINO AL 2022

Si susseguono le voci sul prossimo tecnico dell'Arsenal dopo il lunghissimo regno di Wenger. Dalla Bosnia rimbalza il nome di Zeljko Buvac, storico vice di Klopp. Ma restano vive anche le piste che portano a Mikel Arteta e Julian Nagelsmann dell'Hoffenheim, mentre Patrick Vieira si è ritirato dalla corsa. Il Chelsea guarda in Germania per rafforzare la propria difesa. I Blues sarebbero infatti pronti a offrire circa 35 milioni di euro al Bayer Leverkusen per Benjamin Henrichs, terzino o centrale classe 1997.Thibaut Courtois ha deciso di non rinnovare il contratto col Chelsea e probabilmente partirà in estate con PSG e Real Madrid sulle sue tracce. Marouane Fellaini, centrocampista del Manchester United in scadenza di contratto a giugno, ha parlato a Voetbal Magazine facendo il punto della situazione sul futuro: "Il club non non mi ha rinnovato il contratto lo scorso anno, e adesso posso dire di trovarmi in una posizione di forza, soprattutto dopo che Mourinho ha manifestato la volontà di tenermi. Negli ultimi mesi sono tornato ad essere un giocatore importante per la squadra e un buon giocatore costa almeno 50 milioni. Penso che il club sappia di aver sbagliato con me".

Il Borussia Dortmund avrebbe deciso di affidare a Lucien Favre, ora al Nizza, la panchina nella prossima stagione per sostituire Stoger. L'Hannover rende noto il rinnovo contrattuale del capitano Edgar Prib fino al 30 giugno 2019. Mario Gomez resterà allo Stoccarda. Lo conferma il direttore sportivo del VfB, Michael Reschke, a Sky Sport Deutschland. "Posso assicurarvelo: nella prossima stagione Mario giocherà ancora qui", ha spiegato a proposito dell'attaccante che con lo Stoccarda ha un contratto valevole fino all'estate del 2020. Il Valencia cerca un grande attaccante in vista del ritorno in Europa della prossima stagione: il primo obiettivo dei murciélagos al momento è Iago Aspas del Celta Vigo. Autore di ben 21 gol quest'anno, il classe '87 precede per interesse Kevin Gameiro dell'Atletico Madrid e Alassane Plea del Nizza. L'Olympique Marsiglia ha comunicato, sul proprio sito ufficiale, il rinnovo di Bouna Sarr - centrocampista cercato anche dal Torino - fino al 30 giugno del 2022. Prolunga un contratto che sarebbe scaduto nel 2020.