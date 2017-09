Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, PER PERISIC RINNOVO CON CLAUSOLA. JUVENTUS, DUELLO CON IL MILAN PER PELLEGRI E JANKTO. FIORENTINA, MATI FERNANDEZ NEL MIRINO DEL NECAXA. NAPOLI, BLINDATI INSIGNE E KOULIBALY. GENOA, SCOPPIA IL CASO RIGONI. NAPOLI, BERARDI ARRIVERA’ NELL’ESTATE 2018. INGLESE AL SASSUOLO. ATALANTA, UFFICIALE: NICA IN PRESTITO ALLA DINAMO BUCAREST. JUVENTUS, EMRE CAN ARRIVERA’ A PARAMETRO ZERO TRA UN ANNO. MILAN, EL GHAZI OBIETTIVO PER GENNAIO. TORINO, INTERESSAVANO NESTOROVSKI E SAGNA. INTER, PAZZA IDEA ZACCARDO PER LA DIFESA. BOLOGNA, SI LAVORA PER I RINNOVI DI MASINA E DONSAH. FIORENTINA, EMISSARI DEL TRABZONSPOR PER MAXI OLIVERA.

Lo scorso anno l'Inter aveva respinto ogni assalto per Icardi, rinnovando il contratto dell'attaccante al termine del mercato. L'obiettivo - riporta Tuttosport - è fare la stessa cosa con Perisic. Dopo aver detto no al Manchester United di Mourinho l'Inter vuole rinnovare il contratto del croato inserendo una clausola rescissoria da almeno 70 milioni di euro.

I grandi club si siano già messi in moto per un talento italiano e uno della Repubblica Ceca: Pietro Pellegri (classe 2001, Genoa) e Jakub Jankto (classe 1996, Udinese). Sono soprattutto loro due a riaccendere il duello fra Juventus e Milan del post-mercato e della sessione che verrà all’alba del 2018, spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport. Ma l’Inter è lì, che osserva e che potrebbe tornare in ballo: il fatto è che il numero uno del Genoa Enrico Preziosi non ha gradito quel dietro-front di fine giugno quando i nerazzurri parevano poter chiudere il maxi-affare per Pellegri e Salcedo insieme.

Secondo quanto riportato dal portale messicano Meditempo, il centrocampista della Fiorentina Mati Fernandez potrebbe lasciare i viola per approdare in Messico. Sulle sue tracce c'è il Necaxa, alla ricerca di un giocatore di livello internazionale.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sui no e sul mercato del Napoli. No alle offerte e alle maxi proposte: a 100 milioni dal Barcellona per Lorenzo Insigne ma anche a 65 in arrivo da Manchester per Kalidou Koulibaly. Il tutto, in attesa del futuro portiere, con Geronimo Rulli della Real Sociedad sempre primo nome per il dopo Pepe Reina.

Federico Ricci è appena arrivato a Genova, ma già dimostra di essersi ambientato. L'ex esterno del Sassuolo conosce bene Juric e non avrà problemi a integrarsi negli schemi del tecnico, che lo ha allenato a Crotone. Ricci è stato protagonista della doppia sessione d'allenamento di ieri, dove è sembrato evidente il caso-Rigoni: il centrocampista non ha accettato il trasferimento al Benevento e si è allenato a parte. Lo riporta Il Secolo XIX.

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro del Napoli e racconta che gli azzurri pianificano già l'assalto che verrà a Domenico Berardi. L'acquisto di Roberto Inglese dal Chievo Verona per il 2018 potrebbe non essere casuale e l'attaccante potrebbe rappresentare la pedina giusta per convincere il Sassuolo a cedere l'esterno.

Constantin Nica ha lasciato l'Atalanta in prestito. Il terzino destro rumeno, fuori dai piani di Gian Piero Gasperini, passa a titolo temporaneo alla Dinamo Bucarest dopo le esperienze a Cesena, Avellino e Latina.

La Juventus è pronta, per l'estate che verrà, a chiudere il colpo Emre Can. Il centrocampista non ha ancora rinnovato con il Liverpool e la società bianconera, scrive oggi Tuttosport, porta avanti il corteggiamento con l'entourage del giocatore. Difficile però che i Reds lo liberino a gennaio, per questo la sensazione è che potrebbe arrivare in estate a parametro zero.

Come riporta Tuttosport, il mercato si è appena chiuso, ma molti club pensano già ai rinforzi da effettuare nelle prossime sessioni. È il caso del Milan, che a gennaio potrebbe puntare a rinforzare il centrocampo e le corsie esterne: resta sempre vivo l'interesse per Anwar El Ghazi, giocatore in forza al Lille.

Doppio retroscena di mercato per il Torino svelato oggi da Tuttosport in edicola. I granata, davanti, hanno puntato anche Ilija Nestorovski del Palermo con M'Baye Niang che pareva in bilico. Poi, per la difesa, era spuntata anche l'ipotesi Bacary Sagna prima di arrivare a Cristian Ansaldi.

