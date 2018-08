Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 agosto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

JUVENTUS, ACCORDO PER IL RINNOVO DI PJANIC. SFIDA AL BARCELLONA PER RABIOT. LA ROMA UFFICIALIZZA LA CESSIONE DI GONALONS AL SIVIGLIA. NAPOLI, POSSIBILE RINNOVO PER CALLEJON. CANDREVA AI MARGINI DELL'INTER. MILAN, GIA' DEPOSITATO IL PROLUNGAMENTO DI CUTRONE. LAZIO FAVORITA NELLA CORSA A RAMSEY. CINQUE CLUB SI CONTENDONO MARCHISIO. IL GENOA CHIUDE PER DENILHO. VALJENT SALUTA IL CHIEVO, HEURTAUX L'UDINESE E AVENATTI IL BOLOGNA.

Miralem Pjanic pronto al rinnovo con la Juventus. Secondo quanto riporta Sky Sport, il centrocampista bianconero questa settimana firmerà un nuovo accordo fino al 2023 (prolungamento di due anni rispetto all'attuale contratto fino al 2021) da 6,5 milioni netti a stagione. Nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra le parti per sistemare gli ultimi dettagli. Intanto la testa dei dirigenti della Vecchia Signora è già rivolta alla prossima sessione di mercato e il mirino è puntato su Adrien Rabiot, che non vuole rinnovare il suo contratto - in scadenza a giugno 2019 - e probabilmente il PSG si sta rassegnando a perderlo. I bianconeri che sarebbero in pole position nella corsa al centrocampista francese, per cui è sfida aperta al Barcellona.

La Roma, invece, rende noto sul proprio sito ufficiale di aver ceduto a titolo temporaneo al Siviglia i diritti alle prestazioni sportive di Maxime Gonalons. Il centrocampista francese giocherà nel club spagnolo fino al 30 giugno 2019. Mentre il Napoli si coccola José Maria Callejon e adesso sta pensando di rinnovargli il contratto. Probabilmente arriverà una proposta da parte del club azzurro, al fine di non farlo andare in scadenza a fine stagione. Chi invece non resterà all'Inter è Antonio Candreva o, quantomeno, non sarà più tra i titolari. Per l'esterno italiano ormai non c'è più posto, è ai margini del progetto di Spalletti e adesso resta solo da capire cosa verrà deciso. O troverà una nuova casa all'estero entro la fine di agosto, oppure resterà a Milano fino a gennaio quando dovrà trovarsi forzatamente una nuova squadra.

Passando alle vicende di casa Milan, il prolungamento di contratto di Patrick Cutrone è già stato depositato. La società gli ha rinnovato il contratto: già arrivata la firma fino al 2023, con sensibile incremento dell'ingaggio e soprattutto con una grande fiducia sulle spalle da parte di tutto l'ambiente rossonero. Un'occasione per la Lazio invece può essere Aaron Ramsey. E il Sun, riprendendo le quote dei bookmakers, mette in prima fila la Lazio in caso di addio del centrocampista 28enne ai Gunners: la società capitolina sarebbe in vantaggio su Liverpool, Tottenham, Chelsea, Manchester United, Manchester City e qualsiasi club cinese. Tantissime società hanno mostrato interesse anche per Claudio Marchisio. Il Monaco rimane in vantaggio su tutte la altre pretendenti, ma restano vivi anche gli interessamenti di Siviglia e Betis, oltre che di Atletico Madrid e Sporting Lisbona.

Voltando pagina, il Genoa guarda al futuro e ha chiuso oggi l'acquisto del talento 16enne Denilho Cleonise, ala sinistra olandese in forza all'Ajax. Il giocatore era vicino al Benevento ed era nel mirino anche di Monaco e Sporting Braga. Denilho ha firmato un triennale con il club ligure. L'Udinese, invece, ha comunicato oggi la cessione a titolo definitivo di di Thomas Heurtaux ai turchi dell'Ankaragucu. Salutano la Serie A anche Felipe Avenatti, che dice addio al Bologna per accasarsi in prestito fino al termine della stagione ai belgi del Kortrijk, e Martin Valjent, che abbandona il Chievo per trasferirsi in prestito al maiorca, in Segunda Division spagnola.

PSG, ACCORDO PER BERNAT ED OFFENSIVA PER RAKITIC E BUSQUETS. INTANTO DI MARIA STA PER PROLUNGARE. RAFINHA AD UN PASSO DALL'ADDIO AL BARCELLONA. MANCHESTER UNITED, IN ARRIVO IL RINNOVO DI DE GEA. IL BORUSSIA DORTMUND CHIEDE ORIGI AL LIVERPOOL. BALOTELLI RESTA UFFICIALMENTE AL NIZZA. IL VILLARREAL CEDE UNAL AL REAL VALLADOLID.

La giornata europea s'è aperta con l'indiscrezione lanciata da Sport riguardo al PSG fortemente interessato a Ivan Rakitic e Sergio Busquets. Il club parigino vuole un centrocampista di livello e cerca di strappare uno dei due campioni ai Blaugrana. Il Barça resiste e cerca di rinnovare con lo spagnolo. Inoltre il da Henrique sembra aver trovato l’accordo col Bayern Monaco per Juan Bernat. Intanto Angel Di Maria è ad un passo dal rinnovo. L'esterno offensivo argentino ha trovato l'accordo con il club francese per il prolungamento di contratto fino al 2021. Non c'è ancora una data per l'annuncio, ma la trattativa è ormai ai dettagli.

Rafinha si avvicina al Real Betis. Il padre-agente del centrocampista del Barcellona si trova già a Siviglia per definire il prestito in maglia biancoverde. Per Rafinha, nei giorni scorsi, si era parlato anche di possibile ritorno all'Inter. Spostandoci in Inghilterra, David de Gea è vicino al rinnovo di contratto con il Manchester United, con tanto di adeguamento d'ingaggio, fino a 200 mila sterline a settimana. Chi potrebbe lasciare il Regno Unito è Divock Origi. Il Borussia Dortmund è ancora a caccia di un attaccante in questi ultimi giorni di mercato e avrebbe chiesto informazioni al Liverpool per il belga. Dal canto loro i Reds hanno risposto che il prezzo è pari a 27 milioni di sterline, ossia oltre 30 milioni di euro. La giornata si è chiusa con un annuncio importante: Mario Balotelli resta al Nizza. Si risolve così la telenovela legata al futuro dell'attaccante italiano, con una nota pubblicata dal club francese su Twitter.