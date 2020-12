Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 dicembre

vedi letture

GENOA, TORNA BALLARDINI: OGGI IN CITTÀ PER LA FIRMA. IL TORINO CONFERMA GIAMPAOLO. GASPERINI SUL PAPU GOMEZ: “CI PENSA LA SOCIETÀ” - Davide Ballardini al Genoa, avanti tutta. Se tutto andrà come da programma e non ci saranno intoppi il tecnico sarà in città oggi e si legherà al Grifone per un anno e mezzo. Maran sempre più lontano dalla panchina rossoblù, Preziosi prepara un altro cambio di allenatore. E Ballardini è pronto a tornare.

Non cambia invece il Torino. Cairo ha scelto di confermare Marco Giampaolo anche dopo il pareggio contro il Bologna. Possibile che ogni decisione venga rimandata a dopo l’ultima partita prima della sosta di Natale.

Il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha parlato di Radja Nainggolan. “Via a gennaio? Vediamo, con lui abbiamo parlato anche recentemente. Ha lavorato bene, è stato un professionista esemplare. E' stato rallentato da qualche problemino, ci abbiamo parlato e abbiamo cercato di capire quali sono le sue esigenze. Vorrebbe giocare di più, noi non regaliamo niente a nessuno ma se ci sarà la possibilità di accontentarlo anche vista la sua professionalità ci proveremo".

Ci spiega la scelta di escludere Gomez? E' una delle domande poste a Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo la vittoria contro la Roma. Questa la sua risposta ai microfoni di 'Sky': "Quando si arrabbia un allenatore succede qualcosa, quando si arrabbia un presidente è un po' più difficile. E' una cosa che si aggiusterà con la società. Siete un po' pesanti, abbiamo pareggiato con la Juventus, vinto con la Fiorentina, con l'Ajax e stasera e ancora ci chiedete questo. C'è stato un comunicato e basta".

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sul mercato azzurro. “Milik? Il mercato è un punto di domanda per tutti. Noi crediamo che l'attaccante faccia comodo a tante squadre, siamo convinti che troveremo la soluzione. Credo che voglia andare a giocare per essere pronto per l'Europeo, questa è la sua volontà. Che succederà in questo mercato di gennaio? Spero un paio di uscite e basta, credo che in entrata non faremo niente. Siamo contenti della rosa che è completa. I rinnovi di Hysaj e Maksimovic? Possono andare via a gennaio? Non credo che vada via nessuno, nonostante Hysaj e Maksimovic siano in scadenza. La volontà nostra loro la conoscono, per ora non c'è accordo, vediamo. E' una porta aperta".

Caicedo può andare alla Fiorentina a gennaio? E' una delle domanda poste al direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, a pochi minuti dal fischio d'inizio del match contro il Napoli. Questa la sua risposta ai microfoni di 'Sky': "Mi fa piacere questa domanda, così chiariamo una volta per sempre questa vicenda. Caicedo alla fine della stagione scorsa aveva un accordo con me e col presidente per prendere in considerazione un'offerta che aveva dal Qatar e per questo motivo noi abbiamo preso Muriqi. Poi, per un motivo che né lui e né noi sappiamo, la proposta non è stata più concreta e lui è rimasto. Siamo molto felici che lui sia rimasto e non ha avuto alcun colloqui con me per chiedermi di andare alla Fiorentina".

Secondo quanto raccolto da TMW, Mehdi Benatia in queste settimane sarebbe stato sondato da una big italiana, il Milan, a caccia di un difensore per colmare le lacune (prima di tutto numeriche) di un reparto falcidiato dagli infortuni nella prima parte di questa stagione. Oltre ai rossoneri, per lui vanno registrate anche alcune sirene di mercato da Istanbul e dalla Turchia più in generale. Un rinforzo d'esperienza e personalità, per di più a parametro zero, Mehdi Benatia è un profilo che fa gola a diversi club del nostro continente in vista del nuovo anno. Sospeso, per ora, tra il rinnovo con l'Al Duhail e una nuova avventura in grande stile.

PSG, 200 MILIONI DI PERDITE: PUÒ PARTIRE MBAPPÉ. WATFORD, SI CAMBIA ALLENATORE. MANCHESTER CITY, ZINCHENKO IN USCITA - La crisi dovuta al Covid-19 non ha risparmiato nessuno. Il Paris Saint-Germain, come riportato da AS, ha avuto 200 milioni di perdite: la sessione di gennaio servirà per fare cassa, ma ovviamente si punterà tutto sulla finestra estiva. Uno dei giocatori che potrebbe salutare il club parigino è proprio Kylian Mbappe: la notevole perdita costringerà dunque la compagine transalpina ad abbassare le richieste economiche. Il Real Madrid proverà l'assalto al calciatore, ma visti i presupposti il costo del cartellino sarà inferiore rispetto al passato.

Dopo la sconfitta subita contro l'Huddersfield, che ha portato la squadra al quinto posto in campionato, il Watford ha comunicato l'esonero di Vladimir Ivic. Al suo posto il club inglese ha annunciato l'arrivo del 40enne spagnolo Xisco Muñoz.

Oleksandr Zinchenko è sempre più lontano dal Manchester City. L'esterno ucraino dei citizens, come riportato dal Sunday Express, può partire a gennaio: il calciatore non rientra nei piani di Pep Guardiola dunque il club inglese valuterà tutte le offerte che arriveranno nel mercato invernale.