Pazza idea Zaccardo per l'Inter. Come riporta Tuttosport, i nerazzurri starebbero pensando al difensore svincolato dopo i mancati arrivi degli obiettivi Mangala e Mustafi. Soltanto un'idea, al momento, ma Cristian Zaccardo sogna il ritorno in Serie A ad alti livelli.

Emissari del Trabzonspor a Milano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la società turca sarebbe in Italia per José Sosa del Milan, da cui avrebbe incassato solo un 'no' al momento. Nelle ultime ore si sarebbe palesato, però, anche un interesse per il terzino della Fiorentina Maxi Olivera.

L'arrivo a Bologna di Joey Saputo, sarà anche l'occasione per discutere dei rinnovi di contratto di Adam Masina e Godfred Donsah. Secondo il Corriere dello Sport, il terzino rimasto in rossoblù dopo le lusinghe ricevute dal Siviglia, onde evitare brutti scherzi a gennaio, rinnoverebbe il contratto in scadenza nel 2019 di altri due o tre anni con un adeguamento a 7-800 mila euro a stagione. Anche Donsah, vicino per tutta l'estate all'addio, adesso è pronto al rinnovo: la scadenza dal 2020 verrà sposata al 2022 con relativo adeguamento dell'ingaggio, riporta BolognaNews.net.

UFFICIALE: PAOK, DAL RUBIN KAZAN ARRIVA ZAMBRANO. REAL MADRID, BALE HA RIFIUTATO IL TRASFERIMENTO AL MANCHESTER UNITED. BARCELLONA, SOLER: "IL LIVERPOOL CI HA CHIESTO 200 MILIONI PER COUTINHO". EVERTON, BARKLEY NEGA DI AVER SVOLTO VISITE MEDICHE CON QUALSIASI CLUB. PORTO, IN CANTIERE IL RINNOVO DI ABOUBAKAR: OFFERTO UN QUADRIENNALE. BARCELLONA, RETROSCENA SU DI MARIA: IL PSG HA CHIESTO 80 MILIONI. LEICESTER, MAHREZ PENSA GIà AL 2018: A GENNAIO SALUTERA' LE FOXES. UFFICIALE: MAN UNITED, PEREIRA RINNOVA PRIMA DEL PRESTITO AL VALENCIA. WEST HAM, SULLIVAN: "BILIC HA DETTO NO A KYRCHOWIAK E RENATO SANCHES". BENFICA, L'EVERTON CI HA PROVATO PER JIMENEZ NELLE ULTIME ORE DI MERCATO. LIVERPOOL, IL CLUB SMENTISCE LA RICHIESTA DI 200 MILIONI PER COUTINHO. BIRMINGHAM, L'ARRIVO DI ALEX SONG E' SALTATO PER MOTIVI ECONOMICI. ARSENAL, WENGER: "LEMAR HA DECISO DI RESTARE AL MONACO". ATLETICO MADRID, LA CLAUSOLA DI GRIEZMANN TORNA AD ESSERE DI 100 MLN. MONACO, A GENNAIO IL LIVERPOOL FARA' UN NUOVO TENTATIVO PER LEMAR. ATLETICO MADRID, GAITAN OFFERTO A QUATTRO CLUB TURCHI: COSTA 15 MLN. ARSENAL, OZIL INCERTO SUL FUTURO: "A GIUGNO NON SO COSA ACCADRA'".

Il difensore peruviano Carlos Zambrano, 28 anni, si trasferisce in prestito dal Rubin Kazan al PAOK Salonicco. Acquistato dal club russo nella scorsa estate, ha disputato 24 presenze in totale nella scorsa stagione.

Retroscena di mercato riportato in Spagna da Don Balon. Il Manchester United di Josè Mourinho era pronto a mettere sul piatto 100 milioni di euro per Gareth Bale, ma la stella del Real Madrid ha rifiutato il trasferimento.

Conferenza di fine mercato in casa del Barcellona, dopo una sessione che ha visto il club catalano cedere Neymar al Paris Saint-Germain e acquistare Dembélé dal Borussia Dortmund. Nelle ultime ore, i tifosi speravano di avere Coutinho, ma il direttore sportivo Soler ha spiegato il retroscena che ha portato alla chiusura delle negoziazioni con il Liverpool: "Non abbiamo voluto restare impigliati nella rete di un mercato gonfiato. Dopo settimane di trattative, ieri il Liverpool ci ha chiesto 200 milioni per Coutinho. Non possiamo mettere il club così a rischio". Sui nuovi arrivi, Deulofeu, Dembélé, Semedo e Paulinho: "Deulofeu ha fatto bene all'Everton e al Milan, lo abbiamo osservato e abbiamo deciso di esercitare l'opzione di riacquisto. Avevamo varie opzioni per il terzino, alla fine abbiamo scelto Semedo. Paulinho è costato 40 milioni, è stato un grosso investimento ma ha esperienza e farà ricredere i tifosi scettici. Dembélé è un giocatore giovane, che arriva con grandi aspettative per il presente e il futuro". Poi una battuta su Verratti: "Emery sa che è un giocatore che ci piace".

