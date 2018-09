Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 2 settembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

NAPOLI, SUPER CLAUSOLA PER KOULIBALY. MILAN, MANOVRE DIRIGENZIALI. ATTESA PER GAZIDIS. RETROSCENA LAZIO, CAICEDO ERA STATO OFFERTO AL SIVIGLIA. E ZIYECH SVELA: “AVEVO UN ACCORDO CON LA ROMA” - Due giorni fa l’annuncio, ora i retroscena. Kalidou Coulibaly ha rinnovato il proprio contratto con il Napoli e sono emersi i dettagli del prolungamento. Il difensore guadagnerà 3.5 milioni a stagione con una clausola rescissoria da oltre 200 milioni di euro. Un modo. Chiaro ed inequivocabile da parte del Napoli di blindare il calciatore.

Lavori in corso al Milan. Tra campo e mercato. Si cerca ancora un rinforzo dirigenziale. Ivan Gazidis dell’Arsenal, dal quale la società rossonera attende una risposta. Al suo arrivo è legato anche il ritorno di Umberto Gandini. Il Milan si muove. E aspetta Gazidis.

Ha lavorato poco, ma non ha ceduto i suoi pezzi migliori, la Lazio. E a proposito dei biancocelesti è emerso un retroscena legato a Caicedo. Il giocatore era stato proposto al Siviglia. Un retroscena lo ha svelato anche Ziyech dell’Ajax: “Avevo un accordo con la Roma”. Ma niente da fare. E per Ziyech appuntamento al prossimo mercato. Infine il ds dell’Udinese, Daniele Pradé, ha provato a minimizzare il caso De Paul che si era creato qualche mese fa. “Non è stato difficile convincerlo a restare”. Ma a gennaio sarà ancora tempo di mercato...

ZENIT, PRESSING SU MARCHISIO. BARCELLONA, CLAUSOLA PESANTE PER ARAUJO SE PASSA IN PRIMA SQUADRA. RENNES, COLPO BEN ARFA. OLYMPIACOS, YAYA TOURE È IL NUOVO RINFORZO - Zenit al lavoro sul mercato. C’è una forte idea Claudio Marchisio. Il centrocampista fresco di risoluzione di contratto con la Juventus è però anche un obiettivo di mercato dello Sporting CP e la fumata bianca è subordinata all’arrivo di Claudio Ranieri. Intanto il Barcellona ha blindato il giovane Araujo: clausola da 100 milioni nel settore giovanile, che raddoppierebbe in caso di passaggio in prima squadra. Il Rennes ha preso Ben Arfa. E un colpo lo ha piazzato anche l’Olympiacos. Yaya Touré sbarca in Grecia...