Nelle ultime, concitate ore di mercato, si era diffusa una clamorosa voce: Ross Barkley, trequartista dell'Everton, aveva effettuato un incredibile dietrofront dopo aver sostenuto le visite mediche con il Chelsea, restando così nella rosa dei Toffees. Oggi, il giocatore inglese ha negato questa indiscrezione. Lo riporta Sky Sports uk.

Rientrato al Porto dopo l’esperienza in Turchia tra le file del Besiktas, Vincent Aboubakar (25) potrebbe a breve firmare il rinnovo con i dragoes. Il giornale A Bola fa sapere che il club biancoblu ha già offerto un nuovo contratto quadriennale alla punta camerunese, che - in caso di firma - andrà a guadagnare 1,5 milioni di euro a stagione. L’ex calciatore del Lorient ha attualmente un accordo valido fino al giugno 2018 col sodalizio lusitano.

Retroscena sul mercato del Barcellona svelata dal Mundo Deportivo. Il PSG racconta che per Angel Di Maria, i Blaugrana si sono visti chiedere ben 80 milioni di euro dai parigini.

Riyad Mahrez (26) pensa già al prossimo mercato. Dopo il mancato approdo alla Roma e al Chelsea, l’algerino del Leicester City ha già programmato l’addio alle foxes per il mese di gennaio. Il Daily Mail fa sapere che il calciatore non ha intenzione di restare a King Power Stadium oltre la fine del 2017.

Andreas Pereira è volato in Spagna per giocare in prestito al Valencia. Tuttavia il Manchester United ha annunciato ufficialmente che il brasiliano prima della cessione per una stagione ha firmato il rinnovo con il club inglese fino al 2019, con la possibilità di estenderlo per un altro anno.

Il presidente del West Ham, David Sullivan ha rivelato che gli Hammers sono stati vicini a Krychowiak e Renato Sanches ma il tecnico Bilic ha bloccato tutto: "Grzegorz Krychowiak e Renato Sanches sono stati entrambi offerti al manager prima che si trasferissero altrove, ma lui ci ha detto che è contento della squadra che ha. Noi abbiamo fiducia in lui e lui crede di avere gli strumenti per cambiare l'inizio deludente di stagione".

Secondo quanto riporta A Bola, l'Everton nelle ultime ore ha provato a prendere dal Benfica l'attaccante Raul Jimenez. Tuttavia i Toffees non sono riusciti a chiudere l'affare dopo aver offerto 3 milioni di euro per prendere il giocatore in prestito per una stagione.

Alla fine il Barcellona non è riuscito ad acquistare Philippe Coutinho e ha accusato il Liverpool di aver chiesto ben 200 milioni di euro per la cessione del brasiliano. Secondo quanto riporta Sky Sports però i Reds ha negato di aver chiesto una cifra simile ma di aver sempre affermato che Coutinho non è mai è stato in vendita.

Nelle ultime ore si è parlato molto del mancato trasferimento di Alex Song al Birmingham City. Sembrava infatti che l'ex Barcellona non avesse superato le visite mediche ma nelle ultime ore è venuto fuori che tutto è saltato perché le richieste economiche eccessive del Rubin Kazan.

Il tecnico dell'Arsenal, Arsene Wenger ha rivelato che nell'ultimo giorno di mercato Thomas Lemar ha rifiutato un trasferimento a Londra: "Il giocatore ha scelto di rimanere al Monaco. So che viviamo in un'epoca di trasparenza, ma ad un certo punto, per rispettare tutti, non bisogna parlare troppo. Bisogna rispettare ciò che è accaduto durante le trattative", ha spiegato a beIN SPORTS.

La clausola rescissoria di Antoine Griezmann è tornata ad essere di 100 milioni di euro dopo la fine del mercato. Quando ha firmato il rinnovo a luglio infatti il francese aveva accettato di far aumentare la clausola a 200 milioni di euro durante la sessione estiva visto il blocco del mercato che hanno i colchoneros. Da gennaio però chi vorrà acquistare Griezmann dovrà pagare 'solo' 100 milioni.

Thomas Lemar fino alle ultime ore di mercato è stato richiesto dai club inglesi ma alla fine ha deciso di restare al Monaco. Secondo quanto riporta il Mirror però i Reds potrebbero farsi avanti ancora una volta nel mercato di gennaio per tentare l'ennesimo assalto.

Secondo quanto riporta AS l'Atletico Madrid vorrebbe cedere Nicolas Gaitan e avrebbe offerto il giocatore a ben quattro club turchi: Galatasaray, Besiktas, Basaksehir e Fenerbahce. I colchoneros chiedono almeno 15 milioni di euro per l'ex Benfica.

Mesut Ozil ha il contratto in scadenza con l'Arsenal e sembra molto lontano dal rinnovo. Il giocatore tedesco infatti ha ammesso le sue incertezze sul suo futuro: "Anche se personalmente non so come la mia carriera continuerà dopo quest'anno, non vedo l'ora di iniziare la mia quinta stagione con l'Arsenal", ha scritto sulla sua pagina di Facebook.